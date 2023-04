Nell'oroscopo della settimana dal 10 al 16 aprile 2023, l'amore vedrà un fenomeno eccezionale che si verificherà nella costellazione dell'Ariete, ovvero la presenza del pianeta Venere che si andrà ad aggiungere al Sole. Successivamente Venere si sposterà nella costellazione dei Gemelli.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco in amore.

L'oroscopo dell'amore: Ariete ottimista

1° Ariete: avrete un ottimismo davvero eccezionale, che traslato sul piano amoroso diventerà produttivo per la vostra storia d'amore e per la famiglia.

Costruire una stabilità con la persona amata vi porterà ad essere più affiatati come coppia e degni e felici allo stesso tempo anche di responsabilità molto più ampie rispetto a quelle che sono presenti in questo momento. Secondo l'oroscopo una convivenza oppure un matrimonio potrebbe essere davvero dietro l'angolo, stavolta.

2° Gemelli: per il vostro segno si aprirà una vera e propria settimana dell'amore, assolutamente dedicata a questo. Secondo l'oroscopo aprirete il vostro cuore alla persona amata, facendole esplorare i meandri della vostra mente. Ciò comporterà una completa fiducia che sicuramente non sarà affatto tradita dall'altra parte. In famiglia l'atmosfera più che serena darà l'avvio a qualche bella esperienza, anche fuori porta.

I weekend sarà fra i più romantici del mese di aprile.

3° Acquario: Venere sarà dalla vostra parte per le questioni di cuore, quindi nella vostra relazione potrebbe accadere qualcosa di unico e magico, in grado di mettere da parte qualche piccola scaramuccia per lasciare spazio alla sensualità e al romanticismo. Ora anche in famiglia le cose potrebbero andare meglio, soprattutto se recentemente avete fatto il diavolo a quattro per qualche incomprensione per voi decisamente significativa.

4° Leone: il bel romanticismo di questa settimana sicuramente vi darà degli affetti a lungo termine. La vostra storia d'amore adesso potrebbe avere un bel balzo in avanti che non solo farà bene alle vicende di coppia, ma anche alla famiglia. La vostra serenità sarà decisamente un inizio per poter allargare anche la vostra famiglia, portando altro amore e anche qualche responsabilità.

Potreste avere anche delle novità rilevanti come l'inizio di una bella amicizia, forse nel weekend.

Sorprese per Bilancia

5° Bilancia: ci potrebbero essere delle sorprese molto avvincenti sul piano degli incontri. Finalmente potreste trovare la vostra anima gemella, che sia l'amore oppure una grande e bellissima amicizia. Potreste avere davvero molto da regalare alla vostra famiglia, soprattutto quella di origine. L'umore sarà quello di cui personalmente vi prenderete cura, e inevitabilmente vi porterà anche ad essere molto più equilibrati, soprattutto se siete all'interno di una relazione.

6° Sagittario: dedicarvi completamente agli affetti sarò un modo per porre rimedio a qualche mancanza nel corso delle settimane precedenti.

Finalmente avrete una buona atmosfera di pace e amore che voi stessi costruirete, e nel corso della settimana con il partner penserete a fare qualche bel progetto, nonostante probabilmente i tempi non siano abbastanza maturi. Incrociare le dita per una eventuale evoluzione potrebbe essere molto utile.

7° Scorpione: non avrete molte novità in amore, se non la sicurezza di vivere una relazione che sia davvero molto efficace e duratura. La costanza che avete nelle relazioni in generale sarà in grado di far crescere anche l'amicizia più travagliata, per cui mantenere questa sincerità d'animo e la forza di poter portare avanti delle relazioni sarà una mossa ampiamente ripagata con tante belle sorprese future.

8° Pesci: avrete un po' i piedi di piombo con i sentimenti, soprattutto se siete appena usciti da una relazione non esattamente tranquilla. Avete bisogno di aria fresca più che di una persona al vostro fianco, in questo momento, per cui tenderete ad evitare qualche relazione che possa in qualche modo evolvere in tal senso. Secondo l'oroscopo al momento non sarete nemmeno interessati ad uscire semplicemente con le amicizie.

Toro poco sentimentale

9° Vergine: penserete molto di più alle vicende personali che all'amore, e partire così potrebbe essere deleterio per qualche rapporto, anche se non particolarmente rilevante per voi. Secondo l'oroscopo provare a fare qualche amicizia in questo momento potrebbe farvi perdere del tempo per altro.

Preferirete staccare la spina anche con la famiglia, perché l'elevato tasso di stress in questo momento potrebbe portare in casa solamente del nervosismo.

10° Toro: sarete molto poco propensi a pensare ai sentimenti in questo momento, anzi, potreste essere alquanto freddi, perché ora gli obiettivi personali non si configureranno certamente con quelli amorosi. Con la famiglia avrete da prendere però una decisione, e dovrete fare in modo che questa sia più saggia possibile. Le amicizie dovranno necessariamente essere ridimensionate a causa di qualche dubbi che si insinuerà nella vostra mente, mentre farete qualche conoscenza che non vi sortirà alcun effetto.

11° Capricorno: avrete troppo da fare altrove per dedicarvi all'amore e ai sentimenti.

Per alcuni di voi probabilmente in questo periodo la parola 'amore' non farà nemmeno parte del vostro vocabolario. Avrete altre prospettive e progetti che sicuramente porranno al centro la vostra persona, ma si tratta di una focalizzazione che prevede un miglioramento individuale, e non quello basato su voi e su un altro individuo al vostro fianco. Secondo l'oroscopo, avrete anche un atteggiamento molto solitario con le amicizie.

12° Cancro: avrete un nervosismo che purtroppo potrebbe divampare come una fiamma, per cui fare attenzione a come gestite una conversazione potrebbe essere davvero salvifico per alcune relazioni a cui tenete particolarmente. Dovrete essere molto pazienti con la famiglia, perché in questo momento potrebbe aprirsi una settimana fatta di qualche tensione di troppo, secondo l'oroscopo. Fare qualcosa che vi distragga realmente, lontani dal partner o da qualunque altra figura accanto a voi, potrebbe essere molto produttivo e positivo per la vostra mente.