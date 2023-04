L'oroscopo di martedì 11 aprile annuncia una giornata altalenante per Capricorno, Pesci e Gemelli che non saranno di ottimo umore e avranno un po' di difficoltà nel loro cammino. L'amore andrà a gonfie vele per Leone, Bilancia e Acquario che faranno meglio ad approfittare del momento fortunato.

Oroscopo di martedì 11 aprile: giornata piacevole per il Toro

Ariete: non sarà una giornata particolarmente fortunata negli incontri e non si esclude che possa esserci un ritorno dal passato che potrebbe crearvi qualche difficoltà. Al lavoro ci saranno problemi di comunicazione chi lavora in gruppo potrebbe avere delle piccole discussioni con i colleghi.

Toro: nell'ambiente lavorativo il clima sarà disteso e questo vi porterà a ottenere dei risultati soddisfacenti. Per quanto riguarda l'amore sarete più attratti soprattutto da storie superficiali e questo rischierà di farvi ritrovare con un pugno di mosche tra non molto tempo.

Gemelli: non sarà un'ottima giornata per i rapporti a due e chi è in crisi già da un po' farà meglio a prendere una decisione chiara evitando di trascinare situazioni dolorose. Al lavoro andrà meglio e valutare bene le proposte potrebbe rivelarsi molto vantaggioso per il futuro.

Cancro: ci saranno cambiamenti molto positivi all'orizzonte e riguarderanno soprattutto il lavoro. Nella vita di coppia sarà una giornata serena, ma dovrete imparare a conoscere meglio il partner e non pretendere da lui qualcosa che non è nelle sue corde.

Oroscopo del giorno: Vergine ancora in attesa

Leone: inizierà un periodo di risalita in amore e ci sarà modo di recuperare il rapporto con la persona amata che negli ultimi giorni si era raffreddato. Sarà una giornata molto positiva anche nel campo lavorativo dove raccoglierete i frutti di quanto avete seminato.

Vergine: l'Oroscopo del giorno vi incoraggia a non arrendervi anche se non è ancora arrivato il vostro periodo migliore.

Bisognerà solo aspettare e nel frattempo evitare le discussioni. Anche al lavoro bisognerà andare con i piedi di piombo e valutare bene le scelte.

Bilancia: sarete molto espansivi in questo martedì di aprile e non avrete paura di esternare i vostri sentimenti, a differenza delle scorse settimane in cui vi eravate un po' chiusi.

La creatività vi sarà molto utile per risolvere delle situazioni al lavoro e le stelle incoraggiano i nuovi progetti.

Scorpione: in questa giornata sarete più permalosi del solito e questo si ripercuoterà inevitabilmente nella coppia. La persona amata farà fatica a dirvi quello che pensa a causa delle vostre reazioni. Al lavoro potrebbero esserci dei ritardi, ma nulla di preoccupante.

Poco entusiasmo per il Capricorno, scontri chiarificatori per i Pesci

Sagittario: potrebbe esserci un cambio di rotta al lavoro, ma il vostro spirito avventuriero vi farà affrontare tutto con coraggio e basterà circondarsi dai colleghi giusti. In amore non ci sarà tutta la fortuna delle stelle e quindi dovrete impegnarvi parecchio per fare conquiste.

Capricorno: non sarà la giornata ideale per iniziare nuovi cammini, sia nella vita sentimentale che lavorativa. Sarà meglio prendersi una pausa per fare delle scelte professionali importanti, mentre in amore non avrete molto entusiasmo e sarete piuttosto pigri.

Acquario: sarà un martedì decisamente fortunato sotto il punto di vista sentimentale. Le stelle vi invitano ad approfittare del momento favorevole per farvi avanti, anche perché durerà poco. In campo lavorativo, invece, tutto procederà a rilento e vi mancherà la concentrazione.

Pesci: ci sarà qualche difficoltà al lavoro ma starà a voi riuscire a non farvi prendere dall'ansia. In amore potrebbe esserci una discussione e anche se sembrerà un problema, alla fine si rivelerà un modo per chiarire meglio a voi stessi quello che desiderate.