L'Oroscopo della giornata di martedì 11 aprile prevede un ottimo Marte dalla parte dello Scorpione, che mostrerà energie e voglia di fare, mentre Gemelli potrebbe essere impaziente. Pesci potrebbe mostrare un atteggiamento viziato, mentre Leone mostrerà carisma e personalità al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di martedì 11 aprile.

Previsioni oroscopo martedì 11 aprile 2023 segno per segno

Ariete: l'operosa Luna sarà ancora dalla vostra parte in questa giornata di martedì, portando stabilità all'interno della vostra relazione di coppia.

Se siete single sarà facile stringere nuovi e interessanti legami. Per quanto riguarda il lavoro dovrete abituarvi a gestire le vostre risorse al meglio per massimizzare i risultati. Voto - 8️⃣

Toro: sarà un periodo dove dovrete rimboccarvi le maniche in ambito lavorativo. Mercurio in congiunzione porterà buone idee, che se gestite efficacemente potrebbero portare a buoni risultati. In ambito amoroso vi sentirete coccolati e in piena sintonia con la vostra anima gemella, capaci di dare vita a momenti davvero sentimentali. Voto - 8️⃣

Gemelli: previsioni astrali che vedono la Luna in opposizione. Potreste mostrare un atteggiamento impaziente nei confronti del partner, che potrebbe portare a spiacevoli discussioni.

In ambito lavorativo cercate di fare leva sulla vostra razionalità per portare avanti i vostri progetti professionali. Voto - 6️⃣

Cancro: vi sentirete finalmente premiati per i vostri sforzi in ambito professionale. Secondo l'oroscopo Mercurio in sestile dal segno del Toro porterà razionalità e buon senso, soprattutto se siete nati nella prima decade.

In amore avrete saggezza e romanticismo a sufficienza da convincere il partner a buttarvi insieme in nuove avventure. Voto - 7️⃣

Leone: quando arrivano buoni risultati al lavoro, mostrerete maggior ottimismo. Riuscirete a mostrare maggior carisma e personalità in quel che fate, stimolati a dare sempre di più. Per quanto riguarda i sentimenti la Luna in trigono dal segno amico del Sagittario vi permetterà di recuperare intesa nei confronti della vostra fiamma.

In ogni caso, avrete ancora tanto da recuperare. Voto - 7️⃣

Vergine: giornata di martedì che vedrà la Luna in quadratura dal segno del Sagittario. I vostri sentimenti nei confronti del partner potrebbero non essere così chiari. Se siete single per catturare l'attenzione, non dovrete essere troppo invadenti. In ambito lavorativo Mercurio e Marte saranno dalla vostra parte. Energie e buone idee saranno il segreto del vostro successo. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale stabile grazie alla Luna in sestile dal segno del Sagittario. Vi sentirete più vicini al partner e alle persone che più amate, costruendo un rapporto giorno dopo giorno sempre più importante. In ambito professionale qualche malessere e piccole delusioni potrebbero allontanarvi dal vostro ambiente.

Sarà necessario reagire. Voto - 6️⃣

Scorpione: con Marte dalla vostra parte, mostrerete energie e voglia di fare. I vostri progetti andranno avanti, raggiungendo finalmente buone soddisfazioni. Per quanto riguarda i sentimenti invece dovrete vedervela ancora con Venere opposta. Sarà necessario affrontare certe discussioni con il partner per uscire fuori da questa situazione. Voto - 6️⃣

Sagittario: un'ottima Luna in congiunzione vi metterà a vostro agio in ambito amoroso in questa giornata di martedì. Vi sentirete vicini nei confronti del partner e di chi vi ha sostenuto in questo periodo. Per quanto riguarda il lavoro Giove in trigono dal segno dell'Ariete vi permetterà di fare grandi cose. Non rinunciate ai vostri obiettivi.

Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale convincente per i nati del segno grazie a Venere in buon aspetto. Single oppure no, il rapporto con la vostra fiamma potrebbe farsi più movimentato in senso positivo. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio in trigono vi metterà sulla buona strada per il successo. Toccherà a voi non uscire da questo sentiero. Voto - 8️⃣

Acquario: configurazione astrale che vedrà la Luna in buon aspetto dal segno del Sagittario. Secondo l'oroscopo, però, Venere in quadratura vi darà ancora qualche grattacapo, ciò nonostante, con un po’ di fortuna, potreste riuscire a uscire da questo periodo poco solido in amore. Nel lavoro non tollererete alcuni progetti che non stanno andando come volete, cercando di raddrizzare la situazione.

Voto - 7️⃣

Pesci: sarete viziati in questa giornata, almeno dal punto di vista sentimentale, e la Luna in quadratura potrebbe mettere in luce alcuni difetti del vostro rapporto. Dovrete anche prendervi il male oltre che il bene della vostra storia d'amore. In ambito lavorativo Marte e Mercurio vi permetteranno di essere competitivi, con idee valide in grado di portarvi al successo. Voto - 7️⃣