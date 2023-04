L'Oroscopo della giornata di lunedì 3 aprile vedrà la Luna passare nel segno della Vergine, che saprà come farsi amare dalla propria anima gemella, mentre Gemelli potrebbe mostrare maggior timidezza in amore. Sagittario dovrà saper dimostrare il proprio amore anche nei momenti di difficoltà, mentre il lavoro dei nativi Scorpione si rivelerà proficuo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di lunedì 3 aprile.

Previsioni oroscopo lunedì 3 aprile 2023 segno per segno

Ariete: la settimana inizierà in maniera abbastanza tranquilla per voi nativi del segno.

In amore questo cielo non v'influenzerà più di tanto, per cui potrete provare a vivere una splendida storia d'amore dimostrando tutto il vostro affetto. In ambito lavorativo alcuni progetti andranno avanti egregiamente, da permettervi di raggiungere importanti gratificazioni. Voto - 8️⃣

Toro: con la Luna che passerà nel segno della Vergine, sul fronte sentimentale non potrete chiedere di meglio secondo l'oroscopo. Single oppure no, dimostrerete sensibilità e amore nei confronti della vostra fiamma, da riuscire a vivere momenti unici. In ambito lavorativo con le giuste conoscenze e una buona predisposizione sarete pronti a buttarvi in progetti più ambiziosi. Voto - 9️⃣

Gemelli: configurazione astrale che vedrà l'astro argenteo in quadratura dal segno della Vergine.

Single oppure no, potreste mostrare maggior timidezza, che v'impedirà di approcciare come volete voi la persona che amate. Nel lavoro invece riuscirete a essere a vostro agio in quel che fate, svolgendo in maniera più che soddisfacente le vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Cancro: ottimo cielo per voi sul fronte amoroso. Secondo l'oroscopo della giornata di lunedì, la Luna e Venere vi sorrideranno, e vi permetteranno di godere di una storia d'amore intesa, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

In ambito lavorativo potreste faticare un po’ a farvi capire. Non prendetevela: dovrete essere voi a fare un passo indietro e cercare di migliorare. Voto - 7️⃣

Leone: non inizierà benissimo questa nuova settimana per voi nativi del segno, colpa di questo cielo che vi vedrà nuovamente in difficoltà. Single oppure no, attenzione soprattutto al vostro modo di comportarvi.

Per quanto riguarda il lavoro le occasioni arriveranno. Dovrete dimostrare però di essere pronti a rispettare quanto vi è stato richiesto. Voto - 6️⃣

Vergine: la settimana inizierà molto bene per voi nativi del segno, almeno dal punto di vista sentimentale. Potrete contare infatti sulla buona posizione della Luna oltre che di Venere. Il rapporto con la vostra fiamma si farà più vivido. In ambito professionale rispettare le scadenze sarà d'obbligo per voi, ma questo non vorrà dire che la qualità ne debba risentire. Voto - 8️⃣

Bilancia: cielo non così brillante in ambito professionale, complici stelle sfavorevoli come Giove e Mercurio. Affidatevi a chi ne sa più di voi per portare a vanti progetti per voi importanti.

Sul fronte amoroso invece potrete contare su una discreta stabilità tra voi il partner, ciò nonostante vi piacerebbe poter rendere ancora più forte il vostro legame. Voto - 7️⃣

Scorpione: il lavoro si rivelerà proficuo per voi secondo l'oroscopo della giornata di lunedì. Dopo sforzi ingenti, finalmente inizierete a vedere i risultati. Considerati fieri di voi stessi. Per quanto riguarda i sentimenti, in questa giornata di lunedì la Luna verrà in vostro soccorso, e vi permetterà di vedere la vostra storia d'amore sotto una luce differente. Voto - 7️⃣

Sagittario: con la Luna in quadratura dal segno della Vergine, è arrivato il momento di dimostrare i vostri sentimenti al partner in questo periodo di difficoltà.

Non si tratterà di mostrare solo buoni sentimenti, ma di preoccuparsi e mettere al primo posto il benessere della persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro continuerete lungo il sentiero che avete tracciato, perfezionando i vostri progetti e ottenendo i risultati sperati. Voto - 7️⃣

Capricorno: il lavoro potrebbe rivelarsi una vera e propria odissea con queste stelle sfavorevoli. Secondo l'oroscopo, per riuscire a portare a termine alcune mansioni particolarmente complesse, sarà necessario aiuto. Non fate dunque di testa vostra per non compromettere il risultato. Sul fronte amoroso al momento non potrete chiedere di meglio per la vostra storia d'amore, grazie a una splendida Venere e una luminosa Luna che porteranno passione e buoni sentimenti.

Voto - 7️⃣

Acquario: la Luna non sarà più opposta in questa giornata di lunedì, ciò nonostante dovrete vivere il vostro rapporto con estrema cautela considerato che Venere non vi darà scampo. Se siete single, non sforzatevi di piacere a persone poco attraenti. Sul fronte professionale continuerete a essere un punto di riferimento, mirando a raggiungere i vostri obiettivi nel modo più appropriato. Voto - 6️⃣

Pesci: sarà un lunedì meno invitante del solito dal punto di vista sentimentale. La Luna vi guarderà male in questa giornata e, anche se Venere si troverà in buon aspetto, dovrete essere in grado di moderare il vostro atteggiamento. Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti andranno avanti senza troppe difficoltà. Con Marte in trigono, avrete energie a sufficienza. Voto - 7️⃣