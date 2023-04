L'affinità di coppia è un tema che ha sempre affascinato gli appassionati di astrologia, anche se spesso si cade nel mito dell'anima gemella e della compatibilità perfetta. In realtà, la compatibilità non è qualcosa di statico e immutabile, ma è il risultato di un continuo lavoro di coppia.

Calcolare l'affinità di coppia in base ai nomi e alle date di nascita può essere divertente, ma non ha molto senso. Ci sono molte altre cose che contano di più, come la comunicazione, la fiducia reciproca, la capacità di risolvere i conflitti e di crescere insieme.

Per migliorare l'affinità di coppia, è importante fare parlare apertamente con il partner dei propri sentimenti, dei propri desideri e delle proprie paure.

Di seguito approfondiamo le migliori affinità di coppia fra i vari segni zodiacali.

Affinità di coppia tra Ariete e Leone

Queste due personalità ardenti e appassionate non si faranno mai mancare la passione - e la concorrenza - nella loro relazione. L’Ariete è un leader naturale, ma il Leone non è interessato a farsi comandare. Insieme, questi segni saranno all’apice della loro sicurezza e farebbero bene a lottare per gli stessi obiettivi invece di litigare costantemente per il potere.

Le affinità fra Toro e Cancro

La combinazione di Toro e Cancro è quella che potremmo definire “dolce e tenera”.

Questi segni si accompagnano perfettamente e rispettano i bisogni dell'altro. Il Toro apprezza l'affetto, la cura e l'attenzione del Cancro, mentre quest'ultimo ama il carattere rilassante e stabile del Toro. Insieme, costruiranno un’atmosfera accogliente e confortevole, che amano chiamare "hanno creato la loro propria casa".

Il legame di coppia tra Gemelli e Sagittario

Questa è una coppia che non si ferma mai. Entrambi amano l'avventura, l'incertezza e il cambiamento. Questa combinazione di segni ha bisogno di attività continue per respirare, e la relazione nazionale e le escursioni avventurose li aiutano a raggiungere l'armonia. Sfortunatamente, la loro inquietudine potrebbe portarli a non costruire nulla di serio e duraturo insieme.

Le affinità di coppia tra Vergine e Scorpione

Vergine e Scorpione sono segni di terra, quindi quando si congiungono si ottiene una relazione stabile e duratura. La Vergine apprezza la robustezza e la forza del suo partner dello Scorpione, mentre quest’ultimo ama la natura affidabile della Vergine. Insieme, questi segni costruiranno una relazione che può durare per tutta la vita. Attenzione solo alle discussioni.

La buona affinità zodiacali tra Bilancia e Acquario

Questi segni sono estremamente in sintonia con la loro visione del mondo, soprattutto per quanto riguarda l'importanza dell'uguaglianza e della giustizia. Entrambi molto altruisti, questi segni si concentreranno sulle cause che ritengono meritevoli. Occorre però fare attenzione a un aspetto: la Bilancia potrebbe essere troppo emotiva per l’Acquario.