La domenica è ormai alle porte, quali indicazioni e novità in vista per i tutti i segni, dall'Ariete ai Pesci? Scopriamolo leggendo l’oroscopo del 23 aprile 2023.

Ariete: in amore sarà possibile riavvicinare una persona che era ormai lontana da tempo, attenzione solo a qualche momento di discussione e ai possibili contrasti. Sul lavoro le spese saranno ingenti, ci sono delle questioni da dover rivedere.

Toro: per i sentimenti riuscirete a superare i problemi che andavano avanti da tempo, c'è voglia di fare di più in una coppia. Nel lavoro potranno arrivare dei guadagni supplementari.

Gemelli: a livello sentimentale non sottovalutate nulla e siate più comprensivi. Nel lavoro situazione astrologica interessante, non mollate la presa proprio adesso.

Cancro: in amore c'è da rivedere una questione, vi sentite cambiati e state ancora cercando di capire da che parte state andando. A livello lavorativo tutto quello che nasce in questi giorni sarà produttivo e interessante.

Leone: a livello sentimentale al momento diversi impegni non vi permettono di pensare ad una storia come vorreste, attenzione per questo motivo ai rapporti. Nel lavoro successi in arrivo grazie a possibili fruttuose sinergie.

Vergine: per i sentimenti in serata tutto potrebbe sembrare più difficile, per questo motivo evitate azzardi.

Sul lavoro potrà finalmente risolversi un problema che andava avanti da tempo.

Stelle e oroscopo del 23 aprile 2023: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore sentite la necessità di dire le cose come stanno, c'è un senso di ribellione. Sul lavoro partono progetti di difficile gestione, serve concentrazione.

Scorpione: a livello sentimentale c'è ancora un momento di tensione in coppia, bisogna svoltare. Sul lavoro giornata da prendere con le pinze, state in guardia.

Sagittario: per i sentimenti giornata impegnativa, ma sono comunque favorite le nuove conoscenze. Nel lavoro momento redditizio, ma dovrete agire adesso.

Capricorno: a livello amoroso i rapporti che hanno vissuto delle tensioni ora saranno comunque più forti, attenzione solo a piccole spese di troppo.

Sul lavoro bisogna programmare adesso i cambiamenti dei prossimi mesi.

Acquario: a livello sentimentale non sottovalutate le nuove proposte, molto potrebbe sbloccarsi in una storia. Sul lavoro Luna favorevole che aiuterà coloro che hanno un'attività in proprio.

Pesci: in amore fase che comporta maggiore agitazione, per questo motivo ci vorrà pazienza. Sul lavoro potrebbe arrivare un problema imprevisto, meglio liberare la mente.