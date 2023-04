L'oroscopo della giornata di martedì 18 aprile 2023 vede alle prime posizioni i segni di Terra, mentre ci saranno alcuni segni di Aria, come l'Acquario, che saliranno di qualche posizione. Il Sagittario sarà inaspettatamente ottimista.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di martedì: Toro energico

1° Toro: una energia del genere non la si vedeva da qualche tempo a questa parte, e con la fortuna di cui disporrete nel corso della giornata potrebbe esserci l'occasione di fare qualche investimento molto caro alle vostre esigenze, sia personali che familiari.

2° Capricorno: partire con una fortuna così sfacciata in questo momento significherà avere guadagni ottimali e progetti che si concluderanno splendidamente. Secondo l'oroscopo risolverete in men che non si dica delle problematiche che in realtà non ci dovrebbero nemmeno essere.

3° Vergine: avrete voglia di agire sul lavoro, e questa vitalità e grinta potrebbe essere davvero molto fruttuosa per i vostri affari, a partire da quelli privati per passare a quelli professionali. I guadagni potrebbero permettervi di fare qualcosa in più che avete sempre omesso nella vostra quotidianità.

4° Pesci: ripartirete come una vera e propria macchina nel mondo del lavoro, sbaragliando la concorrenza e ridando quella vena creativa ai progetti che avete a cuore.

Secondo l'oroscopo potreste fare molto di più in solitaria sul lavoro, ma anche in squadra potrete trovare degli accordi facili.

Leone solitario

5° Gemelli: l'incremento delle amicizie potrebbe essere un incentivo a essere sempre più disponibili, e allo stesso tempo curare di più l'ambito domestico potrebbe regalarvi una ulteriore spinta verso una riappacificazione che molto probabilmente non avete messo in conto.

6° Acquario: essere stimolati sul lavoro potrebbe accrescere esponenzialmente le vostre potenzialità, ma al momento sarete anche presi da qualche piccolo grattacapo sul piano familiare. Secondo l'oroscopo avrete delle emozioni positive molto forti in serata.

7° Sagittario: l'ottimismo crescente che segnerà la vostra giornata potrebbe essere davvero molto promettente per concludere qualche affare, mentre in amore avrete un momento di stallo che al momento potrebbe rimanere tale ancora per molto.

8° Leone: avrete voglia di lavorare in solitaria e di stabilire qualche condizione a vostro piacimento, ma al momento dovrete semplicemente assicurarvi che il lavoro fili liscio e senza alcuna situazione spiacevole che possano mettere a repentaglio qualche progetto.

Bilancia in difficoltà

9° Bilancia: intrecciare dei rapporti che possano essere pacifici al momento potrebbe essere molto più arduo del previsto, soprattutto se questi sono desiderati in ambito professionale. Entrare in una forte competizione al momento potrebbe più nuocere che far bene.

10° Ariete: questa giornata potrebbe non essere fra le migliori nel corso della settimana, anzi, potrebbe presentare qualche ostacolo di troppo, soprattutto sul lavoro.

Fare uno strappo per poter dedicarvi alle vostre passioni potrebbe essere una soluzione molto rilassante.

11° Scorpione: sul lavoro potreste partire decisamente svantaggiati a causa di qualche piccolo contrattempo forse nella sfera privata. Rimandare qualche progetto potrebbe avere esiti controproducenti per la vostra attività, per cui fate attenzione a cosa selezionerete di fare per prima cosa.

12° Cancro: non sarà molto facile entrare in un dialogo con l'ambiente lavorativo in questo momento, mentre le incertezze potrebbero impossessarvi della vostra mente, soprattutto se si tratta di situazioni a carattere sentimentale.