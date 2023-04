Le previsioni dell'oroscopo del 19 aprile invitano i Leone ad osare in quanto ci sono delle ottime occasioni in arrivo. Gli Acquario, invece, si prendono un po' troppo sul serio.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Acquario: spesso tendete a prendervi un po' troppo sul serio. Nella vita, però, è necessario anche un pizzico di ironia e di spirito. Cercate di lavorare su questo, sia in amore sia nel lavoro.

11° Pesci: siete molto lunatici in questo periodo. L'Oroscopo del 19 aprile, infatti, vi invita a fare attenzione a ciò che direte o farete nelle prossime 24 ore, potreste commettere errori che difficilmente vi perdonerete.

10° Scorpione: siete molto empatici e intuitivi. Cercate di sfruttare questi aspetti a vostro vantaggio in modo da arrivare prima degli altri su alcune faccende, specie nel lavoro.

9° Leone: questo non è tempo di perdersi in chiacchiere. Osate e mettetevi in gioco fino all'ultimo se volete arrivare lontano. Non è escluso che possa esserci qualche piccolo intoppo.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Toro: giornata molto produttiva sul lavoro. Cercate di tenere alto il livello di attenzione in modo da evitare di commettere degli errori grossolani. Attenzione alle liti, sono dietro l'angolo.

7° Vergine: le stelle vi invitano ad essere audaci. Secondo l'oroscopo del 19 aprile, i nati sotto questo segno devono smetterla di cimentarsi in giochi di potere in amore.

Cercate di essere più diretti.

6° Bilancia: essere troppo diretti potrebbe portare alla nascita di qualche problematica, meglio adoperare la strategia della diplomazia. Vedrete che, dicendo le stesse cose, ma in maniera più tranquilla, ne trarrete dei vantaggi.

5° Cancro: la sfera professionale procede a gonfie vele. In questo periodo è previsto l0ingresso di denaro, il quale servirà anche a donarvi una maggiore serenità.

Oroscopo segni fortunati del 19 aprile

4° in classifica Sagittario: ci sono cambiamenti all'orizzonte, ma voi dovete cercare di essere sempre voi stessi. Non prendete delle decisioni troppo affrettate e mettetevi in gioco.

3° Capricorno: l'oroscopo del giorno 19 aprile vi esorta ad essere più creativi. Nella vita è necessario avere fantasia.

Essa vi tornerà utile soprattutto nella sfera sentimentale, per alimentare le fiamme dell'amore.

2° Gemelli: ottime occasioni in arrivo per il lavoro. Non perdetevi in chiacchiere e siate più diretti e pragmatici. Oggi è possibile anche concedersi qualche piccolo lusso, non fermatevi.

1° Ariete: occasioni anche per i nati sotto questo segno. La Luna è in aspetto favorevole, quindi, è il caso di dimostrare a tutti quanto valete e cosa siete in grado di fare.