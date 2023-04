Il mese di maggio sta per arrivare. Secondo l'Oroscopo del mese si profila un periodo molto importante, portatore di cambiamenti sorprendenti per quasi tutti i segni zodiacali. In generale si respira già nell'aria una sensazione di novità. Giove è pronto a rompere le regole comunemente accettate, rendendo possibile persino l'impossibile. Le persone, indipendentemente dal segno cui appartengono, dovranno prepararsi ad usare il loro buon istinto per abbracciare qualsiasi nuova opportunità che dovesse loro presentarsi, senza paura ma con la certezza che si tratti di qualcosa destinata a durare.

Approfondiamo ora qualche dettaglio in più, analizzando l'oroscopo di maggio e scoprire quali sono le pagelle attribuite dall'Astrologia ad ognuno dei dodici segni dello zodiaco.

Pagelle e previsioni zodiacali del mese di maggio 2023

Ariete - voto 8. Maggio sarà ricco di possibilità per i nati sotto questo segno. Gli Ariete sono una categoria di persone coraggiose e tenaci, che cercano sempre un modo per superare i limiti e raggiungere nuovi traguardi. L'arrivo della primavera offre loro grandi opportunità. La passione per le sfide porterà ad impegnarsi a fondo nell'esplorazione di nuove tematiche, anche se la strada è difficile. I campi di azione potrebbero comprendere apprendimento, comunicazione, relazioni con amici, lavoro e carriera.

Toro - voto 10. In arrivo un periodo molto eccitante per i nati nel segno del Toro. Questo è il momento ideale per prendersi del tempo per sé stessi. Molti si sentiranno ispirati dal loro entusiasmo, ed è questa una buona occasione per sottolineare i propri punti di forza e approfondire i propri talenti. Nel settore sentimentale, molti nativi raggiungeranno un favorevole equilibrio, capace di alimentare atmosfere altamente romantiche.

Per quanto riguarda le finanze, chi è alla ricerca di nuove opportunità lavorative, entro il mese troverà la spinta giusta per andare avanti.

Gemelli - voto 10. Maggio sarà un mese importante per Gemelli. Molti nati nel segno entreranno in un periodo in cui il cambiamento e l'adattamento saranno fondamentali. Questo segnerà un grande passo verso la ricerca di un maggiore equilibrio e di regole interiori più precise.

Cercate di guardare al di là della vostra sfera personale e di trovare maggiore connessione con l'umanità. Vincolate con saggezza gli interessi individuali a quelli collettivi e fate del vostro meglio ogni giorno. A livello emotivo, soprattutto a metà periodo, cercate di aprirvi ad altre persone ed armonizzate eventuali contrasti.

Cancro - voto 6. Sarebbe un periodo ideale per lasciarsi ispirare da qualcosa di nuovo e prendersi un po' di tempo per riflettere su ciò che si vuole realmente dalla vostra vita. Sarà anche un mese di cambiamenti e di importanti decisioni da prendere. La pazienza aiuterà a mantenere la calma anche se la tentazione di acquisire nuove responsabilità si farà sentire. Possono emergere momenti di conflitto, ma è meglio evitare l'ostinazione ed essere pronti ad agire con saggezza.

Per i viaggi, ci saranno alcune opportunità da cogliere, soprattutto nel breve o medio periodo. Se sarete coscienziosi, questo mese sarà di grande ispirazione, offrendovi la possibilità di mettere in pratica i vostri migliori desideri.

Leone - voto 8. L'arrivo del Pianeta Marte nel vostro segno potrebbe innestare nuove energie. Maggio è un mese che porta anche cambiamenti ed entusiasmo per i Leone e anche alle persone a loro stretto contatto. Lo spirito avventuroso di tanti nativi ne uscirà rafforzato. Questo mese è adatto al divertimento e a creare nuovi legami, anche se (a conti fatti) la liberta è spesso irrinunciabile e per molti è quello che conta di più. Altri Leone potranno invece provare ad esplorare nuove opzioni, magari fare qualcosa di fantastico enucleando le loro personali esigenze.

La chiave è programmare le cose in un modo intelligente.

Vergine - voto 9. Maggio offre un ponte tra l'energia primaverile e quella estiva. Per la Vergine, questo mese è un momento ideale per prendersi cura di sé e, volendo, prendere anche qualche piccolo rischio calcolato. Ecco alcune riflessioni da prendere in considerazione durante questo periodo: probabilmente dovrete prendere delle decisioni impreviste, ma non abbiate paura di andare verso nuove direzioni di pensiero o ricercare idee innovative. Lavorerete molto sulla vostra buona forza interiore, affrontando ostacoli che possono emergere nelle aree emotive, finanziarie o professionali. Cercate opportunità!

Maggio 'mese delle rose': l'oroscopo mette in guardia dalle spine

Bilancia - voto 7. All'orizzonte si intravvede un periodo di stabilità generale per molti nativi della Bilancia, soprattutto a livello sentimentale e lavorativo. Venere e Giove si troveranno nel settore delle relazioni personali, incrementando le possibilità di trovare l'amore e di consolidare affettivamente i rapporti. I nati della Bilancia che desiderassero iniziare una nuova avventura, dovrebbero cogliere qualsiasi opportunità. Riguardo al lavoro, buone possibilità di portare a buon fine progetti appena iniziati. Inoltre, un impegno costante favorirà importanti cambiamenti, un buon equilibrio interiore e la possibilità di realizzare qualcosa di veramente soddisfacente.

Scorpione - voto 6. In questo periodo potreste rischiare di rimanere bloccati e sentirvi tristi. Avrete bisogno di riposarvi e prendervi una pausa. Ma non lasciate che i bassi umori prendano il sopravvento: usate l'energia che avete per abbracciare le sfide della vita. Non rinunciate al vostro obiettivi pur con l’onda emotiva che vi circonda. Il mese di maggio richiede a voi Scorpione un po’ di pazienza, cercate quindi di rispettare i vostri limiti, ma anche di abbracciare le nuove opportunità che si presenteranno in maniera positiva. Prendetevi del tempo per fare cose che vi piacciono e mantenere la vostra spiritualità. Non sottovalutate gli effetti psicologici.

Sagittario - voto 8. Troverete maggio come un mese pieno di opportunità e benedizioni.

Sarete naturalmente piuttosto motivati, capaci di prendere decisioni intelligenti che avranno il potenziale di rendervi estremamente felici, produttivi e soddisfatti. Grande sarà l'istinto naturale, dove concentrerete la vostra migliore energia: cercate il successo ma evitare le false lusinghe, invoglianti ma inutili. Sarà un mese in cui vi sentirete ben equilibrati e onorati dai vostri sforzi, decisi nell'impegno e temprati dal duro lavoro. Sarà un momento fantastico in cui potrete sperimentare nuovi legami con persone che potrebbero essere vitali nel futuro. Probabile che si presentino nuove attività gratificanti, insieme a scoperte interessanti.

Capricorno - voto 7. Tanti di voi, nel mese di maggio, verranno riservate delle opportunità uniche per ampliare i propri orizzonti e poter realizzare quello che avete sempre desiderato, da un po' di tempo a questa parte.

È il momento ideale per iniziare qualcosa di nuovo o concentrarsi sui progetti in corso: basterà la vostra determinazione ed energia per dare forma alle idee. La comunicazione all'esterno risulterà più efficace e produttiva, sfruttando le vostre migliori doti. Questo momento può fornirvi la possibilità di fare un passo avanti nel lavoro. Rendetevi conto che c'è molto da apprendere in questo periodo e dategli il giusto spazio.

Acquario - voto 7. Sarete sia gentili che vivaci durante questa estate di maggio. Probabilmente andrete incontro a qualche situazione complicata da gestire ma i discreti influssi astrali vi guideranno verso un porto sicuro. Tutto andrà bene, cercate solo di rimanere costanti e ricordare i vostri obiettivi.

Un buon consiglio è quello di impegnarsi nel migliorare le relazioni, perché è l'unica via per ampliare la vostra visione del mondo. Con un esame accurato, potrete trarre grandi benefici dalle difficoltà che vi si presenteranno. Approfittate anche della grande energia che vi circonda per fare qualcosa di divertente, cercando di portare a termine gli impegni.

Pesci - voto 9. Avrete un bel mese di maggio. Godetevi i benefici del Sole e della Luna mentre armonizzeranno le vostre energie o vi regaleranno grandi opportunità. Ovviamente, non dovrete tralasciare la vostra vita amorosa: con l'appello di Venere, saprete come risolvere tutti i problemi affiorati durante il precedente periodo. Ricordate che dovrete impegnarvi al massimo per raggiungere i vostri obiettivi.

Tenete duro e siate determinati. Inoltre, dovrete tener occupata la mente: vi servirà per mantenervi concentrati su obiettivi importanti e responsabilità imminenti. Per molti di voi potrebbe maturare un grande momento di integrazione con il mondo circostante.