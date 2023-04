L'oroscopo della giornata di mercoledì 26 aprile vedrà i nativi Pesci più eclettici al lavoro e più maturi in amore, mentre Giove darà una mano ai nativi Leone ad adattarsi a nuovi ambienti lavorativi. Le emozioni non saranno il top per i nativi Capricorno, mentre il lavoro potrebbe rivelarsi estenuante per i nativi Bilancia. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 26 aprile.

Previsioni oroscopo mercoledì 26 aprile 2023 segno per segno

Ariete: parte centrale della settimana meno convincente del solito a causa della Luna in quadratura.

Il vostro temperamento mostrerà il lato più impulsivo nei confronti del partner o delle persone che amate. Un po’ meglio in ambito lavorativo grazie a Giove, anche se la voglia di fare potrebbe non essere al top a causa di Marte in quadratura. Voto - 6️⃣

Toro: giornata di mercoledì favorevole in amore secondo l'oroscopo. Vi distinguerete per le vostre capacità di entrare in empatia con gli altri, soprattutto con la vostra anima gemella. Se siete single questo vostro atteggiamento vi aiuterà a sentirvi più vicini alla vostra fiamma. Nel lavoro rilassarsi non è da voi. Sarete sempre in circolo, con la voglia di puntare sempre più in alto. Voto - 8️⃣

Gemelli: la vostra relazione sentimentale assumerà un ruolo sempre più centrale grazie a Venere in congiunzione.

Questo cielo vi darà soddisfazioni ancora a lungo. Proprio per questo, sarà necessario costruire un rapporto in grado di resistere anche nei momenti di tempesta. In ambito lavorativo avrete bisogno di darvi continuamente da fare e sentirvi utili. Voto - 8️⃣

Cancro: vi metterete all'opera per cercare la persona giusta per voi, sfruttando la posizione favorevole della Luna.

Se siete già impegnati, questa giornata si rivelerà adatta per trascorrere un po’ di tempo con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro le mansioni da svolgere saranno tante, ma voi non vi arrenderete di certo. Voto - 7️⃣

Leone: il pianeta Giove vi darà una mano in questa giornata di mercoledì. Vi porterete avanti con i vostri progetti, ma soprattutto, potrete dedicarvi a qualcosa di nuovo, che possa rivelarsi stimolante per voi.

Sarete anche in grado di adattarvi a nuovi ambienti professionali. In amore Venere aumenterà la passione tra voi e il partner, ma anche voi single riuscirete a essere più travolgenti. Voto - 8️⃣

Vergine: l'astro argenteo sarà in sestile dal segno del Cancro secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì. Venere continuerà a mettervi in difficoltà dal segno dei Gemelli, ciò nonostante in questa giornata di aprile ci sarà una discreta tranquillità. Sul fronte professionale la vostra routine potrebbe starvi stretta in questo periodo, considerati anche gli ultimi risultati. Voto - 6️⃣

Bilancia: periodo stancante ed estenuante per voi nativi del segno, soprattutto in ambito lavorativo. Marte in quadratura vi toglierà parecchie energie, e dovrete saper gestire gli incarichi del giorno senza troppa pigrizia.

In amore Venere sarà dalla vostra parte, ma la Luna in quadratura potrebbe rappresentare un ostacolo per la vostra vita sentimentale. Voto - 6️⃣

Scorpione: la Luna in trigono dal segno amico del Cancro vi spingerà ad aprirvi al dialogo: con il partner o con i vostri familiari, nel tentativo di risolvere eventuali dissapori avuti in precedenza. Sappiate però che dovrete non ripetere gli stessi errori per non tradire la fiducia delle persone che amate. Nel lavoro i vostri progetti andranno avanti, anche se sarete alla ricerca di qualcosa di più stimolante. Voto - 7️⃣

Sagittario: giornata di mercoledì ancora sottotono per quanto riguarda i sentimenti. Nonostante la Luna non sia negativa, Venere in opposizione continuerà a mettere in difficoltà il vostro rapporto.

Essere comunicativi va bene, ma un po’ di romanticismo farà sicuramente bene al vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro la produttività è il vostro forte al momento, ma dovrete essere in grado di mettere sul piatto idee più originali. Voto - 7️⃣

Capricorno: le emozioni non saranno al top secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì, colpa della Luna in opposizione dal segno del Cancro. Single oppure no, potreste sentire la necessità di prendervi del tempo solo per voi stessi. In ambito lavorativo non vi butterete giù davanti po’ a progetti deludenti. Capire dove avete sbagliato e migliorare sarà il giusto spirito per svolgere lavori migliori. Voto - 6️⃣

Acquario: ottima giornata per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo.

Il vostro modo di fare pacato, razionale e romantico piacerà molto alla vostra anima gemella, ma anche alla vostra fiamma se siete single. Sarete dunque sulla strada giusta per costruire un rapporto ottimo. In ambito lavorativo Giove sarà dalla vostra parte, ma con Mercurio in quadratura non tutte le vostre idee potrebbero rivelarsi un successo annunciato. Voto - 8️⃣

Pesci: lavorerete in modo eclettico grazie a questo cielo favorevole, soprattutto voi nati nella seconda decade. Per quanto riguarda i sentimenti la Luna sarà dalla vostra parte, mentre Venere sarà ancora negativa. Single oppure no, mostrerete maggior maturità nei confronti delle persone che amate. Ciò vi metterà sicuramente un passo avanti verso un rapporto migliore, ma avrete ancora tanta strada da fare. Voto - 7️⃣