L'oroscopo del 3 aprile è pronto a spiegare quali sono le influenze delle stelle sui segni zodiacali nel primo lunedì del mese. Il cielo sarà favorevole soprattutto per Ariete, Toro e Bilancia, mentre Vergine e Pesci avranno ancora varie questioni da risolvere e dovranno capire cosa vogliono.

Oroscopo di lunedì, 3 aprile: grandi progetti per il Toro

Ariete: le stelle saranno dalla vostra parte per iniziare al meglio questa settimana e ci saranno degli incontri che potrebbero diventare molto speciali. Al lavoro potrebbe esserci qualche rallentamento, ma da adesso in poi non potrà che migliorare.

Toro: i sentimenti saranno al centro di questa giornata ed è il momento giusto per fare progetti a lungo termine con la persona amata. Ci sarà un'energia positiva anche nel lavoro, nonostante lo stress che avete accumulato nei giorni scorsi.

Gemelli: dopo qualche giorno di distanza, arriverà il momento di avvicinarsi di più al partner e fare un passo verso di lui. Ci sarà un bisogno di cambiamento per molti che si sentono insoddisfatti dal lavoro che svolgono e vorrebbero più libertà.

Cancro: potrebbe esserci qualche discussione in famiglia, dovreste dare più importanza al parere delle persone che vi circondano. Potrebbero arrivare delle novità in campo professionale, con delle proposte che si riveleranno molto interessanti.

Oroscopo del giorno: nervi a fior di pelle per la Vergine

Leone: l'Oroscopo del giorno annuncia che le stelle incoraggeranno i sentimenti e con il giusto spirito di iniziativa potreste fare strage di cuori. Il lavoro procederà tranquillo per chi è dipendente, mentre chi lavora in autonomia dovrebbe osare di più.

Vergine: il nervosismo potrebbe rovinare questa giornata, soprattutto in amore.

Starà a voi riuscire a controllare l'istinto e dosare bene le parole per evitare di ferire qualcuno. Ci sarà poca voglia di fare nel lavoro, soprattutto nel pomeriggio.

Bilancia: l'amore procederà a gonfie vele e sarà una splendida giornata da vivere accanto alla persona del vostro cuore. Novità in arrivo al lavoro dove farete bene a prendere al volo tutte le opportunità che vi si presenteranno.

Scorpione: potrebbero esserci dei ritorni di fiamma in amore, d'altronde non è sempre detto che la felicità sia un treno che passa solo una volta. Avrete un'ottima carica anche sul lavoro e grazie alla vostra grinta potrete raggiungere qualsiasi obiettivo.

Sagittario verso ottimi risultati, Acquario in preda alla preoccupazione

Sagittario: se riuscirete a mantenere la calma, questa giornata vi regalerà grandi emozioni. Non badate agli altri ma proseguite dritti per la vostra strada, perché anche se lavorerete duro i guadagni arriveranno. In amore potrebbe affacciarsi una bella novità.

Capricorno: le tensioni non mancheranno e questo lunedì non partirà con il piede giusto. Avrete diverse sfide da affrontare e la vostra poca sicurezza rischierà di farvi temporeggiare troppo.

In amore non avrete la giusta dose di ottimismo.

Acquario: questo lunedì sarà costellato di pensieri e preoccupazioni che soprattutto in amore potrebbero farvi perdere un po' di lucidità. In campo professionale, invece, riuscirete a superare qualunque ostacolo con la vostra determinazione.

Pesci: i dubbi in amore continueranno e non sarà semplice per voi lasciarvi andare. Fate chiarezza per non rischiare di tenere troppo sulla corda una persona che tiene particolarmente a voi. Attenti alle mosse azzardate sul lavoro.