Le previsioni dell'Oroscopo del 21 aprile invitano i nati sotto il segno della Bilancia ad essere più coraggiosi. I Pesci, invece, sono favoriti se stanno iniziando un nuovo progetto.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Gemelli: siete molto impazienti di raggiungere un obiettivo. Cercate di tenere gli occhi aperti e di non lasciarvi sfuggire delle opportunità interessanti.

11° Leone: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 21 aprile vi invitano a cogliere al volo delle occasioni, specie per quanto riguarda il lavoro. In amore è tempo di essere un po' più onesti.

10° Pesci: buon momento per iniziare un nuovo progetto, ma dovete prestare molta attenzione alle persone delle quali vi circonderete. Non siate troppo meticolosi e minuziosi.

9° Acquario: spesso tendete ad applicarvi anche su cose che, in realtà, non meriterebbero tanto vostro interesse. Questa, però, è una deformazione dovuta al vostro bisogno di puntare sempre al meglio.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Sagittario: se siete insoddisfatti di alcuni risultati ottenuti in questo periodo, allora è tempo di cambiare aria. Non fossilizzatevi troppo sul futuro e pensate a godervi anche il presente.

7° Capricorno: ci sono delle opportunità in arrivo che sarebbe il caso di non lasciarsi scappare.

Se una persona a voi cara vi ha deluso, non tenetevi tutto dentro e osate fino a che non avrete raggiunto i vostri obiettivi.

6° Cancro: l'oroscopo del 21 aprile vi invoglia ad essere più creativi. Date tempo al tempo e non siate troppo polemici. Buon momento per fare qualcosa che non rientra nelle vostre abitudini.

5° Scorpione: ci vuole coraggio per riuscire ad emergere e per dimostrare a tutti quanto valete.

Non siate troppo polemici e irrispettosi. Cercate di mantenere alto il livello di pazienza.

Oroscopo segni fortunati del 21 aprile

4° Ariete: i nati sotto questo segno sentono lo spasmodico bisogno di sentirsi liberi. Nel momento in cui la terra trema sotto i piedi, però, vi rendete conto di quali siano le cose a cui non potete certamente rinunciare.

3° Toro: ci sono delle belle novità in arrivo. Non siate troppo severi con voi stessi e imparate a cogliere di più il lato positivo delle cose. In amore dovete mettere da parte l'orgoglio.

2° Vergine: inseguite i vostri sogni e le vostre passioni e vedrete che non ve ne pentirete. Ci sono dei momenti in cui è necessario capire quali siano i limiti oltre i quali non si può andare.

1° Bilancia: ottimo momento di slancio dal punto di vista professionale. Non aspettate che sia il partner a fare il primo passo. In certi casi è bello anche prendere il coraggio a quattro mani e darsi da fare per stupire.