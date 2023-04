Si avvicina sempre più la conclusione del mese di aprile per tutti i segni. Nel frattempo di seguito approfondiamo le previsioni e l'oroscopo del 27 aprile 2023 con tutte le indicazioni astrologiche e le novità che arriveranno sia in amore che nel lavoro per tutti, dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina

Ariete: la Luna è favorevole, c'è un recupero in particolare nella seconda parte della giornata. Nel lavoro ci sono delle combinazioni migliori che arriveranno da adesso.

Toro: se recentemente ci sono state delle discussioni esse potranno creare ancora fastidi, questo è un momento che porterà maggiori dubbi.

Nel lavoro vi sentite al momento contrariati e ostacolati.

Gemelli: in questa giornata nella vita di coppia sarà possibile risolvere qualche contraddizione nata nelle ultime ore, in particolare i single dovranno essere più attivi. Nel lavoro c'è una fase di maggiore confusione, ma a breve delle buone notizie arriveranno.

Cancro: in amore è una giornata che parte in modo nervoso, non si esclude qualche scontro. Meglio evitare i conflitti. A livello lavorativo un problema dell'ultimo momento potrebbe non mancare ma comunque i problemi saranno superati.

Leone: in amore chi vive in coppia potrà ora programmare qualcosa di importante. Nel lavoro fase interessante per i progetti, troverete una mediazione.

Vergine: a livello amoroso è una giornata che potrebbe portare ad innervosirvi, le nuove storie saranno comunque salvaguardate da questo stato poco idilliaco. Nel lavoro sono possibili cambiamenti, le idee che partiranno ora saranno in prospettiva vincenti.

Stelle e oroscopo del 27 aprile 2023: la giornata dei segni della seconda sestina

Bilancia: in amore questa fase permette un buon recupero, evitate solo i contrasti con qualcuno che sarà contro di voi. Nel lavoro tutto quello che sembra ingarbugliato andrà finalmente a essere sciolto.

Scorpione: per i sentimenti questa è una fase che porta maggiori incertezze, sarebbe meglio trascorrere qualche ora di relax.

Nel lavoro i cambiamenti sono favoriti, ma dovrete tenere tutto sotto controllo.

Sagittario: a livello amoroso questo è un periodo che vi permette di vivere tutto al meglio. in particolare se ci sono state delle discussioni da poco. A livello lavorativo la giornata è favorevole per programmare tutte le scelte.

Capricorno: a livello sentimentale la giornata porta maggiore serenità, non mancheranno delle novità interessanti sia per le coppie che per i single. Nel lavoro si avvicina l'inizio di periodo interessante.

Acquario: per i sentimenti sono possibili dei momenti di criticità, ci sono maggiori perplessità adesso. Nel lavoro potrebbero arrivare delle buone opportunità.

Pesci: in amore le stelle sono dalla vostra parte fino al weekend, chi è solo potrà vivere delle nuove relazioni. Nel lavoro servono dei cambiamenti per far migliorare sensibilmente le cose.