L’oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 18 aprile. in bella evidenza il trigono astrale in atto tra Saturno e Marte, il tutto altamente favorevole per Pesci. Si profila una giornata meravigliosa anche per i nati in Bilancia e in Acquario. Curiosi di conoscere il destino attribuito dalle stelle ai restanti simboli dello zodiaco?

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 18 aprile consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 18 aprile, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Splendida giornata in programma. Molte le novità annunciate dalle stelle, e tutte favorevoli. Perciò non temete di dare una scossa ai vecchi equilibri e tenetevi pronti a cambiare. Una sorta di sesto senso vi guida verso le scelte più giuste. Puntate in alto: non potete fallire. Nel lavoro imparate una volta per tutte a mettere in mostra le vostre doti migliori, se avete l’ambizione di ricoprire un ruolo primario nell’ambiente dove operate. In amore invece, sappiate che una persona che non vedete da tempo, magari una vecchia amicizia d’infanzia, potrebbe farsi viva all’improvviso, proprio questo martedì. Se fosse, questo vi susciterà in voi emozioni sopite, piacevoli da rivivere.

Per il fisico, non imponetevi ritmi troppo intensi, ne uscireste troppo stanchi. Piuttosto ritagliatevi qualche parentesi per dedicarvi alla cura del corpo.

Scorpione: ★★★★. Un martedì di normale routine si appresta a fare capolino nella vostra quotidianità. Un pizzico di stanchezza, poi, senz'altro dovete metterla in conto, con astri abbastanza indifferenti, il periodo in generale potrebbe lasciarvi un po’ a corto di energie.

Anche le motivazioni scarseggeranno: niente di cui preoccuparsi, comunque. Come al solito avete i giusti appoggi per cavarvela egregiamente in ogni situazione. Parlando di lavoro, sappiate che l’improvvisazione non è certo il modo migliore per procedere, soprattutto se coltivate segrete speranze di fare carriera. Dovreste iniziare già da subito ad organizzarvi.

In coppia l’atmosfera che si respira in generale non è certo delle migliori. Siete spesso assenti, e anche quando siete col partner, la vostra mente vaga altrove.

Sagittario: ★★. L'oroscopo del 18 aprile mette in primo piano un periodo poco positivo: la colpa? Ovvio: la quadratura in atto tra Sole e Plutone. Nel corso della giornata potreste apparire silenziosi e anche abbastanza cupi, più che altro quasi immusoniti. A momenti sembrerete soltanto l’ombra della persona vivace e dinamica che di solito siete: il consiglio è certamente quello di fermarsi un istante e aspettare che passi. Di problemi veri e propri non ce ne saranno, anche se molti di voi riusciranno a vedere complicazioni dappertutto, anche dove in realtà non ve ne saranno affatto.

Il settore lavoro invece invoglia a non ostinarsi troppo magari solo per ripicca oppure semplicemente per non darla vinta al vostro interlocutore: puntate l'attenzione solo sulle questioni importanti! In amore altresì, clima punteggiato da piccole liti e incomprensioni senza senso, sia in coppia che da single. Avrete la sensazione che le persone non siano in grado di comprendervi.

Oroscopo e stelle del 18 aprile, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. In arrivo un periodo abbastanza positivo, anche se non proprio esente da lievi impuntamenti o intoppi vari. In generale diciamo che la giornata evolverà un po’ in sordina. Poco male, potrete sempre approfittare di una parentesi di tranquillità da ritagliarvi espressamente per cercare di definire eventuali situazioni gravose o in sospeso.

L’energia non vi manca di certo, e lo sapete, vi servirà solo un pizzico di determinazione in più e il cocktail sarà vincente! Nel lavoro, se siete impegnati in un’attività complessa, potreste andare incontro a un periodo delicato e impegnativo. Non sprecate le vostre risorse inutilmente, ok? In amore cercate di non fare passi falsi, non prendete decisioni sull’onda dell’impulso. L’umore lascerà un po’ a desiderare ma la forma fisica è prevista molto buona. Approfittatene per fare un po’ di movimento.

Acquario: ★★★★★. Giornata sorprendentemente positiva, a tratti anche molto fortunata (dipenderà molto dal proprio ascendente). Istinto e intelligenza in alcuni momenti si fonderanno perfettamente, in un brillante abbraccio capace di favorire il settore professionale, quello dei sentimenti e tutto il resto.

Specie se operate a contatto con la gente, troverete stimoli a fare sempre meglio, ciò vi metterà in ottima posizione agli occhi di chi conta. In coppia intanto, tutto scorrerà in serena tranquillità: cercate di rilassarvi e di coltivare uno stato d’animo positivo. Tanta buona sorte senz'altro sarà da attribuire all’eccellente aspetto di Nettuno in Pesci, nel contempo in splendido sestile al vostro Plutone nel segno. In taluni casi è altamente probabile che da una semplice chiacchierata con una persona amica possa emergere un’idea per un’iniziativa dalle ottime probabilità di andare a buon fine.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 18 aprile, preannuncia un periodo altamente fortunato.

Protagonista della giornata la coppia Saturno-Marte, nel frangente in meraviglioso trigono astrale. Pronti a cogliere i tanti lati positivi di questo martedì? Finalmente la buona sorte torna a prendersi a cuore le sorti del vostro segno e, per moltissimi di voi, la situazione generale senz'altro si risolleverà. Da adesso in aventi potete rilassarvi e cominciare con il realizzare quello che da giorni è stato solo un mero desiderio proibito. Il lavoro, come una potente calamita, sarà interessato da numerose e propizie occasioni per migliorare la vostra posizione professionale. Approfittate per mettere in sicurezza eventuali situazioni in stallo o richieste di un certo spessore. In amore intanto, se voleste passare del tempo insieme agli amici, ok, purché evitiate di trascurare il partner: coinvolgetelo/a nella vostra compagnia, di sicuro vi divertirete molto di più.