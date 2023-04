L'oroscopo dell'amore della settimana che va dal 1° al 7 maggio 2023 vede ancora il pianeta Venere presente nella costellazione dei Gemelli, mentre Marte stazionerà in quella del Cancro, estendendo il suo raggio di azione anche per gli altri segni d'Acqua.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco in amore.

L'oroscopo settimanale dell'amore: Gemelli affascinante

1° Gemelli: sarete davvero molto magnetici e seducenti, soprattutto se siete single e avete voglia di fare qualcosa di diverso. Nella coppia avrete una bellissima interazione che sfocerà in modo molto significativo in ambito romantico.

Avrete anche voglia di confessarvi alla persona amata, di fare dei passi che potrebbero portarvi a delle responsabilità maggiori e di conferire alla vostra storia d'amore quei caratteri di "longevità" che avete sempre desiderato. Avrete un bel weekend di passione.

2° Acquario: avrete una spensieratezza unica in amore, combinata a momenti in cui apprezzerete appieno la collaborazione del partner in questioni sia pesanti che leggere. Sul piano prettamente romantico farete davvero faville con la persona amata, portando a un livello molto più complice la relazione attuale. Gli incontri saranno quelli che faranno scoccare la scintilla che probabilmente state cercando, o forse sarà una amicizia di vecchia data quella che potrebbe farvi battere il cuore.

3° Vergine: per l'amore questa settimana potrebbe essere fatta di rinascita e di una propensione a lasciarvi andare sia alla fiducia verso il partner sia verso la passionalità. L'armonia che troverete anche in altri contesti di stampo sentimentale come la famiglia conoscerà un notevole incremento, mentre con le amicizie ne farete di nuove e interessanti che non comprometteranno i legami con quelle di vecchia data.

4° Cancro: l'energia di questa settimana potrebbe essere davvero eccezionale, e molta si riverserà sul piano passionale. Sarete anche molto propensi a fare incontri, che siano avventure oppure molto più legate a una visione più romantica dell'amore. Nella coppia si sperimenteranno nuovi orizzonti fatti di tenerezza ma anche di spensieratezza, della quale in questo momento avranno bisogno entrambe le parti.

Secondo l'oroscopo potreste avere una sorpresa nel fine settimana.

Toro armonico

5° Pesci: tirerete un sospiro di sollievo in amore. Si respirerà una leggerezza che andrà di pari passo con una maturità crescente da entrambe le parti, mentre favorirete una comunicazione tale da incentivare, e di molto, le amicizie che riuscirete a fare nel corso di questa settimana. Il livello di armonia che ora si riscontrerà nella coppia la troverete anche con un incontro che potrebbe essere determinante per la vostra vita sentimentale. In famiglia si appianeranno moltissime incomprensioni, soprattutto nel fine settimana.

6° Toro: la vostra settimana in amore sarà all'insegna dell'armonia nella coppia e in famiglia.

Avrete la certezza di avere sempre una spalla su cui appoggiarvi, soprattutto durante qualche momento difficile altrove. Finalmente riscoprirete una amicizia che con il tempo purtroppo è andata deteriorandosi, mentre recupererete anche l'allegria eccezionale che tanto vi caratterizza. Sarete anche molto più selettivi con le compagnie nel fine settimana.

7° Scorpione: avrete un equilibrio in amore che riuscirà a mantenere viva l'intesa nonostante qualche piccola divergenza. Riuscirete a mettere da parte le questioni irrisolte e avrete la volontà come coppia di superare ogni piccolo e grande ostacolo che si frappone fra voi e la persona amata. Potreste anche fare delle amicizie che potranno essere molto sincere, a dispetto di qualcuna che recentemente non si è rivelata tale.

8° Ariete: l'amore costituirà la vostra ancora di salvezza a fronte di questioni di altra natura che non sempre riuscirete a gestire, per cui il supporto del partner e dei familiari sarà determinante per conferirvi una tranquillità relativa che possa rilassarvi davvero. Con le amicizie si aprirà una spirale di dubbio nella prima parte della settimana, che però sarà quasi completamente assorbita per alcune persone e molto deleteria per altre amicizie. Potreste avere dei segnali di allentamento con delle tensioni nei confronti del partner nel fine settimana.

Le previsioni astrologiche in amore: voglia di distrazioni per Bilancia

9° Bilancia: le cose probabilmente in amore potrebbero non giocare esattamente a vostro sfavore, per cui pensare ai sentimenti in questo momento potrebbe solamente procurarvi ansia, e non ne avete affatto bisogno in questo momento.

Avrete piuttosto bisogno di uscire e di divertirvi, di non pensare troppo in negativo e di mettere in secondo piano le questioni di cuore. Così facendo nel fine settimana riuscirete a liberarvi di tante, troppe matasse da sbrogliare, e ritroverete anche il sorriso.

10° Leone: questo Mercurio in posizione sfavorevole potrebbe essere un incentivo abbastanza tenace per tenere vive le incomprensioni e l'incomunicabilità, soprattutto in amore. Avrete delle avventure che per quanto eccezionali potrebbero incrementare il vostro senso di insoddisfazione. Un effetto contrario in tal senso sarebbe anche molto controproducente per le coppie, soprattutto laddove si sono verificate spesso delle volontà di separazione.

Avrete voglia di respirare aria libera in questo momento, e prenderete le redini della vostra vita nel weekend.

11° Sagittario: commettere qualche piccola negligenza nei confronti del partner in questa settimana potrebbe essere alquanto semplice, perché sarete focalizzati su obiettivi prettamente personali. Se invece riusciste a ragionare in quanto facenti parte di una coppia, dovrete avere a che fare con alcune problematiche di fondo che però con tanta buona volontà riuscirete a risolvere. In famiglia però i contrasti potrebbero perdurare.

12° Capricorno: ora più che mai avrete bisogno di solitudine e di ristabilire le vostre priorità e con tutta probabilità non sarà l'amore in questa settimana.