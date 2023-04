Nel mese di maggio 2023 l'oroscopo dell'amore vedrà Venere nella costellazione dei Gemelli, la cosa influenzerà l'andamento di tutti i segni. Scopriamo assieme i dettagli.

L'oroscopo dell'amore di maggio: conquiste per Scorpione

1° Gemelli: avrete voglia di amore e di riappacificazioni, di mettere d'accordo le parti in conflitto e di risanare qualche cicatrice. Sarete portatori di armonia e favorirete molto la passione e il romanticismo all'interno del contesto di coppia. Sarà molto semplice per voi esprimervi in questo momento, le conquiste in caso voi siate single saranno quelle che potrebbero portarvi la persona che fa per voi.

Potreste avere anche delle sorprese in famiglia che vi renderanno euforici.

2° Scorpione: gli influssi positivi di Venere potrebbero essere davvero favorevoli alle conquiste, agli incontri e ad una facilità anche nell'intavolare delle amicizie molto lunghe. Sarete propensi alle avventure, soprattutto se siete single, ma sarete allo stesso tempo alla ricerca di situazioni emozionali che vi diano risultati stabili.

3° Bilancia: il risveglio della sfera sentimentale per il vostro segno potrebbe segnare un periodo di maggio ricco di prospettive per la vostra storia d'amore, ma anche per le questioni amicali. Sarà inoltre presente una bella esperienza che potrebbe rafforzare la vostra intesa con il partner e portarla ad evolvere.

Fare qualche sorpresa alle persone che vi circondano potrebbe essere molto positivo anche per voi.

4° Ariete: l'amore che vivrete in questo maggio 2023 sarà decisamente molto particolare, in quanto sarete molto più orientati all'innamoramento che si prova nei confronti delle amicizie. Sarà un momento di risveglio e rinascita anche per la vostra relazione amorosa, in quanto non vedrete l'ora di stimolare ed essere stimolati dalla persona amata con delle incredibili sorprese.

Toro romantico

5° Pesci: sentirete molto amore dentro di voi, magari anche per quelle persone con cui avete sempre avuto un rapporto abbastanza conflittuale. Questo mese vi porterà anche qualche conoscenza che potrebbe essere davvero molto prolifica per la sfera emozionale e amorosa. Prendetevi cura anche di voi stessi, sarà un atto di amore doveroso nei vostri stessi confronti.

6° Toro: avrete una voglia molto forte di vivere appieno la vostra storia d'amore con la persona al vostro fianco, il romanticismo potrebbe essere molto puntuale nel presentarsi nel corso delle serate di maggio 2023. L'Oroscopo del mese prevede anche qualche piccola incomprensione che potrebbe derivare proprio da questo bisogno di amore che avrete voglia di soddisfare. Con la famiglia l'armonia ci sarà sempre e comunque, mentre l'amicizia con una persona che reputate speciale potrebbe crescere a dismisura.

7° Leone: il mese di maggio per il vostro segno potrebbe rivelarsi molto impegnativo sul piano familiare. Sicuramente avrete un supporto ottimale da parte del partner oppure dal resto della famiglia, le discussioni saranno facilmente sedate grazie ad un intervento efficace e tranquillo al tempo stesso.

Non avrete problemi nell'esprimere qualche pensiero nei confronti di una conoscenza che probabilmente non sarà molto simpatica alla cerchia amicale nel suo complesso.

8° Acquario: sicuramente sarete molto volenterosi nella vostra evoluzione all'interno della coppia ma non ci saranno i presupposti adatti per fare importanti passi in avanti. Secondo l'oroscopo avrete voglia di stare molto in mezzo alle persone e di preoccuparvi poco delle questioni troppo legate alla sentimentalità. La famiglia sarà sempre e comunque il fulcro dei vostri pensieri.

Problemi di coppia per Cancro

9° Cancro: purtroppo avete trascinato qualche problema di coppia che avete sempre evitato di risolvere e adesso potreste avere qualche incomprensione in più che potrebbe essere dannosa per la vostra storia d'amore.

Riprendere in mano la volontà di dialogare non sarà facile, né per voi né per l'altra parte, ma la fine del mese potrebbe regalarvi qualche sorpresa in tal senso. Sarete un po' troppo apprensivi e protettivi nei confronti della famiglia, avrete qualche diverbio importante anche con le amicizie.

10° Sagittario: avrete un particolare interesse per la sfera personale e decisamente meno interesse per quella di coppia. I single si ritroveranno ad avere dei vantaggi molto soddisfacenti mentre nelle coppie si risveglierà l'esigenza di stare da soli e di prendervi una pausa. Fidarsi l'uno dell'altro in famiglia ora potrebbe essere un po' più difficile del previsto, per cui fare qualche strappo in solitudine talvolta potrebbe essere una buona soluzione.

11° Vergine: avrete il dovere di esprimervi nella coppia, anche se questa potrebbe sciogliersi. Sicuramente per voi vale molto di più la sincerità dell'amore in sé, per cui evitare il romanticismo e le belle parole in questo momento potrebbe essere considerato estremamente onesto rispetto ad una sorta di pace relativa. Avrete molto di cui occuparvi nella famiglia, pertanto eviterete i conflitti.

12° Capricorno: avrete un atteggiamento incentrato su voi stessi e non sempre considererete l'amore una cosa importante. Potreste avere dei conflitti in famiglia ma preferirete stare da soli con il vostro lavoro piuttosto che preoccuparvi di altro. Nella coppia avrete un atteggiamento molto freddo che potrebbe portare ad una separazione.