L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali dell'11 aprile 2023. La giornata di martedì, oltre a far segnare l'arrivo della Luna in Capricorno, mette in risalto un ottimo Saturno in trigono per il Cancro e una meravigliosa Venere in Gemelli. Allora, vogliosi di mettere in chiaro quali saranno i segni favoriti del momento? Lo scoprirete subito iniziando col togliere il velo all'oroscopo di domani 11 aprile: il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali dell'11 aprile, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. Un martedì abbastanza positivo, in linea con parte delle attese. La dolce metà non potrà certo lamentarsi della mancanza di passionalità. Sarete, infatti, particolarmente focosi e del tutto genuini nella manifestazione dei vostri sentimenti. Offrirete al partner numerose opportunità per dimostrazioni di affetto e attaccamento al rapporto. Single, questo martedì sarà molto positivo per tutto quello che riguarderà le amicizie, anche perché avrete la capacità di entrare in contatto con belle persone in maniera semplice e piacevole. Se aveste intenzione di incontrare l’anima gemella, gli astri consigliano di variare le vostre frequentazioni abituali lanciandovi nell’arena di nuove conoscenze.

Quadro astrologico abbastanza buono per il lavoro. Presto vi farete valere per la vostra brillantezza e competenza nello svolgere le mansioni richieste.

Toro: ★★. Martedì valutato non troppo positivamente. Dovreste imparare a tenervi strette le persone che amate e a non allontanarle con i vostri atteggiamenti a volte glaciali.

Quando nella vostra relazione vi sono dei problemi, dovete cercare di trovare una soluzione per risolverli, ovviamente insieme al partner. Invece molte volte vi chiudete a guscio senza parlare. Single, le stelle vi faranno sentire soli ed incompresi: seppur trattandosi di uno stato d'animo passeggero, purtroppo sarà abbastanza fastidioso.

Non scaricate il vostro nervosismo sugli altri perché si irriterebbero. Anche volendo, nessuno riuscirebbe ad aiutarvi. Professione e carriera saranno i temi scottanti di questa giornata: non considerate le critiche, ma fate attenzione alle direttive che arriveranno dall'alto.

Gemelli: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 11 aprile mette in rilevanza Venere nel segno. Periodo questo molto proficuo in merito a sentimenti e attività quotidiane. La dolcezza, parlando di affetti, regalerà momenti di vera fusione emozionale con il partner. Non mancherà neppure una profonda intelligenza, capace di far comprendere le vostre ragioni a chi vi sta accanto e magari anche di farvi riavvicinare a lei o lui nel caso ce ne fosse bisogno.

In molti casi riuscirete ad avere una visione della vita quasi sempre obbiettiva ed in linea con la realtà. Single, una Luna amica vi permetterà di fare nuove conoscenze e forse anche di passare delle ore di puro divertimento, non solo insieme agli amici. Sarete disponibili al confronto e più di una persona vorrà trascorrere del tempo insieme a voi. La vostra situazione professionale in questi giorni è molto migliorata. Preparatevi a conquistare uno spazio ottimale valorizzando le vostre competenze.

Oroscopo e stelle dell'11 aprile, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Saturno in trigono e Mercurio vi permetteranno di vivere positivamente la vostra relazione, coinvolgenti come non siete mai stati: stupirete il partner!

Con le vostre trovate estrose poi, che sapete piacciono tanto a chi amate, passerete un martedì in cui non mancheranno certo passione e comunicativa. Se poi ci fossero eventuali schermaglie amorose, tranquilli, perché risulteranno con finale piacevoli o divertente. Single, grazie agli influssi potenti della Luna sarete proprio sulla cresta dell'onda. Presto potreste osservare il mondo da un punto di vista privilegiato. Guardare le cose dall'alto, vi aiuterà a percepire tutto in modo diverso e, in un certo senso, più chiaro e semplice. Nel lavoro, vi sentirete in piena forma e questo vi renderà particolarmente equilibrati. Riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi

Leone: ★★★. Questo martedì non vi sentirete particolarmente aitanti, come se foste in alto mare e senza alcun punto di riferimento.

Niente e nessuno che vi ricordi il mondo conosciuto fino a poco fa: nebbia totale! Ovviamente stiamo scherzando... Si, la giornata è prevista non positiva ma da qui a disperarsi ce ne vuole! Una rivoluzione nella vostra relazione sarà comunque necessaria: anche se l'inizio sarà faticoso, farla accettare dal partner risolverebbe quasi tutti i vostri problemi. Single, alcuni ricordi negativi vi stanno bloccando impedendovi di essere obiettivi in certe situazioni. Dal punto di vista emotivo forse vi sentirete lievemente sottosopra e non avrete voglia di fare nulla: pazienza, lo farete dopodomani... Le stelle suggeriscono di non investire troppe forze nell'attuazione di progetti poco chiari.

Vergine: ★★★★.

L'oroscopo di domani, 11 aprile, mette in campo un pronostico abbastanza positivo. Una Venere sufficientemente di parte vi consentirà di ascoltare attentamente tutto quello che il vostro partner avrà da dirvi. Così, sintonizzati sulle esigenze della persona compagna di vita, riuscirete a raggiungere vette di intesa mentale ed relazionale soddisfacenti, come probabilmente non succedeva da diverso tempo. Single, affronterete tutte le novità, anche quelle difficili, con tranquillità e con un grande senso dell'umorismo. Sarete molto sicuri di voi stessi e niente e nessuno vi potrà scoraggiare. Senso pratico e prontezza di riflessi vi permetteranno di dare una bella spinta in avanti ai vostri progetti lavorativi.

