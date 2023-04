Siamo giunti alla metà della prima settimana del mese di aprile per tutti e dodici i segni zodiacali. Di seguito l'andamento astrologico con le indicazioni e le novità che arriveranno in amore e nel lavoro per la giornata del 5 aprile 2023.

Ariete: in amore Luna ancora in opposizione, per questo motivo è necessaria prudenza in questo periodo. Presenti piccoli problemi da non sottovalutare. Nel lavoro Giove nel segno aiuta per concludere un accordo.

Toro: se la storia al momento è in crisi questo periodo potrebbe anche portare a delle ulteriori lontananze, meglio evitare sforzi inutili.

Nel lavoro non si escludono che arrivino nuove opportunità e conferme.

Gemelli: a livello sentimentale questa è una fase che potrebbe definire un rapporto e confermarlo. Nel lavoro c'è grande fermento, Venere nel segno porta buone possibilità.

Cancro: in amore molti hanno deciso di cambiare, sentirete in questa fase anche una maggiore stanchezza. A livello lavorativo le proposte che arrivano sono interessanti.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore se volete recuperare in una storia iniziata da adesso, potrebbero arrivare delle chiamate importanti. Nel lavoro le cose che partono adesso andranno bene, ma ci saranno delle richieste da fare.

Vergine: a livello amoroso Venere porterà qualche momento no in una storia, la situazione comunque è nel complesso di assestamento.

Nel lavoro meglio fare ora le richieste ed entro maggio Giove sarà dalla vostra parte e aiutare.

Bilancia: a livello sentimentale alcune discussioni potrebbero non mancare, ci sono però delle tensioni da dover superare. Nel lavoro si risolveranno molti problemi, ci sarà una prova importante da portare avanti.

Scorpione: per i sentimenti qualcuno potrebbe essere contro di voi in questo momento, vi sentite maggiormente stanchi adesso.

Nel lavoro meglio non affrettare i tempi, la seconda metà di aprile potrebbe portare diverse richieste nuove.

Sagittario: in amore le stelle adesso non portano alle novità che aspettavate, comunque una fase di energia non mancherà a breve. Nel lavoro riceverete delle chiamate interessanti.

Capricorno: a livello sentimentale prudenza nei rapporti, siete in una fase che potrebbe portare fastidio.

Nel lavoro piccoli problemi da non sottovalutare.

Acquario: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore le coppie che stanno insieme da tempo avranno qualcosa da definire, le nove amicizie comunque non sono da sottovalutare. Nel lavoro chi ha un'attività in proprio potrebbe fare delle scelte diverse rispetto al passato.

Pesci: in amore Luna che non è più in opposizione e diversi pianeti sono favorevoli, alcuni però potrebbero sentirsi stanchi. Nel lavoro qualcosa è cambiato, nel complesso però il momento è della tua parte.