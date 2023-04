Nella giornata di mercoledì 5 aprile 2023, l'Oroscopo prevede che il segno dei Gemelli sarà in testa alla classifica giornaliera, mentre il Leone sarà in ultima posizione.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di mercoledì: incontri per Toro

1° Gemelli: la vostra comunicazione sarà in grado di conquistare tutti, indipendentemente dalla cerchia di cui fate parte. Potreste anche conoscere in questa giornata delle persone destinate a diventare vostre amiche.

2° Vergine: avrete una bella idea, che potrebbe rendere questa giornata quasi indimenticabile.

Darvi da fare in questo momento potrebbe poi rendere la seconda metà della settimana molto più 'leggera' del previsto sul piano professionale.

3° Toro: qualche incontro inatteso potrebbe essere davvero positivo per le questioni finanziarie. Potrebbe crescere molto la vostra autostima. Potreste fare molto con la squadra di lavoro e l'affiatamento di essa potrebbe dare risultati importanti.

4° Sagittario: i miglioramenti sul lavoro vi daranno la spinta di cui avete bisogno per esprimervi al meglio, magari con la persona amata. La famiglia ora sarà al centro della vostra attenzione. Inoltre riuscirete a fare attività fisica per rinforzarvi, utile per le faccende da sbrigare nelle giornate successive.

Il Cancro potrebbe riconsiderare delle amicizie

5° Capricorno: la sicurezza di avere un appoggio in famiglia vale più di quanto possiate immaginare. I preparativi per le festività pasquali si faranno sempre più intensi, di conseguenza anche l'interazione con gli affetti incrementerà.

6° Cancro: potreste riconsiderare alcune amicizie dopo tanto tempo.

Inoltre potreste provare a ricominciare alcuni passatempi che con il tempo avete abbandonato lungo il percorso.

7° Pesci: state tentennando molto in amore, forse per qualche dubbio che si insinuerà nella vostra mente e su cui non avrete il tempo materiale per riflettere bene. Pianificare un'idea originale vi metterà in condizione di essere pronti nel momento in cui dovreste superare qualche sfida.

8° Acquario: riqualificare un progetto che avevate in mente da molto tempo potrebbe essere un trampolino di lancio verso un'esperienza del tutto nuova. Dovrete vedervela con una stanchezza e un calo di energie che con tutta probabilità non si risolverà in giornata.

Ariete senza romanticismo

9° Ariete: vi mancherà quel romanticismo che servirebbe alla vostra storia d'amore per poter evolvere. Però la stabilità che avete con il partner e con la famiglia in generale vi rassicura. Sul lavoro avrete molti progetti da portare avanti, siate estremamente pazienti.

10° Scorpione: nasceranno delle divergenze in amore e non sempre troverete dei punti di contatto fra voi e la persona amata. Anche sul posto di lavoro potrebbero presentarsi delle incomprensioni, dovute principalmente per questioni personali.

11° Bilancia: state riscontrando parecchie difficoltà nella comunicazione con il partner, eppure adesso il dialogo potrebbe essere l'unica soluzione alle vostre diatribe. Le tensioni affettive potrebbero conoscere un periodo molto arduo da superare.

12° Leone: avrete la testa fra le nuvole in questo momento, forse una delusione vi sta mettendo in difficoltà. Focalizzatevi sul lavoro e soprattutto state attenti a come attuare qualche risparmio finanziario.