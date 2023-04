L'Oroscopo della giornata di mercoledì 5 aprile prevede una Bilancia più premurosa dal punto di vista sentimentale grazie alla Luna nel segno, mentre Scorpione sarà piuttosto confuso, soprattutto in amore, perdendo facili occasioni. Gemelli potrà vivere momenti gioiosi con il partner, mentre Ariete potrebbe essere un po’ egoista. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di mercoledì 5 aprile.

Previsioni oroscopo mercoledì 5 aprile 2023 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale in calo in questa giornata di mercoledì. La Luna in opposizione muterà il vostro atteggiamento.

Potreste infatti essere un po’ egoisti nei confronti del partner e delle persone che amate. Per quanto riguarda il lavoro avrete la situazione sotto controllo, pronti a prendere i giusti provvedimenti in caso di imprevisti. Voto - 7️⃣

Toro: sarà un mercoledì intenso dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. Vi sentirete bene insieme alla persona che amate grazie a Venere in congiunzione. Se siete single nuovi incontri potrebbero rivelarsi parecchio interessanti per voi. Nel lavoro faticherete a scrollarvi da dosso alcuni progetti che si stanno rivelando complessi. Voto - 8️⃣

Gemelli: configurazione astrale favorevole secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì. Sarete pronti a impegnarvi seriamente in ambito amoroso, condividere la vostra vita con la persona che amate e mettere su un rapporto solido.

In ambito lavorativo mostrerete impegno e tenacia in quel che fate, ma dovrete considerare che a volte potrebbe non bastare. Voto - 7️⃣

Cancro: periodo importante per voi in ambito lavorativo. Marte in congiunzione vi darà energie e sostegno. Portare avanti vostri progetti non sarà semplice però con Giove e Mercurio negativi.

Attenzione dunque alle scelte che prenderete. In amore la Luna sarà contro di voi. Venere vi darà supporto, ciò nonostante non chiedete troppo dalla vostra relazione al momento. Voto - 7️⃣

Leone: la Luna vi sorriderà in questa giornata di mercoledì secondo l'oroscopo. Tra voi e il partner non ci saranno momenti estremamente romantici, ciò nonostante potrete provare a cercare il dialogo e risolvere eventuali problemi tra voi.

Nel lavoro avrete buone idee grazie a Mercurio in trigono, e con Giove in buon aspetto sarà possibile metterle in pratica, senza peccare di presunzione. Voto - 7️⃣

Vergine: giornata di mercoledì convincente dal punto di vista sentimentale. Single oppure no, Venere in trigono porterà buoni sentimenti che vi permetteranno di vivere un rapporto magico con la vostra anima gemella. In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti, ma non dovrete avere troppa fretta. Voto - 8️⃣

Bilancia: la Luna passerà nel vostro segno zodiacale secondo l'oroscopo di mercoledì, rendendovi di fatto più premurosi nei confronti della vostra anima gemella. Anche voi single mostrerete maggior gentilezza, che non passerà inosservata.

Nel lavoro i vostri obiettivi sono distanti: questo cielo non vi darà grande aiuto, ma non smetterete di provarci. Voto - 7️⃣

Scorpione: l'interesse nei confronti del partner non sarà elevato in questa giornata, complice il pianeta Venere in opposizione. Se siete single attenzione a non essere troppo polemici. In ambito lavorativo imparerete molto dal vostro impiego, e potreste avere l'occasione di poter ambire in futuro a qualcosa di più. Voto - 6️⃣

Sagittario: sfera sentimentale stabile e soddisfacente. La Luna non sarà più negativa nei vostri confronti, e riuscirete a vivere una relazione più tranquilla e affiatata. Se siete single nuove conoscenze potrebbero farsi più interessanti se saprete coltivarle.

In ambito lavorativo otterrete discreti successi dai vostri impegni, con risultati a volte sopra le aspettative. Siate fieri di voi. Voto -8️⃣

Capricorno: configurazione astrale che vedrà la Luna in quadratura secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì. Single oppure no, dovrete prestare maggiore attenzione al vostro atteggiamento nei confronti della persona che amate. In ambito lavorativo non fatevi prendere dal panico se alcuni progetti non vanno come previsto. Cercate sempre di vedere il lato positivo delle cose. Voto - 6️⃣

Acquario: previsioni astrali in rialzo dal punto di vista sentimentale grazie alla Luna in trigono. Single oppure no, apparirete ancora un po’ duri, ma con i giusti metodi, riuscirete a sciogliervi.

In ambito lavorativo i buoni risultati vi invoglieranno a dare ancora di più, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Pesci: sfera sentimentale in rialzo ora che la Luna non vi darà più noie, lasciando spazio a Venere in sestile. Cuori solitari o meno, riuscirete a essere più romantici nei confronti della persona che amate. Nel lavoro alcune buone idee potrebbero richiedere tempo e impegno, ma voi sarete disposti a tutto pur di raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣