Le previsioni dell'oroscopo del 18 aprile invitano i nati sotto il segno del Sagittario ad essere più ottimisti. Gli Acquario, invece, devono rischiare di più.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Vergine: ci vuole coraggio se volete arrivare lontano. Sia in amore sia nel lavoro non abbiate paura di osare e dedicatevi mente e corpo ai vostri obiettivi.

11° Bilancia: spesso si tende a porsi dei limiti in maniera del tutto arbitraria e sbagliata. Cercate di osare e non badate a quelle che potrebbero essere le conseguenze. Valutare i pro e i contro di un progetto è importante, ma non vincolatevi troppo.

10° Acquario: l'Oroscopo del 18 aprile invita i nati sotto questo segno a rischiare di più e a cimentarsi in nuove esperienze. In ambito lavorativo è un periodo favorevole, ma solo per coloro che oseranno.

9° Toro: non fate il passo più lungo della gamba. In amore è necessario lasciare al partner i suoi spazi, onde evitare di generare nell'altro la reazione inversa a quella che desiderereste. Ognuno deve essere libero di agire come meglio crede.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Ariete: nel lavoro dovete capire quali sono le persone delle quali potete fidarvi e quali, invece, sarebbe il caso di allontanare. Per farlo, cercate di guardare la situazione dall'esterno e tutto sembrerà più chiaro.

7° Gemelli: secondo l'oroscopo del giorno 18 aprile, i nati sotto questo segno devono imparare a prendere con maggiore leggerezza le critiche. Il rischio, infatti, è quello di apparire troppo permalosi.

6° Cancro: siete molto indecisi e combattuti su una decisione da prendere. Se non volete incappare in situazioni sgradevoli, forse sarebbe opportuno essere molto riflessivi.

5° Capricorno: giornata piena di impegni, ma allo stesso tempo molto soddisfacente. Non perdetevi in chiacchiere e andate dritti al sodo se volete ottenere un obiettivo importante.

Oroscopo segno fortunati del 18 aprile

4° in classifica Leone: una persona cara potrebbe lasciarsi senza parole. Di solito siete persone piuttosto diffidenti, tuttavia, ci sono delle situazioni nelle quali sarebbe opportuno lasciarsi andare.

3° Scorpione: buon momento per esternare le vostre emozioni. L'Oroscopo del 18 aprile vi invita ad essere più onesti con voi stessi. Continuare a negare l'evidenza non vi servirà a nulla.

2° Pesci: oggi vi sentite particolarmente energici. Approfittatene per mettere a posto alcune faccende in sospeso e non siate troppo polemici. In amore ci sono delle sorprese all'orizzonte.

1° Sagittario: ci sono delle soluzioni per ogni tipologia di problematica. Siate ottimisti e vedrete che le cose cominceranno a girare nella direzione giusta.