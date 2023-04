Le previsioni dell'oroscopo dal 17 al 23 aprile potrebbero rivelarsi utili per affrontare al meglio le giornate che si porranno davanti ad ogni singolo segno zodiacale. L'Ariete potrà finalmente tuffarsi in un periodo ottimale, sotto vari punti di vista, mentre il segno della Bilancia potrebbe ritrovarsi costretto a fare i conti con alti e bassi scarsamente prevedibili. Chi è nato sotto al segno del Toro dovrà armarsi di tanta pazienza, così come i Pesci si ritroveranno ad affrontare una settimana non proprio positiva.

Di seguito, l'Oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, i nativi dell'Ariete avranno finalmente modo di affrontare una settimana con il sorriso sulle labbra. Varie opportunità si presenteranno lungo il cammino e molte di queste permetteranno il raggiungimento di vari obbiettivi. In amore non ci sarà nulla di cui lamentarsi: la vicinanza e la complicità del partner aiuteranno a trascorrere momenti considerati a dir poco indimenticabili.

Toro - l'oroscopo di questa nuova settimana del mese di aprile, sfortunatamente per coloro nati sotto al segno zodiacale in questione, non sembra prevedere quanto sperato. Le giornate trascorreranno senza il giusto entusiasmo, portando qualche nota di monotonia accoppiata alla speranza di vedere sopraggiungere un periodo migliore.

Pochi divertimenti si presenteranno lungo il cammino, ma non per questo ci si dovrà disperare.

Gemelli - se si osserva la sfera sentimentale, il segno zodiacale in questione non avrà nulla di cui potersi lamentare. Ottimi momenti trascorreranno all'interno della vita di coppia, fornendo le giuste "attrezzature" per permettere la costruzione di un futuro certo e stabile.

Sul lavoro potrebbero invece esserci cambiamenti cos repentini da richiedere, spesso, una particolare attenzione in più.

Cancro - secondo le previsioni dell'oroscopo della nuova settimana di aprile, le giornate che sopraggiungeranno potrebbero non essere quelle sperate. Giove in opposizione accompagnerà un Mercurio in grado di metter eil bastone fra le ruote a chiunque, senza guardare in faccia nessuno.

Sul lavoro potrebbero quindi esserci situazioni particolari da dover affrontare, mentre in amore potrebbe essere richiesta qualche attenzione in più.

Leone - l'unico punto saldo delle varie situazioni sembrerebbe essere il partner. Qualche discussione potrebbe mettere in agitazione gli animi, portando alla rottura di rapporti di amicizia considerati duraturi, mentre sul lavoro ci si potrebbe ritrovare demoralizzati a causa della mancata crescita sperata. In tutto questo, l'unica persona che cercherà di rallegrare le varie giornate, portando qualche distrazione benvoluta, sembra essere proprio il partner.

Vergine - ottimo periodo, secondo l'oroscopo, anche per il segno della Vergine. Sia in ambito lavorativo che all'interno della sfera sentimentale ci saranno opportunità in grado di movimentare positivamente la vita di chi è nato sotto al segno zodiacale in questione.

Ritagliare degli attimi da trascorrere con le persone care, od anche con la persona di cui ci si è infatuati, potrebbe portare alla nascita di situazioni particolarmente interessanti ed intriganti.

Oroscopo e previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia - chi è nato sotto al segno della Bilancia si ritroverò, secondo le previsioni dell'oroscopo, a dover fronteggiare una settimana non proprio chiara. In amore si potrà contare sul favore di un Venere quasi sempre presente, mentre sotto altri aspetti si dovrà fare i conti con un Mercurio in opposizione che porterà un alternarsi di alti e bassi soprattutto in ambito lavorativo. I momenti migliori saranno quelli trascorsi con il partner.

Scorpione - anche il segno zodiacale in questione, un po' come il precedente, potrebbe non avere la possibilità di trascorrere le giornate in serenità.

Alti e bassi si paleseranno di fronte allo Scorpione facendogli trovare nell'amore una rassicurazione importante. Il partner sarà quindi in grado di rendere migliore il periodo in questione, mentre i single potrebbero ritrovarsi alla continua ricerca di svago. Vari impegni lavorativi porteranno via molto tempo.

Sagittario - l'oroscopo della settimana non preannuncia altro se non l'arrivo di giornate ottimali per il segno del Sagittario. Chi non ha ancora trovato l'anima gemella dovrebbe rimboccarsi le maniche e darsi da fare il prima possibile, mentre chi vive già all'interno di una relazione stabile potrebbe voler portare il tutto ad un livello superiore. Buoni propositi, oltre che buone opportunità in ambito lavorativo.

Capricorno - la particolare attenzione che un Capricorno è in grado di sfruttare in ambito lavorativo permetterà di ottenere buoni risultati e, perché no, qualche entrata in più. In amore si potrà fare affidamento su di un partner sempre presente, a cui bisogna donare però più fiducia. I single potranno invece imbattersi in persone stupende.

Acquario - l'oroscopo di questa nuova settimana del mese non sembra voler lasciare nulla al caso. Chi è nato sotto al segno dell'Acquario si ritroverà immerso in un periodo a dir poco ottimale in cui lavoro e famiglia offriranno supporto e possibilità di sviluppo precedentemente impossibili da preventivare. Sfruttare al meglio questo momento permetterà di ottenere una collezione non indifferente di successi.

Pesci - come già anticipato, coloro nati sotto al segno dei Pesci potrebbero ritrovarsi di fronte a situazioni poco chiare e, soprattutto, poco semplici da affrontare. Sia in amore che sul lavoro si vedranno nascere discussioni tanto futili quanto complicate, ma comunque in grado di aumentare il carico di stress e nervosismo. Attendere l'arrivo di giorni migliori sembra essere l'unica soluzione plausibile.