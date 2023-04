Nella giornata di giovedì 6 aprile, l'Oroscopo prevede una Bilancia innamorata nei confronti del partner, mentre Pesci godrà di una piacevole intesa. Leone sarà in movimento, cercando di dare una svolta alla propria vita, mentre l'empatia permetterà ai nativi Toro di instaurare un buon legame. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo di giovedì 6 aprile.

Previsioni oroscopo giovedì 6 aprile 2023 segno per segno

Ariete: questo giovedì potrebbe non essere così invitante per voi dal punto di vista sentimentale. Le stelle non saranno del tutto favorevoli per poter instaurare un rapporto sano con la persona che amate.

Molto meglio invece in campo professionale, grazie alla buona posizione di Giove e Mercurio, che vi aiuteranno a gestire efficacemente i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Toro: godrete di un cielo solido in amore secondo l'oroscopo. Single oppure no, riuscirete a trovare la giusta sintonia con la vostra fiamma, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Nel lavoro non date ascolto a chi cerca di convincervi di buttarvi in progetti troppo grandi. Anche se non siete nella migliore delle posizioni, non correte troppi rischi. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale che vi vedrà dolci e romantici nei confronti del partner. Anche il rapporto con i familiari sarà importante, e vi darete da fare affinché possa esserci armonia.

Per quanto riguarda il lavoro, avrete meno mansioni da svolgere, ma avrete il solito entusiasmo, e non starete di certo con le mani in mano, grazie a Giove e Mercurio in sestile. Voto - 8️⃣

Cancro: giornata di giovedì altalenante in amore a causa della Luna in quadratura. I buoni sentimenti nei confronti del partner, non mancheranno, ma spesso potreste essere fraintesi.

Nel lavoro avrete energie a sufficienza da dedicare ai vostri progetti, ma con Giove e Mercurio in quadratura dal segno dell'Ariete non tutto potrebbe andare sempre come previsto. Voto - 6️⃣

Leone: oroscopo della giornata di giovedì che vedrà la Luna in sestile. Sarete più morbidi e comprensivi nei confronti della vostra fiamma, ciò nonostante non potrete sperare in un rapporto forte al momento.

Nel lavoro sarete sempre in movimento, sfruttando questo cielo per dare una svolta alla vostra carriera professionale. Voto - 6️⃣

Vergine: sarà un giovedì davvero ottimo per i sentimenti secondo l'oroscopo. Con Venere in trigono dal segno amico del Toro, potrebbero arrivare emozioni forti, anche per voi cuori solitari. Altalenante invece la vostra situazione professionale. Con Marte in sestile avrete buone energie, ma non sarete così abili a gestire i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Bilancia: sfera sentimentale buona grazie alla Luna in congiunzione. Sarà una giornata tranquilla per voi e per il partner, anche se sarà poco fortunata. Se siete single avrete bisogno di qualcosa che possa sconvolgere in positivo la vostra routine.

In ambito lavorativo potrebbero esserci evoluzioni per i vostri progetti, ma dovrete dimostrare di essere pronti a fare lo step successivo, cosa difficile con Giove e Mercurio negativi. Voto - 7️⃣

Scorpione: potreste vivere qualche piccola tensione con il partner secondo l'oroscopo della giornata di giovedì. Venere in opposizione vi impedirà di provare buoni sentimenti verso gli altri. Preferirete infatti dedicare più tempo per voi stessi. Nel lavoro invece avrete la situazione sotto controllo, soddisfacendo le richieste che riceverete. Voto - 7️⃣

Sagittario: un'ottima Luna in sestile vi permetterà di essere più dolci nei confronti del partner. Anche voi single sarete più concentrati sul rapporto con la vostra fiamma, affinché possa trasformarsi in qualcosa di più profondo.

Per quanto riguarda il lavoro sarete attivi e determinati a sufficienza, dando il meglio di voi per svolgere lavori ben fatti. Voto - 8️⃣

Capricorno: non sarete un vero e proprio fremito di emozioni considerato che la Luna sarà in cattivo aspetto. Single oppure no, anche Venere vi darà una mano, bruciare le tappe potrebbe rendere questo rapporto con la persona che amate poco esaltante. In ambito lavorativo faticherete ad accettare opinioni diverse dalla vostra, ma sappiate che questo vostro atteggiamento potrebbe costarvi caro. Voto - 6️⃣

Acquario: la Luna in trigono dal segno della Bilancia vi aiuterà a risollevare il vostro rapporto con il partner secondo l'oroscopo della giornata di giovedì.

Con un po’ di fortuna, potreste avviarvi verso un fine settimana più tranquillo e piacevole. In ambito lavorativo butterete giù idee interessanti, che se gestite bene, vi daranno importanti soddisfazioni. Voto - 8️⃣

Pesci: sarete in grado di sviluppare e godere di un'ottima intesa con la persona che amate in questa giornata di giovedì. Se siete single alcuni rapporti per voi avranno la priorità in questa giornata. Nel lavoro sarete competitivi, proponendo lavori ben studiati e di ottima qualità, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣