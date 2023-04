Si avvicina sempre più la fine del mese di aprile per tutti i segni zodiacali. Scopriamo come andrà la giornata di sabato 29 aprile con l'oroscopo e le stelle in amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore alcuni problemi potranno essere finalmente superati, grazie anche alla Luna favorevole che porta a nuove emozioni. Nel lavoro ci sono meno timori adesso e delle possibili soluzioni a questioni rimaste in sospeso.

Toro: per i sentimenti ci saranno nuove occasioni per fare conoscenze, le coppie più forti potrebbero pensare a qualche traguardo in più.

Nel lavoro novità con il Sole che regala maggiore dinamismo.

Gemelli: a livello amoroso potreste sentirvi a disagio in questa fase, siete alla ricerca di nuovi miglioramenti. Nel lavoro fate attenzione a gestire tutto con molta cura in questa giornata.

Cancro: in amore Venere a breve sarà nel segno e aiuterà a fare di più. A livello lavorativo una fase di stanchezza si fa sentire, attenzione ai piccoli ritardi che potrebbero influenzare in negativo la giornata.

Leone: in amore, se dovete chiarire qualcosa, fatelo adesso e fidatevi delle emozioni che arrivano. Nel lavoro arrivano grandi risultati per voi, ma ci vorrà maggiore impegno.

Vergine: per i sentimenti qualcosa da chiarire non manca, vi sentite maggiormente agitati e nervosi.

Nel lavoro sfruttate tutto quello che accade attorno a voi.

Previsioni e oroscopo del 29 aprile 2023: la giornata della seconda sestina

Bilancia: in amore è una giornata interessante per affrontare tutti i problemi, c'è più forza adesso. Nel lavoro sfruttate questa giornata perché avrete molta voglia di fare.

Scorpione: a livello amoroso i problemi andranno finalmente a risolversi, le coppie di lunga data però potranno vivere delle complicazioni.

Nel lavoro affrontate tutto con calma, un cambiamento potrebbe arrivare a breve.

Sagittario: in amore affrontate tutto in maniera tranquilla adesso. Il vostro cuore è disponibile e sereno. Nel lavoro cercate qualche nuova opportunità e sfruttate questo momento.

Capricorno: a livello sentimentale sarà possibile vivere qualche emozione in più, questa è una fase di trasformazione che aiuta.

Nel lavoro potrete contare su dei miglioramenti.

Acquario: per i sentimenti la giornata vede la Luna in opposizione e con alcuni pianeti dissonanti, le preoccupazioni non mancheranno. Nel lavoro gestite al meglio tutto quello che arriva.

Pesci: in amore Venere a breve inizierà un transito interessante che aiuterà coloro che hanno vissuto una crisi. Nel lavoro non esitate a farvi avanti se c'è qualcosa da chiarire.