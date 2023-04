L'oroscopo della settimana che va dal 17 a 23 aprile 2023 prevede una situazione complessiva piuttosto positiva in amore, nonostante qualche cambiamento sia piuttosto presente. Il pianeta Venere sarà favorevole al segno della Bilancia ma anche per il segno dei Gemelli.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per l'ambito amoroso.

L'oroscopo settimanale dell'amore: Gemelli in testa alla classifica

1° Gemelli: le previsioni astrologiche prevedono per il vostro segno una infinità di amore e di passione, contorniata da una straordinaria atmosfera di amicizia e di vivacità che molto probabilmente non si è fatta vedere molto dalle vostre parti.

Sicuramente dovreste essere pronti per una eventuale svolta nella vostra storia d'amore, come l'arrivo di un figlio oppure una convivenza o matrimonio. Avrete anche una fortuna sfacciata nell'intrecciare amicizie fuori dall'ordinario.

2° Ariete: gli influssi positivi della Luna saranno davvero molto utili per ristabilire un contatto romantico con il partner e anche essere molto più sensibili nei confronti della persona amata. Ciò comporterà una esposizione da parte vostra che potrebbe favorire una relazione molto coinvolgente e piena di colpi di scena positivi. Sarete anche molto costruttivi con la famiglia, instaurando un legame che andrà decisamente al di là di quello che già segnato dai fattori naturali.

Secondo l'oroscopo sarà tempo di fare nuove amicizie, soprattutto nel weekend.

3° Scorpione: sarete consapevoli che per voi l'amore potrebbe essere il motore propulsore delle vostre emozioni in questa settimana, e potreste anche trovare la persona che farà al caso vostro se siete single e avete voglia di innamorarvi. Per chi è già in una relazione sentirete più che mai l'esigenza di stare con la persona amata a dispetto di qualche impegno inderogabile.

Avrete anche voglia di fare qualcosa di diverso dalla norma, e quale occasione sarà più adatta del fine settimana? Sicuramente anche la famiglia verrà coinvolta.

4° Vergine: avrete una settimana piena di piacevolezza in amore, di romanticismo, di gentilezza e di quella sana voglia di stare da soli insieme alla persona amata anche solo per una cena al lume di candela.

Organizzerete qualcosa di unico che potrebbe essere di enorme aiuto per la vostra relazione, come l'arrivo di un figlio oppure dell'acquisto di un eventuale nuovo nido d'amore. Secondo l'oroscopo il weekend vi regalerà delle emozioni uniche.

Bilancia emozionale

5° Bilancia: la positività che riscontrerete in amore far ben sperare, soprattutto alla luce di alcune dinamiche nella coppia che presuppongono una lunga serie di emozioni che potrebbero sicuramente concretizzarsi. Sarà il momento di ridefinire la storia con il partner, chiarirvi per eventuali dubbi che nel corso delle giornate precedenti sono stati piuttosto intensi. Avrete a disposizione molte iniziative che rinnoveranno l'interazione con le persone che vi circondano, che siano amiche oppure no.

6° Leone: contare sull'appoggio della persona amata in questo momento vi farà sentire realmente speciali, magari anche dentro la vostra zona di comfort. Secondo l'oroscopo però potreste sentirvi un po' nervosi ma le amicizie vi daranno anche una spalla su cui confortarvi. La famiglia sarà quella che nella seconda metà della settimana potrebbe farvi una sorpresa eccezionale.

7° Toro: avrete un equilibrio abbastanza stabile, ma dovrete faticare un po' per ritrovare quel senso di spensieratezza che caratterizzava la vostra relazione amorosa ai primi tempi. Sarete sulla buona strada per rivitalizzare l'intesa di coppia a partire dalla seconda metà della settimana, mentre con le amicizie ci sarà qualche scaramuccia ma niente che possa far pensare a rotture importanti.

Riserverete sempre e comunque la vostra attenzione particolare nei confronti della famiglia. Essere disponibili con tutti sarà una prerogativa del fine settimana.

8° Sagittario: non mancherà l'affiatamento in amore, ma sicuramente quegli elementi che di solito danno l'avvio alla vostra spiccata passionalità. Potreste avere qualche contrattempo che vi renderà un po' tristi, ma l'importante è dimostrare che alla famiglia ci tenete nonostante nella seconda metà della settimana potrebbero presentarsi delle tensioni di poco conto.

Cancro scostante

9° Cancro: l'atteggiamento scostante che avrete con il partner potrebbe metterlo in seria difficoltà, anche se ciò non comporterà niente che possa compromettere la relazione in sé.

Dovreste cercare di fare molta più attenzione agli affetti, ad esprimervi al meglio senza cadere in qualche fraintendimento e di dare maggior vigore alle relazioni che avete in corso. Secondo l'oroscopo fare del vostro meglio con le amicizie che avete appena contratto, potrebbero essere davvero molto speciali.

10° Capricorno: sarà necessario dare più fiducia al partner, renderlo partecipe della vostra vita privata molto di più e di interagire quando c'è bisogno di un chiarimenti. Con le amicizie dovreste essere molto più selettivi, a causa di qualche delusione che vi ha profondamente colpiti. Sarà ottimale essere un po' solitari per regalarvi qualche esperienza unica. Secondo l'oroscopo state dando poca importanza alla famiglia, in questo momento.

11° Acquario: avrete un atteggiamento molto freddo e distaccato, pronto a pensare molto di più a voi stessi e ai vostri acciacchi rispetto a chi vi circonda. Se da una parte avete assolutamente ragione, dall'altra potreste incorrere in qualche discussione che per il momento non sarà chiarita. Una amicizia potrebbe essere molto più difficile da comprendere rispetto a quello che avevate creduto in precedenza.

12° Pesci: potreste avere parecchie difficoltà con la persona amata, anzi, probabilmente ci sarà una comunicazione pressoché assente. Secondo l'oroscopo avrete da ritrovare una certa calma prima di dedicarvi ad altre persone in generale. Avrete molto da fare, per cui la famiglia potrebbe sentirsi trascurata da voi. Fare qualcosa che li faccia cambiare idea potrebbe essere una esperienza di arricchimento anche per voi stessi. Arriverà un weekend di sintonia.