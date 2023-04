L'oroscopo della giornata di domenica 23 aprile prevede un Ariete più competitivo in ambito lavorativo grazie a Giove, mentre Saturno potrebbe complicare alcuni progetti professionali dei nativi Gemelli. Sagittario sentirà il bisogno di indipendenza, mentre Cancro si darà da fare per rendere proficuo il proprio lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di domenica 23 aprile.

Previsioni oroscopo domenica 23 aprile 2023 segno per segno

Ariete: Giove in congiunzione vi permetterà di essere più competitivi in ambito professionale.

Alcuni progetti si riveleranno un successo e vi sentirete spinti a proseguire il vostro percorso. Sul fronte amoroso ci saranno alcune persone che assumeranno un ruolo centrale nel vostro cuore, cercherete dunque di costruire un legame solido. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali favorevoli secondo l'Oroscopo, soprattutto in ambito professionale. I vostri progetti proseguiranno lungo la giusta direzione e le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare. In amore ci sarà stabilità e tranquillità tra voi e la vostra anima gemella. Se siete single cercherete di far contenti i vostri cari, cercando di mantenere con loro un buon rapporto. Voto - 8️⃣

Gemelli: avete lavorato sodo nell'ultimo periodo per ottenere i risultati sperati.

Con Saturno in quadratura però, potrebbero arrivare alcune complicazioni o imprevisti che dovrete essere in grado di gestire. Molto bene invece la vostra relazione sentimentale grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Cuori solitari oppure no, troverete sintonia e complicità con le persone che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Voto - 8️⃣

Cancro: avrete ancora tanto lavoro da svolgere, ciò nonostante sarete pronti a rispondere in maniera positiva alla mole di lavoro da svolgere, ultimando i vostri incarichi. Sul fronte sentimentale a volte le storie d'amore nascono casualmente, ma è proprio così che a volte potrete costruire un rapporto davvero affiatato.

Voto - 7️⃣

Leone: con la Luna e Venere in sestile dal segno dei Gemelli vi farete notare per conquistare la persona che amate. Secondo l'oroscopo della giornata di domenica, sarete in grado di vivere momenti davvero romantici con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro potreste prendere decisioni importanti in questo periodo, che potrebbero cambiare il vostro percorso di crescita professionale. Voto - 7️⃣

Vergine: giornata di domenica poco convincente sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Il pianeta dell'amore e l'astro argenteo vi metteranno ancora in difficoltà con il partner. Alcune discussioni potrebbero farsi davvero complesse da risolvere. Nel lavoro meglio non cercare il confronto con colleghi che ne sanno più di voi.

Voto - 6️⃣

Bilancia: sarà un buon momento per affermare i vostri bisogni e desideri e quelli del partner. Secondo l'oroscopo, potreste sfruttare questo cielo favorevole per portare a un livello superiore il rapporto con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro vi state impegnando molto, ma dovrete imparare a ottimizzare i tempi. Voto - 8️⃣

Scorpione: ultima giornata della settimana discreta per voi nativi del segno. In ambito lavorativo avrete il desiderio di prendervi nuovi impegni, considerati i recenti successi. Attenzione però a Mercurio in opposizione che vi ostacolerà. In amore il rapporto tra voi e il partner sarà sereno e affiatato. Potrebbe essere un buon momento per provare ad avanzare interessanti proposte per portare avanti il vostro rapporto.

Voto - 7️⃣

Sagittario: sentirete il bisogno di acquisire indipendenza secondo l'oroscopo della giornata di domenica. La Luna e Venere in opposizione potrebbero portare qualche malinteso tra voi e il partner, che potrebbe spingervi ad allontanarvi. Sul fronte professionale coprirete un ruolo importante nel vostro gruppo e non dovrete fallire i vostri incarichi. Voto - 6️⃣

Capricorno: sfera sentimentale stabile per voi nativi del segno. Il weekend si concluderà bene per voi e il partner e sarà un buon momento per svagarsi e prendersi qualche momento di spensieratezza con la persona che amate. Sul fronte professionale potrete contare su buone stelle per provare a raggiungere discreti successi. Non lasciatevi sfuggire le occasioni che arriveranno.

Voto - 7️⃣

Acquario: Mercurio in quadratura potrebbe portarvi qualche impedimento di troppo. Fortunatamente, avrete tutte le competenze di cui avrete bisogno per aggirare certi ostacoli. In amore questa domenica si concluderà alla grande per voi nativi del segno, merito della Luna e di Venere in buon aspetto, che vi spingeranno a vivere con passione e romanticismo il vostro rapporto. Voto - 7️⃣

Pesci: non sarà purtroppo una degna conclusione di settimana per voi a causa della Luna e di Venere in quadratura. A volte alcune storie d'amore potrebbero non essere ciò che vi aspettavate e potreste vedere alcuni rapporti sotto un altro punto di vista. Per quanto riguarda il lavoro dimostrerete ancora una certa voglia di fare e con le giuste abilità potrete raggiungere discreti obiettivi. Voto - 6️⃣