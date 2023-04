Giovedì 13 aprile troveremo sul piano astrale la Luna transitare nel segno del Capricorno, mentre Plutone stazionerà in Acquario. Nettuno e Saturno, invece, proseguiranno l'orbita in Pesci, così come Sole e Giove protrarranno il moto in Ariete. Il Nodo Nord, Mercurio e Urano resteranno stabili nel domicilio del Toro, come Venere rimarrà nel segno dei Gemelli. Marte, infine, permarrà sui gradi del Cancro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Capricorno e Toro, meno benevolo per Ariete e Cancro.

Sul podio

1° posto Pesci: loquaci. Dotati di una spiccata parlantina che strizzerà l'occhio alla persuasione, i nati Pesci potrebbero avere una marcia in più sul fronte professionale in questo giorno primaverile, specialmente coloro che saranno chiamati ad allargare la cerchia clientelare.

2° posto Toro: permissivi. Il mood austero degli ultimi giorni, secondo l'oroscopo di giovedì 13 aprile, i nati Toro avranno buone chance di lasciarlo in disparte per sfoggiare un atteggiamento decisamente più permissivo, in particolar modo coi figli.

3° posto Capricorno: finanze top. Grazie a un probabile rigonfio bottino economico, in questa giornata di metà mese il segno del Capricorno nutrirà il desiderio di togliersi qualche sfizio, ad esempio acquistando una nuova attrezzatura professionale.

I mezzani

4° posto Leone: passionali. La fiammella della focosità parrà riaccendersi in maniera prorompente in casa Leone questo giovedì, coi nati del segno che si riscopriranno degli instancabili amanti in camera da letto.

Effemeridi meno effervescenti per il terzo decano che dovrà fare i conti con degli alti e bassi umorali.

5° posto Scorpione: consolidamenti. Le frequenze planetarie delle ventiquattro ore in questione parranno indurre i nati Scorpione a cimentarsi perlopiù verso il consolidamenti dei progetti in essere, piuttosto di fiondarsi su nuovi lidi lavorativi.

6° posto Acquario: cernita. Alcune attività di natura pratica, svolte dai nati Acquario nell'ultimo periodo, potrebbero divenire inutili o addirittura controproducenti agli occhi del segno Fisso, con quest'ultimo che deciderà di tagliarle per dar spazio a qualcosa di fresco.

7° posto Gemelli: limbo amoroso. Semaforo acceso sul giallo nel ménage amoroso di casa Gemelli, coi nati del segno che avvertiranno la sgradevole sensazione di sentirsi all'interno di un limbo in coppia, dove non riusciranno a oliare i meccanismi relazionali nemmeno dimostrandosi più affettuosi del solito.

8° posto Vergine: dosare le energie. Giovedì dove il secondo segno di Terra sarà invitato dal parterre astrale a dosare con dovizia le poche energie a disposizione, cercando di indirizzare le stesse esclusivamente su attività importanti.

9° posto Bilancia: inquieti. L'alea di casa Bilancia in questa giornata dell'anti-compleanno sarà, con buona probabilità, di trovare grandi difficoltà a comprendere come rapportarsi al meglio col mondo circostante, rischio che arrecherà una certa inquietudine nei Bilancia.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: taciturni. Accorgendosi di non essere molto avvezzi a comunicare fluidamente questo giovedì, i nati Sagittario potrebbero limitare le loro parole allo stretto indispensabile, in particolar modo nel focolare domestico.

11° posto Ariete: calo d'entusiasmo. Complice un certo trambusto astrale, capitanato dal loro Astro governatore in caduta, i nati Ariete avranno buone chance di dover fare i conti con un drastico calo del loro entusiasmo.

12° posto Cancro: dita puntate. L'ultima posizione dei nati Cancro, nel corso del 13 aprile, è dovuta alla probabile sensazione che il segno Cardinale avvertirà sul fronte professionale, ambito dove gli sembrerà che tutti gli stiano remando contro.