L'Oroscopo della giornata di martedì 18 aprile prevede una forte curiosità per i Cancro, utile per i progetti professionali, mentre Bilancia faticherà a essere romantica per via della Luna opposta. Acquario mostrerà una maggior sensibilità, mentre Mercurio porterà buone idee e creatività ai Capricorno. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di martedì 18 aprile.

Previsioni oroscopo martedì 18 aprile 2023 segno per segno

Ariete: la settimana si accende per i nati del segno grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Sul fronte amoroso potrete dare vita a momenti di allegria con il partner.

Sarete espansivi e molto emotivi, in grado di attirare l'attenzione del partner. In ambito lavorativo darete l'impressione di essere particolarmente determinati, dimostrando voglia di portare a casa buoni risultati. Voto - 8️⃣

Toro: configurazione astrale stabile secondo l'oroscopo di martedì. Questo cielo porterà soddisfazioni in amore, con momenti davvero piacevoli con la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio, Marte e Saturno vi metteranno nelle condizioni ideali per poter mettere insieme progetti ben fatti. Voto - 8️⃣

Gemelli: ottimo periodo sul fronte sentimentale per i nati del segno. Sarete particolarmente attraenti agli occhi del partner, e con l'aiuto della Luna e di Venere sarà più facile per voi riuscire a fare colpo.

In ambito lavorativo avrete bisogno di dedicarvi a quei piccoli lavoretti utili non solo per acquisire esperienza, ma anche per accumulare qualcosa in più in termini di denaro. Voto - 9️⃣

Cancro: previsioni astrali che vedono una forte curiosità. In ambito lavorativo questo vostro atteggiamento potrebbe rivelarsi vincente per portare avanti con decisione i vostri progetti.

In amore invece dovrete essere un po’ più cauti del solito, considerato che la Luna si trova in quadratura, e potrebbe essere motivo di piccole discussioni o malintesi. Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale ottima in questa giornata di martedì, grazie alla Luna in trigono dal segno dell'Ariete e Venere in sestile. Single oppure no, il vostro fascino non passerà certo inosservato, soprattutto se po’ siete nati nella prima decade.

In ambito professionale potrebbero giungere risultati e gratificazioni se saprete gestire bene la situazione. Voto - 7️⃣

Vergine: giornata di martedì produttiva in ambito lavorativo. Sarete abbastanza concentrati sui vostri obiettivi grazie a Mercurio, mettendo insieme buoni risultati. Per quanto riguarda i sentimenti invece avrete ancora qualche battibecco con il partner. La vostra anima gemella potrebbe avervi fatto un torto, ma non è detto che abbiate completamente ragione sulla questione. Voto - 6️⃣

Bilancia: vi sentirete un po’ giù di corda in questa giornata a causa della Luna in opposizione. Avrete ancora un buon rapporto con la vostra anima gemella, ma in questa giornata preferirete prendervi qualche momento solo per voi.

Sul fronte professionale dovrete essere più concentrati sui vostri progetti per non rimanere indietro. Voto - 6️⃣

Scorpione: giornata di martedì nel complesso valida per i nati del segno. Secondo l'oroscopo godrete di una buona intesa con la persona che amate, ma attenzione a non eccedere e superare certi limiti. In ambito lavorativo non sempre potreste adottare l'approccio più corretto per i vostri progetti e il risultato potrebbe non rispecchiare le vostre aspettative. Voto - 7️⃣

Sagittario: configurazione astrale che vede la Luna venire in vostro soccorso. Il pianeta dell'amore Venere sarà ancora negativo, ciò nonostante potreste provare a fare qualcosa per risollevare il vostro rapporto con il partner.

In ambito lavorativo cominciano a maturare i frutti del vostro duro grazie a Giove, ma non sarà questo il momento di rallentare. Voto - 7️⃣

Capricorno: la buona posizione di Mercurio, in trigono dal segno del Toro, vi metterà a vostro agio in ambito lavorativo con buone idee e una forte creatività, utile per mettere in piedi progetti ben fatti. Per quanto riguarda i sentimenti la Luna in quadratura potrebbe portare qualche incertezza all'interno del vostro rapporto. Cercare fin da subito il dialogo potrebbe aiutarvi a uscire velocemente da questo momento. Voto - 7️⃣

Acquario: con la Luna e Venere in buon aspetto, mostrerete una maggior sensibilità sul fronte amoroso. Single oppure no, sarà più facile per voi entrare in sintonia con la vostra fiamma, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Per quanto riguarda il lavoro avrete buone abilità e competenze, ma con Mercurio in quadratura l'organizzazione e la gestione dei progetti non sarà il vostro forte. Voto - 8️⃣

Pesci: cercare di mantenere un buon equilibrio all'interno della vostra relazione di coppia sarà importante in questo periodo dove stelle come Venere vi metteranno in difficoltà. Se siete single sfruttate questo periodo per lavorare di più su voi stessi. Per quanto riguarda il lavoro potrete ancora recuperare progetti rimasti indietro, e cercare di fare un buon lavoro. Voto - 6️⃣