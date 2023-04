L'oroscopo della giornata di lunedì 24 aprile 2023 vede in cima alla classifica alcuni segni d'Aria, come l'Acquario in prima posizione e il Gemelli in terza. Il Pesci sarà in rialzo, il Sagittario ancora in basso.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di lunedì: Gemelli passionale

1° Acquario: ritrovare la sintonia con la persona amata vorrà dire per voi un riavvicinamento che non avrete nessuna intenzione di annullare. Secondo l'oroscopo anche gli affari subiranno una straordinaria piega inaspettata con dei guadagni eccellenti.

2° Ariete: le cose in amore andranno sempre meglio, e sul piano degli incontri ci saranno occasioni irripetibili di fare amicizia con qualcuno che condivide i vostri stessi interessi. Avrete le carte in regola per un progetto che potrebbe portarvi in cima alla classifica delle personalità più gettonate del vostro settore.

3° Gemelli: la passionalità di Venere in questo momento renderà possibile il superamento di tantissime diatribe all'interno del contesto di coppia, a cominciare con delle gelosie che non avete probabilmente digerito nel corso delle settimane precedenti.

4° Pesci: avrete qualche successo che potrebbe farvi sentire piuttosto tranquilli dal punto di vista economico. Potrete fare le vostre spese in tranquillità e anche fare qualche sorpresa alle persone a cui tenete particolarmente.

Secondo l'oroscopo avrete molto spazio per i sentimenti.

Bilancia ottimista

5° Bilancia: ritroverete l'ottimismo e l'intesa con le persone che vi circondano e vi sostengono, mentre con il partner si creerà una intesa che potrebbe superare qualche negatività delle settimane precedenti. In famiglia il clima sarà sempre più disteso, nonostante alcune incomprensioni.

6° Leone: la fase di dialogo che sarà presente con la persona amata ma anche con qualche amicizia potrebbe risolvere molte delle questioni che per un motivo o per un altro sono rimaste in sospeso nel corso di molti giorni precedenti. Secondo l'oroscopo salirà il buonumore.

7° Vergine: avrete delle perplessità che vi spingeranno a fare anche qualche strappo alla regola e che possano farvi evadere dalle faccende quotidiane.

Potreste avere anche delle belle soddisfazioni sul piano economico, oltre che in quello professionale.

8° Cancro: ci sarà una positività che ancora non sfocerà in qualcosa di creativo, ma sicuramente avrete dei progetti che vi metteranno sulla buona strada per il successo. Essere pazienti un altro po' di tempo potrebbe essere determinante per sviluppare una collaborazione con i colleghi che ora non sta funzionando a dovere.

Capricorno poco motivato

9° Capricorno: qualche piccolo insuccesso e poca motivazione sul piano sentimentale potrebbe mettervi in uno stato di apatia che con il trascorrere del tempo potrebbe peggiorare. Per fortuna le amicizie avranno il loro asso nella manica per farvi divertire.

10° Toro: purtroppo si farà largo qualche discussione di troppo che potrebbe mettere a repentaglio qualche intesa che è durata piuttosto a lungo, per cui non sempre riuscirete a mantenere un atteggiamento calmo di fronte a qualche situazione sfavorevole.

11° Scorpione: avrete un malessere che potrebbe essere molto fastidioso se non ricorrerete al riposo assoluto. Con gli affetti state attraversando un periodo alquanto negativo, ma vi rifarete non appena riacquisterete le energie.

12° Sagittario: la fortuna potrebbe darvi qualche piccolo inconveniente che dovrete riparare a tutti i costi. Secondo l'oroscopo questo momento potrebbe essere fortemente caratterizzato da un nervosismo crescente e da una propensione a essere intransigenti.