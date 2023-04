L'Oroscopo di domenica 23 aprile ha in serbo tante sorprese. Le previsioni astrologiche, in base all'influenza dei transiti planetari, sono pronte a descrivere l'andamento giornaliero della vita sentimentale e sociale dei segni zodiacali. La classifica, inoltre, permettere di dare uno sguardo aggiuntivo.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 23 aprile 2023.

Oroscopo e classifica del 23 aprile: i segni sul podio

Toro (1° posto): finalmente, riuscirete a trovare la vostra stabilità sentimentale. Comunicherete con il partner tramite un approccio preciso e strutturato.

Non lascerete niente al caso perché non vorrete che alcune questioni rimangano in sospeso. Agli occhi degli altri, apparirete energici e vivaci. Sarete sempre pronti a sperimentare qualcosa di nuovo.

Sagittario (2° posto): deciderete di sfruttare la giornata del 23 aprile per rilassarvi. Libererete la mente dai pensieri intrusivi e vi concentrerete solo sule persone care. Sarà un'ottima mossa perché questo vi consentirà di ricaricare le batterie in vista dell'inizio della settimana successiva. Le parole del partner alimenteranno il vostro romanticismo.

Bilancia (3° posto): sarete molto organizzati. L'obiettivo sarà quello di non farvi travolgere dagli impegni domestici. Metterete al primo posto l'amore per le persone care.

Vi piacerà interagire con loro e parlare dei vostri sentimenti. Sarà anche un modo per confrontarvi e per assumere una prospettiva diversa su alcune tematiche importanti.

Gemelli (4° posto): non accetterete prepotenze di alcun tipo. Vi allontanerete dalle persone indisponenti o poco collaborative. Non sarete disposti a scendere a patti con loro perché vorrete godere al massimo di questa giornata.

Dedicherete tantissimo tempo alla famiglia e al partner. Il rapporto di coppia vi farà comprendere tante cose nuove.

Previsioni astrologiche del 23 aprile: i segni al centro della classifica

Acquario (5° posto): vi fiderete ciecamente della persona amata. Non metterete in dubbio le sue buone azioni perché sarete certi del suo ottimo carattere.

Potrebbe essere il momento giusto per provare a pianificare il vostro futuro insieme. Sarà divertente iniziare a ragionare sul prossimo viaggio da fare o su un nuovo sport da sperimentare.

Ariete (6° posto): tenderete a essere molto precisi. Non accetterete di sbagliare per nessun motivo. Prima di compiere un'azione farete attenzione a tutte le possibili conseguenze. Le previsioni astrologiche del 23 aprile, però, vi consigliano di cercare di abbassare i livelli di stress. Nel corso della giornata, infatti, potrebbero aumentare a dismisura.

Capricorno (7° posto): anche se non cambierete idea facilmente, sarete pronti ad ascoltare i consigli del prossimo. In particolare, farete affidamento sulle parole degli amici e del partner.

Non sopporterete le imposizioni perché le considererete un'intrusione alla vostra quotidianità. Prediligerete la lealtà alla furbizia immotivata.

Scorpione (8° posto): proverete il desiderio di intraprendere un percorso di crescita personale, in modo da mettere fine alle questioni ancora irrisolte. Non sarà facile affrontare questo percorso, soprattutto per i risvolti emotivi che comporterà. Per fortuna non sarete soli. Potrete contare sul conforto e sulla presenza di tutti coloro che vi vogliono bene.

Previsioni zodiacali e classifica del 23 aprile: i segni meno fortunati

Vergine (9° posto): questa giornata sarà caratterizzata da alti e bassi. Non riuscirete a raggiungere un saldo equilibrio, almeno per il momento.

Tenderete a ripensare al passato e a non concedere alcuna possibilità al vostro futuro. La famiglia cercherà di parlare con voi per tranquillizzarvi, ma solo il partner otterrà risultati soddisfacenti.

Leone (10° posto): non sarete affatto soddisfatti della vostra posizione lavorativa. Il denaro inizierà a trasformarsi in ossessione. Per raggiungere lo standard desiderato dovrete impegnarvi parecchio. Le previsioni astrologiche del 23 aprile vi consigliano di non esagerare: potrete colorare la vostra giornata con aspetti altrettanto soddisfacenti.

Pesci (11° posto): la vostra dolcezza andrà in contrasto con gli atteggiamenti di alcune persone. Non vi sentirete capiti e la mancanza di conforto potrebbe avere un impatto decisamente negativo sulla vostra psiche.

Per il momento, potrebbe essere utile prendere le distanze. In questo modo, riuscirete a non subire troppo il peso della situazione.

Cancro (12° posto): la relazione di coppia vi metterà di fronte a una svolta imprevista. Non saprete come comportarvi davanti alle provocazioni del partner. L'istinto vi dirà di rispondere a tono, ma vi renderete conto di dover scoprire il motivo che si nasconde dietro a tanto astio. Procedere per gradi potrebbe essere la cosa migliore.