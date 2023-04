Nel weekend del 15 e 16 aprile 2023, l'Oroscopo dell'amore vedrà in rimonta il segno del Gemelli seguito dal segno dello Scorpione. Mentre il Pesci sarà solitario, l'Ariete avrà delle novità niente male.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo dell'amore del weekend: Cancro ottimista

1° Gemelli: avrete in serbo per il partner un'esperienza indimenticabile, accompagnata da momenti di passione davvero eccezionali. Avrete voglia di lasciarvi alle spalle ogni dissidio anche sul piano familiare, ricominciando anche con coloro con cui avete avuto delle divergenze piuttosto pesanti.

2° Scorpione: potreste avere delle belle sorprese che vi renderanno sempre più romantici, d'altro canto i single potrebbero riuscire a fare breccia nel cuore della persona amata o a fare qualche incontro che potrebbe cambiare per sempre la propria situazione sentimentale, magari anche migliorandola sensibilmente.

3° Ariete: avrete una novità che potrebbe segnare una svolta nella vostra relazione, magari con l'arrivo di un figlio o comunque con una nuova maturità che si farà spazio dopo qualche tempo di spensieratezza pura. Con le amicizie ci si darà parecchio da fare per rendere questa fine settimana al di fuori dell'ordinario.

4° Cancro: vi sentirete molto ottimisti con le persone che vi dirigono, e con qualche dettaglio in più che vi farà sentire speciali con il sabato molto allegro in famiglia.

Ora i livelli di emozioni positive potrebbero salire vertiginosamente, secondo l'oroscopo.

Le previsioni dell'oroscopo per l'amore del fine settimana: rapporti del Sagittario in miglioramento

5° Capricorno: sarete selettivi con le amicizie e molto passionali con la persona amata. Sicuramente avrete voglia di impegnarvi di più nelle relazioni e di far sentire l'altro decisamente a proprio agio, in tutto e per tutto.

Secondo l'oroscopo farete anche una sorpresa magica alla famiglia.

6° Sagittario: sarete propensi a migliorare i rapporti con le persone a cui vi rivolgerete e ad essere un po' più disponibili con gli altri. Le due serate saranno dei momenti pieni di spensieratezza, ma le mattinate potrebbero essere alle prese con dissidi anche molto forti dovuti essenzialmente a divergenze di opinioni.

7° Toro: sarete disposti a fare nuove conoscenze, ma allo stesso tempo sarete perfettamente consapevoli che non vi daranno qualcosa, né in positivo né in negativo. Potreste avere la tendenza a fare qualche piccolo strappo alla regola con il partner oppure in famiglia.

8° Bilancia: in amore dovreste impegnarvi ad essere molto più equilibrati, a non eccedere con i sentimenti in questo periodo e a ridare vitalità alle vostre amicizie. Qualcuno potrebbe contare su di voi per trascorrere una piacevolissima serata di sabato, e anche se non sarete molto in vena, farete di tutto per accontentarli.

Pesci pessimista

9° Leone: avrete qualche responsabilità in più, ma soprattutto qualche promessa da mantenere in ambito familiare.

Dare tutto per scontato con l'amore potrebbe mettervi in ​​difficoltà, al contrario comprendere meglio la persona amata vi aiuterà a rafforzare il vostro rapporto. Fate attenzione a qualche frecciatina poco carina nei vostri confronti.

10° Pesci: la vostra situazione emozionale non vivrà un bel momento, anzi, forse avrete la necessità di stare il più soli possibile per poter ristabilire un equilibrio con voi stessi, prima che con le altre persone. Trovano un atteggiamento molto filosofico e profondo in questa fine settimana, peccato che non sarete molto disposti a condividere in questo lasso di tempo.

11° Acquario: in amore le acque purtroppo non saranno molto tranquille, per cui dovrete portare molta pazienza con la famiglia e con le persone con cui avrete a che fare.

Subentrerà anche un periodo di forte agitazione sul piano amicale, forse a causa di qualche delusione che riceverete da una persona che conoscete da tantissimo tempo.

12° Vergine: sarete molto tesi e nervosi per situazioni esterne all'ambito sentimentale, ma quest'ultimo purtroppo potrebbe esserne intaccato senza possibilità di tenerlo a parte. Abbiate molto a cuore le vostre emozioni, e curarle a dovere sarà necessario per ristabilire un buon rapporto con gli altri.