L'oroscopo del 14 aprile è pronto a delineare l'andamento della situazione dei vari segni zodiacali di questo venerdì. Le stelle saranno particolarmente generose con l'Ariete, i Gemelli e il Capricorno, i quali potranno vivere delle belle emozioni. L'Acquario sarà invece un po' in crisi e valuterà un cambiamento radicale sul piano professionale.

Oroscopo di venerdì 14 aprile: Toro nervoso

Ariete: l'amore sarà al primo posto e avrà tutto il favore delle stelle. Ci saranno novità per chi è single, con incontri molto promettenti. Per le coppie ci sarà voglia di uscire e trascorrere del tempo in un luogo diverso, non si esclude che possiate progettare un piccolo viaggio.

Toro: l'umore non sarà dei migliori e potrebbero arrivare delle discussioni in famiglia. Provate ad ascoltare il parere di tutti, ma poi prendete una decisione seguendo i vostri desideri. Nel lavoro ci saranno buon opportunità e non potrebbe esserci anche la necessità di uno spostamento.

Gemelli: l'energia sarà buona e nei confronti degli altri vi mostrerete più aperti e disponibili. In amore non ci saranno grossi ostacoli, ma per le coppie in crisi ci sarà bisogno di fare un bilancio e valutare se impegnarsi davvero per una ripresa o lasciare andare tutto.

Cancro: le stelle favoriranno soprattutto il lavoro e dovrete approfittarne per portare a termine degli impegni che vi trascinavate da un po' di tempo.

Ci saranno anche buone possibilità per la coppia che vivrà dei momenti di intensa passione

Oroscopo del giorno: Vergine determinata e sicura di sé

Leone: la comprensione nei confronti degli altri non vi mancherà, ma al tempo stesso sarete presi dall'insicurezza che vi impedirà di lanciarvi in nuove sfide. Alcune situazioni in ambito economico non andranno come vi aspettavate e ci potrebbe essere un po' di delusione.

In amore sarà meglio evitare le discussioni.

Vergine: la sicurezza nei vostri mezzi non mancherà e questo vi permetterà di andare dritti per la vostra strada senza farvi influenzare dalle opinioni altrui. In amore potreste sentirvi un po' troppo oppressi, ma basterà essere chiari e prendersi i propri spazi sin da subito.

Bilancia: sarete poco portati a concentrarvi nel lavoro per dedicarvi agli affetti.

La priorità oggi sarà per l'amicizia che si rivelerà un prezioso alleato e vi farà evadere dalla routine. Anche in amore ci saranno momenti piacevoli grazie agli interessi in comune con la persona amata.

Scorpione: il lavoro richiederà un maggiore impegno, ma presto arriveranno risultati soddisfacenti. In amore sarete alquanto sospettosi e questo non farà bene alla coppia, perché non avrete nessun motivo di essere gelosi. Provate a dare più fiducia al partner.

Qualche battibecco in amore per il Capricorno, Pesci sereni

Sagittario: sarete abili comunicatori e avrete un intuito che vi permetterà di realizzare grandi obiettivi professionali. Con i colleghi cercate di avere più disponibilità, perché una collaborazione può portare solo note positive.

In amore ascoltate i consigli dell'altro.

Capricorno: sarà un venerdì positivo per il lavoro e con i colleghi ci sarà un'intesa speciale che renderà l'ambiente molto piacevole. In amore potrebbe esserci qualche piccola discussione, ma niente di irrisolvibile: con il vostro impegno tutto tornerà al suo posto.

Acquario: in questa giornata ripenserete alla vostra vita e il bilancio non sarà del tutto positivo. Non sarete pienamente soddisfatti del vostro lavoro e non riuscirete ad andare d'accordo con gli altri: il vostro desiderio sarà quello di un cambiamento importante.

Pesci: tutto procederà bene sia nel campo professionale che in quello sentimentale, senza problemi e senza grossi entusiasmi. Starà a voi arricchire la giornata con piccoli gesti che potrebbero rendere felici gli altri e farvi sentire ancora più amati del soli