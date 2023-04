Nuovo Oroscopo e nuove previsioni astrologiche per tutti e dodici i segni zodiacali. Di seguito l'andamento della giornata con le novità sia in amore che nel lavoro.

Oroscopo del 4 aprile per tutti i segni

Ariete: in amore se siete single queste stelle invitano a considerare a portare avanti nuovi incontri. Le coppie di lunga data troveranno un accordo se ci sono stati i problemi. Nel lavoro le promesse che vi hanno fatto nel passato potrebbero non essere mantenute.

Toro: per i sentimenti Venere nel segno favorisce gli incontri, questo è un periodo di rivoluzione interne.

Nel lavoro giornata migliore, potrà arrivare adesso una buona risposta.

Gemelli: a livello sentimentale diversi fastidi nella coppia potranno arrivare adesso, attenzione ad alcune questioni importanti in una. Nel lavoro i nuovi progetti sono da portare avanti, per questo motivo fate il più possibile e andate alla ricerca di nuove conferme.

Cancro: in amore gli incontri saranno interessanti e porteranno novità, non sottovalutate adesso anche le nuove amicizie. A livello lavorativo avrete la possibilità di ottenere qualcosa in più senza problemi.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore vi sentirete molto agitati in questa fase, qualcuno potrà essere contro di voi. Nel lavoro mettetevi a punto nuovi progetti che saranno vincenti.

Vergine: a livello amoroso non si esclude che una persona possa essere lontana da voi adesso ma comunque l'ottimismo non mancherà in questa giornata. Nel lavoro arriverà l'occasione che aspettavate, riuscirete a rilanciarvi adesso.

Bilancia: a livello sentimentale situazione impegnativa in questa fase, riuscirete comunque a trovare dei compromessi.

Le emozioni non mancheranno. A livello lavorativo possibili discussioni, alcuni vorrebbero cambiare.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore se vivete un rapporto da pochi giorni ci saranno ora delle valutazioni da fare. Vi sentite comunque maggiormente disponibili in una coppia. Nel lavoro qualcuno potrebbe essere contro di voi, meglio non prendere iniziative affrettate.

Sagittario: per i sentimenti c'è uno stato di maggiore energia adesso e arriverà un miglioramento. Nel lavoro riceverete chiamate interessanti da valutare al meglio.

Capricorno: a livello amoroso le storie d'amore nate da poco ora vanno bene, tutti i rapporti sono in recupero. Nel lavoro se qualche collaborazione non va non rinunciate ai nuovi progetti.

Acquario: per i sentimenti c'è ancora una fase di stallo, questo anche a causa di Venere contraria. Se una persona vi interessa non rimandate però un incontro. Nel lavoro tutte le richieste vanno fatte adesso, non mancheranno le opportunità.

Pesci: in amore un problema è da risolvere e se c'è qualcosa da dire meglio agire adesso. Nel lavoro periodo di grande vantaggio per coloro che vogliono rimettersi in gioco.