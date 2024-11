Engin Tilmen sarà trovato privo di sensi nella sua cella e verrà portato urgentemente in ospedale nella puntata di Segreti di famiglia di venerdì 22 novembre. Le anticipazioni rivelano che il giovane si sentirà male dopo aver letto un libro e si ipotizzerà un infarto. Ilgaz inizierà ad indagare sul malore di Engin e si procurerà la lista delle visite che il giovane ha ricevuto.

La visita di Neva in carcere

Neva andrà a trovare Engin in carcere, ma quando la guardia andrà a prendere il ragazzo lo troverà privo di sensi. Il giovane detenuto sarà portato urgentemente in ospedale e Neva lo seguirà in ambulanza.

La notizia arriverà presto alle orecchie di Ilgaz che chiederà informazioni a un suo collega. Il poliziotto affermerà che sul corpo di Engin non c'era nessuna ferita e nelle cella non c'era nessun oggetto sospetto, né un'arma da taglio. "Potrebbe essere un infarto", dirà l'agente a Ilgaz. Quest'ultimo troverà molto strano il malore di Engin a pochi minuti dalla scadenza del tempo che il ragazzo aveva concesso per i suoi ricatti. Nel frattempo, Ceylin andrà a trovare Seda in albergo, ma il portiere le dirà che non riesce a raggiungere la donna per telefono e probabilmente è uscita. Nella stanza dell'avvocata ci saranno Mert e i suoi uomini, intenti a cercare le prove che incastrano Cinar per l'omicidio di Zafer. Il nonno di Ilgaz troverà anche tutti gli altri fascicoli che Seda e suo nipote stanno usando per ricattare tutte le persone che in qualche modo sono collegate al procuratore e a Ceylin.

Il malore di Engin

Ceylin riuscirà ad incontrare Seda aspettando il suo rientro nel piazzale dell'albergo in cui alloggia. Per l'ennesima volta Ceylin proverà a convincere Seda a lasciare la difesa di Engin, ma in quel momento il telefono dell'avvocata squillerà. Entrambe le donne verranno a sapere che Engin è ricoverato in gravi condizioni e andranno insieme in ospedale.

Nel frattempo, Ilgaz inizierà ad indagare sul malore del detenuto e chiederà la lista di tutte le visite che ha ricevuto in carcere. Dal suo collega Ilgaz apprenderà che l'unica a far visita a Engin è stata Neva, ma non è riuscita ad incontrarlo perché in quel momento il ragazzo è stato portato in ospedale. La notizia del ricovero di Engin arriverà anche a suo padre Yekta, che si precipiterà da lui incredulo.

Chi vuole uccidere Engin?

Engin è stato avvelenato o ha avuto davvero un infarto? Il giovane avvocato sta scontando una pena per l'omicidio di Inci, la sorella di Ceylin, ma ha molti altri nemici. Una volta in carcere, infatti, Engin ha iniziato un perfido gioco contro tutti i protagonisti con l'intento di rivelare i loro segreti. Il ragazzo ha ricattato Eren, Neva, Cinar e persino suo padre Yekta. Le vite di questi protagonisti dipendono dai capricci di Engin e per questo non si esclude che qualcuno abbia voluto farlo fuori, ma come? L'unico oggetto nella cella di Engin è un libro che il ragazzo ha sfogliato a lungo prima di perdere i sensi. Qualcuno potrebbe aver sparso sulle pagine del libro una sostanza letale, visto che Engin si leccava il dito ogni volta che ne girava una.