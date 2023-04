L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 19 aprile. In analisi la giornata di metà settimana: curiosi di sapere quanta fortuna hanno in serbo per voi le stelle di mercoledì?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 19 aprile consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 19 aprile, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Continuerete la settimana in corso con grande entusiasmo e ottime chance, sia in ambito sentimentale quanto in quello lavorativo.

Merito dell’amichevole Luna in Ariete, in ottima sintonia con Saturno. Intelligenza e istinto viaggiano a braccetto: una simbiosi che vi consentirà di superare ogni vostra ansia. Nel lavoro ascoltate, applicandoli, i consigli di chi ha a cuore il vostro bene e lasciate stare chi si proclama vostro amico soltanto a parole. In amore invece, sia che tagliate con il passato o proviate a rinnovare la vostra relazione, vivrete comunque vibranti emozioni o nuove, entusiasmanti avventure.

Scorpione: "top del giorno". Giornata preventivata a massima positività: un vero periodo "top". Insomma, un periodo che promette davvero bene, almeno sulla carta. E poi, con la Luna in sestile a saturno pronta a stuzzicarvi la fantasia e l’inventiva avrete mille idee e ottimi motivi per darvi alla pazza gioia!

Tante le opzioni per divertirsi in allegria, ma la più gettonata prevede la compagnia dei vostri soliti amici. Nel lavoro, forse state prendendo un impegno molto importante troppo alla leggera. Attenzione: piangere sul latte versato, poi, non servirebbe a niente... In amore non siate timidi: non è da voi. Se una persona conosciuta di recente vi fa vibrare le corde dell’anima, non è il caso di tirarsi indietro.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 19 aprile mette in rilievo un periodo poco performante, purtroppo. La Luna è sempre ben disposta a dare un piccolo aiuto, ma la giornata per altri fattori non promette faville. Il notturno satellite, poi, in questo momento è alle prese con un Sole troppo debole, e questo rende tutto molto faticoso.

Contrattempi sul lavoro e motivi di contrasto con la persona del cuore? Se fosse, potrebbe essere davvero una faticaccia tirarsi via. Il lavoro, in questo frangente potrebbe risultare invece un po’ avaro di soddisfazioni e non dare quelle occasioni giuste per dimostrare sul campo quanto valete. In amore di cose da chiarire col partner ne avete a bizzeffe, pertanto, questo è il momento adatto per mettersi insieme a tavolino e iniziare una chiacchierata.

Oroscopo e stelle del 19 aprile, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★. Giornata "flop" all'insegna della confusione, della dispersione di energie mentali e di scelte fatte troppo in fretta che non convengono affatto col vostro stato attuale.

Eppure, ce la potreste benissimo fare senza uscirne troppo malconci. Le sole cose che vi sono richieste sono: una buona dose di prudenza nell'esporsi con idee e parole. Da puntare tutto o quasi sull'aiuto di un partner generoso (meglio se è anche un buon amico) disponibile ad aiutare. Per non creare troppi disguidi cercate di tenere a freno la troppa esuberanza, specialmente nell'ambiente di lavoro: soffocate quel desiderio di fare un pettegolezzo su un collega antipatico, perché potrebbe danneggiarvi. Evitate, se potete, prove di studio o esami di qualsiasi tipo se non siete preparatissimi. In famiglia qualche relazione già in fase di stallo sarà a maggior a rischio.

Acquario: ★★★★. Le stelle del periodo vi donano una discreta capacità di leggere al di là delle apparenze.

Sarà abbastanza facile comprendere le sottili dinamiche competitive che circondano i vari ambienti che frequentate di solito. Concedetevi il piacere di fare qualcosa di diverso in questa giornata. Positivamente influenzate alcune sfere del pensiero, della metamorfosi e della rigenerazione. In famiglia o con il partner di sempre evitate di pretendere che l'affettività sia a senso unico: imparate a dare se volete che le realtà oggettive migliorino rapidamente. Le stelle a momenti potrebbero anche essere molto generose con il segno: potete godere di nuovi incontri d'amore: la vostra forza interiore ogni tanto suggerisce scenari unici.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 19 aprile, mette in evidenza un periodo buono.

Buoni influssi nel settore delle spese, degli acquisti di beni materiali. Non negatevi il piacere di fare progetti di un certo spessore, cercate di cambiare ciò che ora vi va stretto. Ascoltate le richieste del vostro istinto che da un po' di tempo vive un momento di ritrovato ottimismo. Si prevedono buoni risultati nelle attività a carattere artistico con la possibilità di intrecciare nuove collaborazioni. Se foste in lizza per ottenere un importante incarico, potrete contare sull'aiuto dell'esperienza. In amore, un mix di dolcezza creato ad hoc dalle stelle vi spingerà alla ricerca del piacere e dell'appagamento fisico: non troverete certo nessuna resistenza.