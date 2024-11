Petra diventerà la nuova governante dopo aver ricattato Cruz nelle prossime puntate de La Promessa. Le anticipazioni rivelano che Pia sarà retrocessa a sguattera e Petra prenderà il comando della servitù. La donna approfitterà della sua posizione e sarà molto severa con i suoi sottoposti. Nel frattempo, Cruz sarà in pena per Manuel, ancora in guerra, e organizzerà una festa peri l suo compleanno nonostante la sua assenza.

La nuova vita di Petra al palazzo

Arriveranno tempi duri per Cruz che non avrà più il totale appoggio di Petra, la fedele cameriera che per anni ha custodito i suoi segreti e si è resa complice dei suoi reati.

Dopo la morte di Feliciano, Petra diventerà ancora più irascibile con i suoi colleghi e questo le costerà un rimprovero da parte di Cruz. La marchesa accuserà Petra di non svolgere più un lavoro utile, perché è fondamentale avere la fiducia dei colleghi per riuscire a controllarli. A quel punto, Petra esploderà con la sua signora e minaccerà di dire a tutti che è stata lei ad uccidere Tomas. Cruz sarà impaurita dalla reazione della sua cameriera e correrà ai ripari, accontentando le sue richieste pur di non rischiare lo scandalo o, peggio ancora, il carcere. La marchesa nominerà Petra come nuova governante, mentre Pia sarà retrocessa a sguattera. Questo cambierà totalmente gli equilibri all'interno del palazzo, perché Petra approfitterà del suo ruolo di potere per togliersi qualche sassolino dalla scarpa con i suoi colleghi.

La disperazione di Cruz per la partenza di Manuel

Cruz vivrà un dramma quando apprenderà che Manuel è partito per la guerra. In un impeto di disperazione, la marchesa devasterà la sua stanza, temendo per la vita di suo figlio. A questo punto, ci sarà un salto temporale di qualche mese e la storia de La Promessa riprenderà il giorno del compleanno di Manuel, ancora al fronte.

Cruz organizzerà una festa in onore di suo figlio nonostante la sua assenza, anche se Alonso non sarà d'accordo con lei. Per la marchesa sarà un modo per sentire Manuel più vicino nonostante la sofferenza per al sua mancanza. Il salone sarà tirato a lucido per l'evento dedicato al marchesino e a dirigere i lavori sarà Petra che, come nuova governante, sarà molto severa con i suoi ex colleghi e in particolare con Pia.

Quest'ultima avrà il compito di strofinare il pavimento e Petra non farà altro che ricordarle la sua retrocessione, pregando Jana e gli altri di rivolgersi a Pia senza chiamarla "Donna Pia". Petra si sentirà a suo agio nelle nuove vesti, certa di tenere in pugno Cruz.

Pia ha appena aiutato Petra a fare luce sulla battuta di caccia

Nelle puntate in onda in Italia, Petra è ancora la cameriera personale di Cruz e a capo della servitù ci sono Pia e Romulo. Nonostante i loro rapporti siano da sempre tesi, Pia ha provato pena per la sofferenza di Petra a causa della morte di Feliciano e l'ha aiutata. Quando la cameriera di Cruz ha chiesto a Pia di darle una mano a scoprire tutta la verità sulla battuta di caccia, la governante ha convinto Romulo ad essere sincero fino in fondo con Petra. Quest'ultima è stata convocata dal maggiordomo che le ha rivelato che è stata Cruz a volere Feliciano come valletto di Curro, mettendo così in pericolo la vita di suo figlio.