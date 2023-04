L'oroscopo della giornata di venerdì 14 aprile vedrà una Bilancia fiduciosa in amore grazie a Venere e alla Luna in buon aspetto, mentre Marte in Cancro aiuterà il segno d'acqua a essere più attivo al lavoro. Saturno porterà un po’ di fortuna ai nativi Capricorno, mentre Acquario sarà più mansueto in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 14 aprile.

Previsioni oroscopo venerdì 14 aprile 2023 segno per segno

Ariete: cielo soddisfacente per voi nativi del segno. Vi avvierete verso un fine settimana stabile per la vostra vita sentimentale.

Voi single sarete piuttosto bravi a stringere nuove conoscenze e rafforzare i legami che già avete instaurato. In ambito lavorativo avrete tante cose a cui pensare, e con Marte in quadratura alcune potreste essere costretti a rimandarle. Ciò che riuscirete a concludere però sarà un successo. Voto - 8️⃣

Toro: riuscirete a portare avanti il vostro lavoro in modo egregio grazie a queste stelle. Sarà soprattutto nei lavori di gruppo che riuscirete a dare il meglio di voi. Per quanto riguarda i sentimenti, in questo preambolo di weekend sarete messi in difficoltà dalla Luna in quadratura, ma ciò non vorrà dire che si aprirà un periodo di crisi tra voi e il partner. Voto - 7️⃣

Gemelli: sentimenti e passioni amorose saranno forti e convincenti grazie a Venere nel segno e la Luna in trigono.

Per voi single il periodo primaverile sarà ottimo per nuovi incontri. Nel lavoro in molte attività troverete ampie conferme e soddisfazioni. Sentitevi fieri di voi stessi. Voto - 8️⃣

Cancro: Marte in congiunzione vi aiuterà a gestire più velocemente le vostre mansioni in ambito professionale, mettendovi in pari con i vostri impegni.

Sul fronte amoroso questo cielo sarà tutto sommato discreto, e saprete vivere un rapporto piuttosto soddisfacente. Se siete single darete maggior peso alla vostra vita sociale nel prossimo periodo. Voto - 7️⃣

Leone: non un cielo particolarmente splendente secondo l'oroscopo della giornata di venerdì. La Luna in opposizione rallenterà il vostro ritmo in amore.

Dovrete ancora avere un po’ di pazienza e cercare di risolvere ciò che non funziona tra voi e il partner. Nel lavoro potreste cimentarvi in progetti più appaganti, che potrebbero lanciare la vostra carriera professionale. Voto - 6️⃣

Vergine: previsioni astrali non ottimali per quanto riguarda i sentimenti. Venere in quadratura sarà una brutta gatta da pelare per voi, rendendo difficile il rapporto con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro invece sarete sempre sul pezzo grazie all'aiuto di stelle come Marte e Mercurio, ma attenzione a Saturno in opposizione. Voto - 6️⃣

Bilancia: riuscirete a essere più fiduciosi nei confronti del partner grazie a questa Venere in trigono dal segno dei Gemelli e la Luna in buon aspetto dal segno dell'Acquario.

Con questo cielo, sarà possibile costruire un rapporto davvero armonioso, soprattutto per voi nati nella prima decade. Nel lavoro potrebbero esserci dei compromessi da accettare affinché i vostri progetti possano funzionare. Voto - 7️⃣

Scorpione: oroscopo di venerdì sottotono dal punto di vista sentimentale a causa della Luna in quadratura. Single oppure no, dovrete pazientare ancora un po’ prima di godere di una relazione amorosa piacevole. Per quanto riguarda il lavoro non dovrete farvi distrarre da progetti che possono rivelarsi fallimentari sul nascere, per quanto allettanti possono essere. Voto - 7️⃣

Sagittario: la Luna in sestile vi darà una mano in questa giornata di venerdì, ciò nonostante meglio non essere troppo ottimisti considerato il passaggio sfavorevole di Venere.

Single oppure no, prendete il rapporto con la vostra fiamma con la dovuta cautela. In ambito lavorativo potrete contare sulla buona posizione di Giove, ma attenzione a Saturno in contrasto dal segno dei Pesci. Voto - 7️⃣

Capricorno: Saturno in sestile dal segno dei Pesci porterà un po’ di fortuna al lavoro secondo l'oroscopo di venerdì. Anche se Giove sarà negativo, con la giusta concentrazione potrete provare a mettere insieme buoni progetti. In amore sarà possibile costruire un rapporto sano con la persona che amate grazie all'ottima intesa tra di voi. Voto - 8️⃣

Acquario: la Luna e Venere in buon aspetto vi renderanno più mansueti in ambito amoroso secondo l'oroscopo. Single oppure no, con il giusto atteggiamento sarà possibile cercare di costruire un rapporto più sano tra voi e la vostra fiamma.

Nel lavoro avrete ottime abilità e conoscenze, ma non dovrete lasciarvi condizionare da Mercurio in quadratura. Voto - 8️⃣

Pesci: questo cielo non sarà estremamente favorevole per quanto riguarda le questioni di cuore. Se siete riusciti a costruire un rapporto stabile con il partner, sarete in una posizione di vantaggio. In alternativa, dovrete saper fr fronte ai problemi di coppia che arriveranno. Per quanto riguarda il lavoro il sostegno di Marte e Mercurio sarà fondamentale per portare a termine i vostri progetti. Voto - 7️⃣