Nel weekend di Pasqua, 8 e 9 aprile 2023, l'Oroscopo dell'amore vedrà la Vergine alla prima posizione, mentre la Bilancia potrebbe avere qualche incertezza in amore, così come l'Acquario in ambito familiare. I Gemelli saranno pronti per un viaggio con le persone amate.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo del weekend 8 e 9 aprile per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di Pasqua, amore: divertimento per Toro

1° Vergine: il regalo di Pasqua per il vostro segno si tingerà di rosso come la passione. Finalmente il romanticismo avrà il suo meritatissimo spazio per potervi dare degli attimi di passione ma soprattutto di serenità e complicità con la persona amata.

Per i single gli incontri potrebbero svelare un desiderio che non avete provato per molto tempo a questa parte.

2° Gemelli: avrete in mente un viaggio per le vacanze pasquali, forse in una città d'arte che vi farà sentire davvero bene e in armonia con voi stessi. Secondo l'oroscopo le questioni di cuore prenderanno una piega molto complice, e il partner potrebbe avere in serbo una sorpresa che potrebbe farvi fare un passo in avanti nella vostra storia d'amore.

3° Ariete: finalmente la passione ritornerà nella vostra vita di coppia, e avrete anche più libertà di comunicazione. Avete una più ampia conoscenza l'uno dell'altro e ciò potrebbe regalarvi non soltanto delle emozioni nuove, ma anche una maturazione e consapevolezza fuori dal comune, secondo l'oroscopo.

4° Toro: nel corso di queste festività pasquali il divertimento per il vostro segno sarà assicurato, secondo l'oroscopo. Potreste avere delle sorprese che vi porteranno sia indietro nel tempo, gustando dei ricordi davvero soddisfacenti e sereni, e un futuro che si prospetta radioso sul profilo amoroso. La famiglia vi renderà sempre più allegri.

Le previsioni dell'oroscopo in amore del weekend di Pasqua: Sagittario stabile

5° Cancro: avrete una bellissima atmosfera di divertimento nel corso del fine settimana pasquale. Esplorerete una vasta gamma di sentimenti positivi che vi faranno stare bene sia con voi stessi che con le persone che vi circondano, e in questo momento ne avete un reale bisogno.

6° Sagittario: la stabilità amorosa vi renderà sempre più partecipi delle vicende di stampo familiare. Secondo l'oroscopo questa Pasqua potrebbe donarvi un amore eccezionale oppure una amicizia che finalmente vi comprenda appieno, a dispetto di quelle che avete avuto modo di sperimentare nel corso degli anni.

7° Capricorno: avrete un progetto che prevede una riappacificazione all'interno del contesto familiare, forse una persona che non vedevate da molto e che adesso avrà l'opportunità di parlare con voi. L'atteggiamento un po' distaccato del partner vi darà occasione di riflettere su una eventuale vita da single. Ma non è ancora detta l'ultima parola.

8° Leone: la Pasqua in famiglia per voi potrebbe essere motivo di svago ma anche di noia a seconda della situazione che avrete sia in famiglia che con il partner.

Sicuramente le amicizie arriveranno in vostro soccorso, strappandovi alla monotonia e alla quotidianità, che al momento potrebbe farvi sentire sotto pressione.

Scorpione selettivo

9° Scorpione: le vostre amicizie potrebbero darvi molto, ma ci saranno alcune che secondo voi non sono del tutto sincere. Essere più selettivi vi darà modo di essere anche più attenti in altre situazioni. Il partner potrebbe avere di certo un occhio di riguardo nei vostri confronti, ma probabilmente avrete entrambi un atteggiamento complice ma non romantico.

10° Pesci: preferirete stare per conto vostro, magari anche a lavorare ma non al centro dell'attenzione. La vostra abitudine però potrebbe essere spezzata dalla festività in se, portandovi anche a qualche momento di distrazione laddove purtroppo non sarà richiesta.

11° Bilancia: avrete un fine settimana che probabilmente si scontrerà moltissimo con la vostra routine. Il weekend di Pasqua potrebbe riservarvi un po' di monotonia, forse anche delle questioni familiari o amorose che si accentueranno, portandovi anche a qualche momento di nostalgia e tristezza.

12° Acquario: sicuramente affronterete la Pasqua con un occhio decisamente critico nei confronti dei sentimenti in generale. La freddezza che si respirerà in famiglia potrebbe essere di forte disturbo per voi, e qualche incomprensione, anche da parte del partner, potrebbe essere motivo di scontro. Però la serata di domenica passerà decisamente tranquilla.