Per la giornata di martedì 4 aprile 2023 l'oroscopo vede in forte ascesa il segno del Gemelli, seguito a ruota dai segni di terra. Maggiori difficoltà invece per Pesci, Bilancia e Acquario.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di martedì: bellissima giornata per Vergine

1° Gemelli: fare amicizie adesso potrebbe rendere la vostra quotidianità sempre più attiva e appagante. Finalmente l'amore potrebbe sbocciare per quelle coppie che si sono corteggiate a lungo, non ci sarà nemmeno bisogno di sforzarsi perché le vostre menti saranno decisamente connesse.

2° Vergine: farete di tutto affinché possiate vivere con il partner una giornata splendida e ricca di colpi di scena estremamente positivi per la vita di coppia. Le situazioni negative ormai saranno un ricordo da non ripescare affatto. Secondo l'oroscopo la famiglia sarà al centro della vostra attenzione.

3° Capricorno: dedicherete moltissimo tempo agli affetti, all'amore nei confronti del partner e anche ai figli. Conferirete agli altri una sicurezza che andrà al di là del ruolo che svolgete all'interno del contesto familiare. Avrete una marcia in più anche sul lavoro.

4° Sagittario: la famiglia potrebbe regalarvi delle straordinarie emozioni che potranno anche darvi delle idee estremamente originali per un prossimo futuro.

Se avete delle sorprese in serbo per le persone care, sicuramente saranno molto soddisfacenti.

Scorpione ottimista

5° Toro: state progettando con il partner qualcosa che potrebbe rivoluzionare il vostro amore. Ora essere in coppia potrebbe prevedere un maggiore confronto, voi sarete pronti e perfettamente in grado di adempiere anche a qualche responsabilità in più.

6° Scorpione: avrete un bell'ottimismo in amore, grazie soprattutto alla piega comunicativa che si dimostrerà efficace contro l'incomprensione che aleggia sulle vostre teste in queste giornate così particolari. Ora come ora pensare alla famiglia potrebbe darvi un po' di tensione e stress.

7° Leone: fate del vostro meglio sul lavoro perché qualche piccola promozione o un aumento potrebbero essere dietro l'angolo.

Secondo l'oroscopo dovrete affrontare qualche avversità oppure un grande ostacolo prima di considerarvi all'altezza della situazione.

8° Ariete: farete una bella impressione sul posto di lavoro grazie alle vostre idee, ma al contempo sul piano sentimentale avrete molto da fare affinché qualche divergenza sia finalmente appianata.

Energie in calo per Pesci

9° Cancro: avrete una presa di coscienza molto forte che potrebbe cambiare le carte in tavola per quanto riguarda il fattore amoroso. Stimolare una concentrazione maggiore sul lavoro potrebbe portarvi inevitabilmente allo stress, perciò fatelo con moderazione.

10° Pesci: avrete le energie completamente esaurite in questo momento e forse avrete bisogno di staccare la spina.

I progetti di cui occuparvi però potrebbero reclamare a gran voce la vostra attenzione, perciò evitate di distrarvi troppo.

11° Acquario: il vostro atteggiamento molto freddo sul piano amoroso potrebbe essere motivo di qualche dubbio nei riguardi alla persona amata. La riflessione che dovrete necessariamente mettere in atto non sarà molto facile, soprattutto se non siete pronti a rivedere le vostre posizioni. Questo vale anche per la famiglia.

12° Bilancia: purtroppo l'amore o le amicizie vi porteranno qualche delusione che non sarà facile 'digerire'. Fare i conti con qualche nostalgia del passato potrebbe mettervi in uno stato di forte agitazione. Evitare di essere intransigenti in questo momento potrebbe darvi un po' di serenità.