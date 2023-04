L'oroscopo del 17 aprile fornisce alcune indicazioni sulla giornata di lunedì per i dodici segni dello zodiaco. In particolare in questa giornata l'Acquario potrebbe aprirsi ad alcune novità, mentre il Cancro sarà meno nervoso.

Previsioni zodiacali del 17 aprile: la prima sestina

Ariete: secondo l'Oroscopo del 17 aprile 2023 potrete avere delle belle soddisfazioni personali, sia per quanto riguarda l'aspetto sentimentale che quello lavorativo. Cercate però di non abbassare mai la guardia.

Toro: in amore avrete la possibilità di trascorrere una giornata piuttosto serena, non si addenseranno nubi all'orizzonte.

Concentratevi molto sulla vostra professione e otterrete dei risultati davvero eccezionali.

Gemelli: sarete particolarmente felici stando a contatto con la vostra dolce metà, sorridere più spesso farà bene anche alla vostra salute. Nel lavoro prendete tutto con maggiore disincanto e vedrete che le cose vi riusciranno meglio.

Cancro: sembrerete essere meno nervosi del solito, il merito va dato in parte anche alla pazienza della vostra dolce metà. Sul lavoro ci potrebbero essere delle nuove opportunità che andranno valutate molto attentamente.

Leone: cercate di passare il vostro tempo libero con la persona amata, sarà molto soddisfatta e farete bene anche a voi stessi. Belle soddisfazioni a livello lavorativo, sarete contenti del vostro operato e riceverete molti complimenti.

Vergine: non siate frettolosi, scegliete con cura la persona alla quale intendete donare il vostro tempo e i vostri sentimenti. Attenzione ad alcune valutazioni in ambito professionale, non tutti i progetti risulteranno essere interessanti.

Le predizioni astrologiche del 17 aprile: la seconda sestina

Bilancia: ci potrebbero essere nuovi incontri che vi spingeranno ad essere maggiormente competitivi e vi doneranno degli stimoli nuovi.

Anche il lavoro potrebbe riservarvi delle sorprese particolarmente gradite.

Scorpione: non accontentatevi di tutto quello che vi capita a tiro, siate maggiormente selettivi e non aprite a caso il vostro cuore. Sul lavoro impegnatevi maggiormente se volete ottenere qualcosa di veramente unico.

Sagittario: ci sarà un'energia nuova a caratterizzare la vostra giornata, sfruttatela principalmente con la persona amata.

Spingete forte sull'acceleratore per quel che concerne la vostra attività professionale, i risultati arriveranno molto presto.

Capricorno: l'amore vi renderà particolarmente brillanti e determinati, attenzione solamente a non far ingelosire il vostro partner. Alcuni obiettivi lavorativi li avete raggiunti, non accontentatevi e continuate a crescere.

Acquario: sarete aperti ad alcune novità e questo non farà certamente piacere alla vostra dolce metà, valutate attentamente pro e contro. Il lavoro potrebbe regalarvi delle buone opportunità, restate con i piedi per terra e vagliate bene la situazione.

Pesci: cercate di concretizzare quello che state costruendo con la vostra dolce metà, il cammino è lungo ma siete sulla buona strada. Novità in ambito lavorativo, cercate di non buttare all'aria quanto seminato.