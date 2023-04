Ancora tre giorni prima della conclusione del mese di aprile. Leggiamo di seguito le indicazioni e l'Oroscopo del 23 aprile 2023 con tutte le novità astrologiche ed i cambiamenti che arriveranno sia in amore che nel lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in amore questo mese si concluderà in maniera interessante. Se c'è stato un problema ora si potrà risolvere. Nel lavoro sarà possibile considerare meglio ogni situazione.

Toro: per i sentimenti ci sono alcune situazioni da dover rispettare ma alcuni hanno voglia di cambiare. Nel lavoro tante cose da fare, in questi giorni vi sentite di fare meno.

Gemelli: a livello sentimentale giornata che vi vede distratti e instabili, dovrete effettivamente dire cosa pensate di una relazione. Nel lavoro meglio evitare contrasti e discussioni, ci vorrà pazienza.

Cancro: in amore situazione da gestire con attenzione in una coppia, se qualcosa sta cambiando presto ve ne renderete conto. A livello lavorativo sono in arrivo delle ottime novità, in particolare se avete l'attività in proprio.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore periodo favorevole per liberare più di qualche fastidio, la Luna del segno vi vede propositivi. Nel lavoro in questo periodo avrete la possibilità di ottenere qualcosa in più.

Vergine: a livello sentimentale c'è voglia di fare in una coppia, adesso alcuni pensano addirittura ad una convivenza.

Nel lavoro grande rilancio, questa è una fase promettente per voi.

Stelle e oroscopo del 28 aprile 2023: la giornata dei segni

Bilancia: a livello amoroso potrete tentare di riavvicinare una persona, le sensazioni che viveva ora saranno speciali. Nel lavoro tutti gli accordi sono da valutare con calma, a maggio molti chiarimenti arriveranno.

Scorpione: in amore gli incontri saranno interessanti in questa giornata, riuscirete a risolvere diversi problemi. Nel lavoro qualcosa potrebbe cambiare, valutate tutto con maggiore attenzione.

Sagittario: per i sentimenti non tutto è chiaro adesso, ci vorrà maggiore energia per risolvere una questione. Nel lavoro soluzioni in arrivo, accordi entro il prossimo mese.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore ci vorrà prudenza in questa giornata, siate più propositivi. Nel lavoro proposte importanti in arrivo per ricominciare, c'è la possibilità di recuperare maggiore energia.

Acquario: per i sentimenti Luna in opposizione che potrebbero rovinare le relazioni, potranno nascere discussioni. Nel lavoro momento di fermo, fine del mese che comunque porterà qualcosa in più.

Pesci: in amore con Venere in opposizione ci sarà la necessità di definire un rapporto, dovreste liberarvi di alcune tensioni. Nel lavoro valutate con attenzione le nuove proposte, soprattutto dal mese di maggio.