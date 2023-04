Secondo le previsioni dell'oroscopo del mese di maggio 2023, i nati sotto il segno del Toro devono imparare ad apprezzare un po' di più la solitudine. I Bilancia, invece, saranno sulle montagne russe.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Bilancia: questo mese sarà un po' altalenante per i nati sotto questo segno Ci sono un po' di faccende in sospeso, che forse sarebbe opportuno prendere in considerazione e risolvere.

11° Ariete: l'Oroscopo del mese di maggio 2023 vi invita ad essere un po' più temerari. Non abbiate paura di osare in quanto temete di cadere nell'errore.

Osate e non fermatevi alle apparenze.

10° Vergine: siete molto distratti e questo potrebbe spingervi a commettere degli errori di valutazione. Non abbiate paura di osare e di mettervi in gioco, sia per quanto riguarda l'amore sia il lavoro.

9° Sagittario: c'è bisogno di calma e cautela per gestire delle situazioni incresciose che potrebbero presentarsi sul vostro cammino. Non perdete la pazienza con troppa facilità e contate fino a 10 prima di esplodere.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Cancro: siete molto audaci e propositivi in amore. Nel lavoro, però, potreste vivere qualche piccola battuta d'arresto. Mantenete la calma e non siate troppo frettolosi.

7° Capricorno: secondo l'oroscopo del mese di maggio, dovete essere un po' meno impacciati.

Soprattutto nei rapporti di tipo professionale bisogna dimostrare spavalderia e sicurezza.

6° Gemelli: se siete indecisi su una decisione da prendere, il consiglio di una persona cara potrebbe esservi di grande aiuto. Siete molto determinati ad andare avanti per la vostra strada senza curarvi di quello che pensano gli altri.

5° Scorpione: le stelle vi invitano a guardare dritto negli occhi il vostro futuro. Non siate troppo polemici e imparate a dare il giusto peso alle cose che vi capiteranno. Nel lavoro ci sono belle novità in arrivo.

Oroscopo segno fortunati mese di maggio

4° in classifica Toro: in amore amate sentirvi al centro dell'attenzione.

Non siete amanti della solitudine e di tutte quelle attività che non coinvolgono gli altri. Imparare a stare bene con se stessi, però, è importante.

3° Acquario: siete molto altruisti e generosi, tuttavia, ci sono delle situazioni in cui è necessario non fossilizzarsi troppo sui desideri degli altri e pensare di più ai vostri. L'Oroscopo del mese di maggio vi esorta a lavorare su questo aspetto.

2° Leone: giornata molto produttiva per quanto riguarda il lavoro. In amore è importante prendere in considerazione gli obiettivi e le ambizioni della persona che avete al vostro fianco.

1° Pesci: ci sono delle ottime opportunità in arrivo per emergere e per dimostrare a tutti quanto valete. In ambito professionale ci sono dei grandi risvolti, dovete solo credere di più in voi.