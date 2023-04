L'oroscopo della giornata di lunedì 24 aprile prevede una grande fantasia nei nativi Pesci, forti della buona posizione di Mercurio, utile in ambito lavorativo, mentre Saturno darà una mano ai nativi Cancro. Leone non sprecherà il proprio tempo, facendo sempre qualcosa di produttivo, mentre Toro darà più spazio ai rapporti familiari. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di lunedì 24 aprile.

Previsioni oroscopo lunedì 24 aprile 2023 segno per segno

Ariete: la settimana non inizierà nel migliore dei modi per voi nativi del segno.

La Luna si troverà in quadratura dal segno del Cancro e potrebbe rendere meno affiatato del solito il rapporto tra voi e la vostra anima gemella. Se siete single non irritatevi per questioni da poco. Nel lavoro approfittate del periodo per mettere insieme nuove idee e raggiungere nuovi obiettivi. Voto - 7️⃣

Toro: configurazione planetaria abbastanza discreta secondo l'Oroscopo. L'astro argenteo vi guiderà verso una relazione prospera. Con le giuste idee e maturità, il vostro rapporto crescerà giorno dopo giorno. Nel lavoro potrete mettere a segno discreti successi con le giuste idee, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Gemelli: previsioni astrali favorevoli dal punto di vista sentimentale.

La Luna lascerà il vostro cielo, ciò nonostante ci penserà Venere a rendere ancora interessante il rapporto tra voi e la vostra anima gemella. In ambito professionale ricordatevi che le buone idee e il duro impegno verranno sempre ripagati. Voto - 8️⃣

Cancro: Saturno, Marte e Mercurio in buon aspetto vi daranno una mano nelle vostre mansioni professionali.

Il vostro metodo è valido e dovrete proseguire in questa direzione per ultimare con successo i vostri progetti. In amore la Luna vi renderà comunicativi, maturi e romantici a sufficienza da poter condividere emozioni e bei momenti con la vostra fiamma. Voto - 8️⃣

Leone: giornata di lunedì nel complesso valida per voi nativi del segno.

Venere in sestile porterà buone emozioni tra voi e il partner, ma sappiate che il vostro rapporto non può andare avanti solo con il romanticismo. In ambito lavorativo odierete perdere tempo e cercherete di rendere le vostre giornate sempre produttive. Voto - 7️⃣

Vergine: l'amore vi darà una tregua in questa giornata, ciò nonostante con Venere in quadratura sarà importante non essere causa di discussioni e litigi. In ambito lavorativo Mercurio porterà buone idee, mentre Marte vi darà le energie di cui avrete bisogno per portare avanti queste idee. Voto - 7️⃣

Bilancia: il vostro temperamento potrebbe essere un po’ brusco in questa giornata di lunedì a causa della Luna in quadratura. Anche se Venere sarà in buon aspetto, fate attenzione a non rendere complicato il vostro rapporto.

Anche per quanto riguarda il lavoro non dovrete avere troppa fretta nei vostri progetti affinché questi possano funzionare. Evitate dunque le decisioni affrettate. Voto - 6️⃣

Scorpione: la Luna in trigono dal segno del Cancro vi renderà adorabili in amore secondo l'oroscopo della giornata di lunedì. Single oppure no, potrete vivere momenti davvero unici che ricorderete a lungo. In ambito lavorativo attenzione alle critiche che potrebbero mettervi a disagio nei vostri progetti. Avrete bisogno di lavorare con serenità affinché tutto possa funzionare. Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale che vi vedrà in difficoltà anche all'inizio di questa nuova settimana. Single oppure no, dovrete fare i conti con Venere in cattivo aspetto.

Potreste sentirvi dunque fuori posto, inadeguati per la vostra fiamma. Nel lavoro avrete una grande forza di volontà, utile nei vostri progetti più importanti. Voto - 6️⃣

Capricorno: la vostra energia positiva potrebbe venire meno in questa giornata a causa della Luna in opposizione. Le relazioni personali potrebbero non essere così gratificanti, attenzione soprattutto al vostro modo di fare. Nel lavoro non vi risparmierete quando si tratta di applicarsi su progetti importanti, per voi e per la vostra carriera professionale. Voto - 7️⃣

Acquario: giornata di lunedì ottima per quanto riguarda i sentimenti. Sarà un buon momento per la vostra storia d'amore e con l'aiuto di Venere potrete costruire un rapporto davvero solido.

In ambito lavorativo si alzerà il sipario su nuovi progetti professionali che se gestiti bene potrebbero rivelarsi davvero stimolanti. Voto - 8️⃣

Pesci: sarete pervasi da una grande fantasia in ambito professionale, utile per mettere insieme progetti interessanti. In ambito amoroso la Luna in trigono vi darà una mano con la vostra storia d'amore, ma attenzione a Venere in quadratura. Apritevi dunque al dialogo, cercando di controllare le vostre emozioni. Voto - 7️⃣