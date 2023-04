L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 6 aprile 2023. Dunque sotto osservazione la giornata di questo giovedì, analizzata a messa a confronto con l'ordinaria quotidianità: curiosi di sapere se il vostro simbolo astrale di nascita avrà l'agognato supporto delle stelle?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di domani 6 aprile consultando il responso astrale in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 6 aprile, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. Pronti a veleggiare sereni e distesi in ogni momento della giornata?

Profondità e sensibilità nel campo della vostra relazione, poi, non vi faranno certo difetto. Infatti, queste due qualità umane vi faranno unire in modo gioioso e sereno con la persona amata, il che vi ricambierà a piene mani. Single, anche se in amore la ruota non girasse dalla vostra parte come vorreste, non sarete mai soli perché siete circondati da amici che vi vogliono bene e che si impegnano costantemente per rendere più piacevole la vostra vita. Nel lavoro, avrete un estro elevato che vi permetterà di superare dubbi ed incertezze circa una mansione che da poco vi è stata affidata.

Toro: ★★★★. La vostra mente macina progetti nuovi, così le situazioni instabili presenti nei vari rapporti saranno spazzate via.

Questo vi darà modo di concentrarvi su una nuova dimensione esistenziale. Mettere un pizzico di gelosia nella relazione potrebbe essere una buona idea: qualche discussione a volte aiuta la coppia, ma, fate attenzione a non esagerare! Single, un cielo azzurro, vi permetterà di cambiare un po' le carte in tavola, rispetto ad una situazione parecchio scontata o stagnante.

Qualcuno che non avesse fatto i conti con voi, dovrà ricredersi su moltissime cose. Questo è anche un buon momento per portare a termine qualcosa che avete iniziato parecchio tempo fa. Nel lavoro, la favorevole Luna sarà indubbiamente di buon auspicio anche per la revisione di alcuni dettagli inerenti diversi vostri progetti in corso.

Gemelli: ★★★. L'oroscopo del giorno 6 aprile pronostica un giovedì poco promettente. Diverse stelle antipatiche vi renderanno abbastanza nervosi in questo periodo. Potrebbe esserci qualcosa a cui non vi sarà possibile arrivare preparati come si dovrebbe e, in un certo senso, potreste trovarvi in difficoltà. Agite con coerenza, senza strafare, analizzando pro e contro decidendo con consapevolezza. Polemiche e tensioni saranno all'ordine di diversi contrattempi e voi in questo momento non riuscite proprio a starci dietro. Single, cercate di non sprecare delle energie preziose per inseguire un progetto che ha il sapore di una strana chimera. Nel lavoro, state facendo tanta fatica: la Luna vi invita a riflettere attentamente prima di investire il vostro denaro in qualcosa di cui sapete veramente poco.

Oroscopo e stelle del 6 aprile, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Finalmente vi sentirete in grado di affrontare la vita di coppia con molta più energia ed entusiasmo, grazie alle stelle del periodo sicuramente in grado di favorire il dialogo con il partner. Godrete così, soprattutto in serata, di un fascino e sex-appeal conturbante e avvolgente, a cui il vostro amore non potrà resistere. Single, le stelle vi metteranno in condizione di trascorrere una bellissima giornata, circondati dai vostri amici. Avrete una pazza voglia di gustarvi la vita in tutte le sue sfumature e potrete farlo, anche perché intorno a voi ci sarà una grande armonia. Nel lavoro, buttatevi alle spalle ogni tentazione di indolenza, non lasciatevi scoraggiare da quelli che sono ostacoli solo in apparenza.

Presto riuscirete ad ottenere ottimi risultati.

Leone: 'top del giorno'. Finalmente una giornata davvero fortunata. Vivrete un magico idillio d'amore che cancellerà i brutti pensieri accumulati negli ultimi giorni. Sarete gioiosi, effervescenti e fantasiosi, e questo vi proietterà davanti ottime prospettive così da avere relazioni stabili e umore al top. Serena e tranquilla, gran parte della giornata la passerete così, insieme al partner. Una serata spensierata in cui tutto scorrerà liscio, senza intoppi. Single, salirete sulla giostra di questa nuova giornata e avvertite che il divertimento e il batticuore non vi mancheranno di certo. Lasciatevi tentare da un’occasione che toccherà la sfera dei sentimenti, perché si rivelerà da subito irrepetibile!

Nel lavoro le stelle favoriranno l'intuizione, suggerendovi le mosse giuste per aumentare i guadagni. Sfruttate dunque, questa occasione per dar vita a progetti a cui aspirate da tempo.

Vergine: ★★. L'oroscopo di domani, 6 aprile, purtroppo a questo giro predice un giovedì "flop". Nella vostra relazione noterete delle piccole cose che alla lunga tenderanno a dare veramente tantissimo fastidio. La Luna poi, per voi antipatica, potrebbe farvi passare agli occhi del partner come cinici e disincantati, diversamente dal vostro solito. Single, la giornata comincerà con un certo slancio, poi invece con il passare delle ore la vostra energia calerà a picco, guastandovi anche l'umore che diventerà un po' scorbutico.

tenderete d essere caustici verso le persone con cui avrete a che fare. Nel lavoro, state vivendo un forte conflitto interiore: non riuscirete infatti a ben capire quale sia la direzione giusta in cui andare. Anche perché avrete la sensazione di trovare ostacoli da tutte le parti.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 6 aprile.