Il weekend del 15 e del 16 aprile 2023 per l'Oroscopo del lavoro e della fortuna avrà come segni favoriti l'Acquario e il Leone, mentre scenderanno di qualche posizione i segni del Bilancia e del Sagittario.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per lavoro e fortuna.

L'oroscopo del weekend: Acquario determinato

1° Acquario: avrete una fortissima determinazione che vi spingerà a fare sempre meglio sul piano lavorativo, incrementando di molto la vostra produttività già abbastanza alta. Anche con le energie vi troverete al di sopra delle aspettative, tanto che riuscirete anche a prendervi cura di voi con l'attività fisica.

2° Leone: la fortuna vi concederà i guadagni che avete ottenuto grazie alla vostra spiccata creatività, per cui avrete un buonumore e un ottimismo che con tutta probabilità vi accompagnerà molto più a lungo rispetto al fine settimana indicato in questa classifica, secondo l'oroscopo.

3° Capricorno: per il vostro segno ci sarà un weekend colmo di sorprese di carattere burocratico, denso anche di colpi di scena sul lavoro che potrebbero davvero fare la differenza con la vostra squadra, facendola evolvere in modo più che significativo. Secondo l'oroscopo la fortuna raggiungerà il suo culmine nella giornata di domenica.

4° Vergine: riprendere il dialogo con i colleghi potrebbe essere un ottimo modo per poter riprendere il lavoro ma soprattutto di rivitalizzare l'interazione con la vostra squadra affinché ci siano risultati migliori sul piano professionale.

Avrete un ottimismo che potrebbe regalarvi qualcosa di speciale, secondo l'oroscopo.

Progetti per il futuro per Pesci

5° Toro: i progetti che riuscirete a fare nel corso del fine settimana potrebbero essere davvero molto creativi, anche se dovrete attendere che si sblocchino alcune situazioni di carattere burocratico. Secondo l'oroscopo sarete in grado di affrontare tutte le sfide che si presenteranno anche del tutto soli.

6° Gemelli: avrete una bella grinta che vi permetterà di essere decisamente dinamici e pronti per qualunque occasione di guadagno. Sicuramente ce ne saranno moltissime, soprattutto se siete alla ricerca di un impiego. Gli affari potrebbero volare decisamente in alto, stavolta.

7° Pesci: avrete intenzione di fare progetti per il futuro, ridare nuovo vigore al piano lavorativo e di costruire la vostra fortuna mattone dopo mattone.

Avrete una lieve stanchezza che però non vi demoralizzerà, né vi farà rallentare. Però dovreste salvaguardare la salute affinché non sia compromessa in futuro.

8° Cancro: avrete qualche affare che sicuramente andrà bene, mentre per alcune questioni di carattere burocratico dovrete attendere necessariamente la settimana prossima. Avrete degli alti e bassi molto significativi con la vostra squadra, sarà meglio andare con i piedi di piombo.

Scorpione impaziente

9° Scorpione: se non sarete pazienti in questo fine settimana, potreste rischiare di essere nervosi anche nella settimana a venire. Purtroppo avrete dei 'ritardi' con le questioni finanziarie che per il momento potrebbero anche compromettere la vostra tranquillità, nonostante non ci sia niente di troppo pesante da sopportare.

10° Bilancia: avrete poca interazione con i colleghi, e questo potrebbe mettervi in uno stato di forte agitazione che vi renderà poco produttivi e difficilmente creativi. Secondo l'oroscopo potreste finire con l'essere anche piuttosto intransigenti e tesi, bisognerebbe farvi staccare la spina per poter riprendere la calma e le energie perdute.

11° Sagittario: fare qualche strappo alla regola con delle distrazioni che valgono potrebbe avere un effetto poco rigenerante, dovrete necessariamente ricorrere al riposo assoluto per questo fine settimana. Sarà doveroso anche rimanere un po' a casa a dispetto dei divertimenti.

12° Ariete: qualche affare potrebbe non andare come previsto, e con tutta probabilità dovrete ripiegare su qualche piccola faccenda che però per voi potrebbe significare molto. Secondo quanto riportato dall'oroscopo, potreste avere dei sintomi di stanchezza molto forti. Vi conviene riposare.