Nella giornata di lunedì 17 aprile 2023, l'Oroscopo rivede in cima alla classifica i nati sotto il segno dell'Ariete, seguito dallo Scorpione. Il segno del Pesci invece si accompagnerà all'Acquario alle ultime posizioni. Rivoluzioni amorose per il segno del Gemelli.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di lunedì: Toro saldo

1° Ariete: avrete un atteggiamento molto romantico che potrebbe realmente fare la differenza con l'interazione con il partner, secondo l'oroscopo. Avrete una bella sintonia anche con l'ambiente lavorativo, favorendo il raggiungimento degli interessi in comune.

2° Scorpione: ora le emozioni saranno incentivate da una fortissima intesa che potrebbe tradursi in una straordinaria interazione non solo nella coppia, ma anche all'interno della famiglia. Secondo l'oroscopo avrete degli obiettivi professionali facilmente risolvibili.

3° Gemelli: in amore potrebbe verificarsi una bellissima rivoluzione che prevede non soltanto passionalità con il partner, ma anche qualche riconciliazione all'interno del contesto familiare. Secondo l'oroscopo potreste avere anche delle sorprese professionali molto importanti.

4° Toro: poggerete i piedi su una base professionale sempre più solida, e vi affiancherete ad una squadra con nuovi elementi che sapranno gestire molte delle cose che ora sono nelle vostre mani.

Preoccuparvi non sarà più una prerogativa di questa giornata, secondo l'oroscopo.

Bilancia ottimista

5° Capricorno: i vostri progetti attuali potrebbero trovare il compimento che meritano dopo qualche piccola turbolenza dovuta ai rapporti che si intrecciano nella vostra squadra di lavoro. Secondo l'oroscopo avrete del tempo per poter riacquistare anche qualche piccola collaborazione andata persa.

6° Bilancia: un lieve rialzo dell'ottimismo favorirà anche il lavoro e la concentrazione, di conseguenza anche la vostra carriera potrebbe avere un inaspettato balzo che andrà oltre le aspettative. Potreste avere delle notizie che vi inviteranno a riflettere.

7° Vergine: riscontrerete dei fortissimi miglioramenti che potranno essere utili per l'interazione con i colleghi nel corso dei progetti a venire, mentre con la famiglia potrebbero aprirsi scenari di tensioni che potrebbero comunque essere decisamente lievi.

8° Leone: in qualità di coppia vi state risollevando da una situazione a dir poco tentennante. Farlo insieme però potrebbe far evolvere la vostra relazione, anche se le tempistiche potrebbero allungarsi, e anche di molto.

Pesci incerto in amore

9° Sagittario: avrete qualche piccola condizione che potrebbe rallentare il lavoro e renderlo anche molto più noioso di quanto già non sia. Per smorzare questa situazione, una piccola pausa dalle faccende quotidiane non guasterebbe affatto, anzi, incrementerebbe di molto le energie.

10° Pesci: dei tentennamenti in amore potrebbero essere determinanti per scegliere di intraprendere una strada diversa da quella della persona che amate. State facendo anche qualche calcolo per poter dare alla vostra carriera la svolta che sta aspettando.

11° Cancro: avrete delle difficoltà sostanziali nell'intraprendere dei cammini diversi nel corso della giornata, per cui dovrete necessariamente essere pazienti e non essere troppo intransigenti allo stesso tempo. Avrete anche un po' di energie in calo.

12° Acquario: avrete un po' un'aria fredda, come se al momento non aveste intenzione di dimostrare alcunché a nessuno. Qualche piccolo malessere vi costringerà a rimandare qualche appuntamento che reputate importante, ma non ci sarà niente di negativo nel prendersi una pausa.