L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 6 aprile. Sotto i riflettori astrali in questa sede sono i simboli rappresentanti la seconda sestina dello zodiaco, ossia quella dalla Bilancia ai Pesci.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 6 aprile consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 6 aprile, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Tempo di rinascere in ogni situazione! In generale comunque si prevede un tipico giovedì d'aprile, tutto incentrato su casa e lavoro.

Poca verve e tanti impegni accumulati da smaltire. Di fantasie ed eros in questo momento neanche a parlarne. Potreste esprimere inventiva, rapidità di decisione, vivacità: non concentratevi sulle banalità. In ambito del lavoro, con l’agenda piena zeppa di appuntamenti e faccende di ordinaria amministrazione da sbrigare, vi conviene rimboccarvi le maniche e darsi da fare. In amore intanto, giochi di coppia da rimandarsi al prossimo weekend, adesso avete altro per la testa. Solo chi ha una storia parallela in corso può arraffare qualcosina (a proprio rischio). I single hanno qualcosa da scoprire: forse un nuovo amore.

Scorpione: ★★★★★. Giornata "sì", tutta calore, passione e socievolezza, grazie alla presenza di Venere in Toro armonica a Plutone.

Umore e comunicativa al top, senza alcun problema di sorta. Ruolo centrale in pubblico? Molto probabile: carisma, controllo emotivo e una logica che non fa una piega saranno le vostre belle carte da giocare. Autostima in crescita anche sul lavoro. Ottimo rendimento negli affari, nei rapporti con collaboratori e colleghi nonché nello studio.

Potreste anche prendervi una piccola rivincita, ma senza strafare. In amore, per un rapporto tutto da costruire, galeotto un messaggino via “WhatsApp”: poche parole ben messe per esprimere i vostri sentimenti e... o la va o la spacca!

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 6 aprile propone una giornata davvero molto positiva. La vita vi mostra il suo sorriso e, con la Luna in Bilancia, l’ottimismo vi permetterà di riconsiderare gli avvenimenti recenti sotto una nuova luce.

Il futuro sembra avere finalmente in serbo qualcosa di molto prezioso, che non vi lascerete certo scappare. Nel lavoro la vostra tattica preferita è l’assalto senza troppi ragionamenti, ma in questo periodo potrebbe avere senso tentare un approccio più sofisticato. In amore invece, quando vi accorgete che i discorsi non hanno capo né coda, cercate di lasciarvi tutto alle spalle e di buttare via ogni recriminazione. Altamente determinati in famiglia, finalmente riuscirete a farvi rispettare come desiderate.

Oroscopo e stelle del 6 aprile, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★. Ancora una giornata difficile in compagnia di un Mercurio contrapposto (quadratura) a Plutone e che prossimamente entrerà anche in contrasto con la Luna.

Salvifico è il buon aspetto di Venere che farà di tutto per trarvi fuori da eventuali impasse. La fortuna passa attraverso la parola, che funge da avvocato difensore contro chi vi accusasse, senza ragioni, di questa o quell'altra cosa. Nel lavoro, invece, sarebbe meglio non rinunciare a un’occasione che non tornerà facilmente. Se le scelte sono numeri da giocare, ricordate che ogni lasciata è persa. In amore su questioni di organizzazione come pure di principio, forse passando per la gestione familiare fino ad arrivare agli obiettivi da condividere: state calmi e ragionate.

Acquario: ★★★★. Giornata al limite della buona positività, per cui meglio evitare eventuali programmi impegnativi e lasciar fare al caso.

Altrimenti, con Urano e la Luna pronti a scombinare qualche vostro piano, rischiate una crisi di nervi. Inutile cercare consolazione sperimentando nuove ricette in cucina: non sareste soddisfatti del risultato. Nel lavoro invece, onorate le scadenze da rispettare ma limitatevi a svolgere l’indispensabile e poi defilatevi, rimandando il resto a data da destinarsi. In amore il cuore sarà colmo di buone intenzioni: peccato però che in questo momento partner (e pupi se li avete) vi facciano disperare, facendo l’esatto contrario di quanto chiedete. Rigeneratevi con qualcosa che vi possa alzare il morale.

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno di giovedì 6 aprile, preannuncia un periodo abbastanza scarno in quanto a positività: pazienza!

L’atteggiamento che più di tutti può causare complicazioni è da attribuirsi a un comportamento eccessivamente rigido e poco possibilista, spesso favorito da condizioni all'apparenza senza sbocchi. In amore non date per scontato ciò che non lo è; il rapporto di coppia va coltivato giorno per giorno con sacrificio e abnegazione. Nel lavoro, grazie all’aspetto positivo di Nettuno, manterrete abbastanza alto il livello di concentrazione: ma quanta fatica! Sì a viaggi e spostamenti da progettare per i mesi a venire. In amore, visto il periodo poco promettente, il consiglio è di non razionalizzare troppo: la ragione rischia di prendere il sopravvento e di inaridire il sentimento.