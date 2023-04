Martedì 4 aprile 2023 troveremo sul piano astrale la Luna risiedere nel segno della Vergine, mentre Marte sosterà nel domicilio del Cancro. Mercurio, Venere, il Nodo Nord e Urano, intanto, protrarranno il moto in Toro, così come il Sole assieme a Giove rimarranno stabili nell'orbita dell'Ariete. Nettuno insieme a Saturno, infine, permarranno sui gradi dei Pesci come Plutone continuerà la sosta in Acquario.

Oroscopo quotidiano favorevole per Toro e Vergine, meno roseo per Cancro e Bilancia.

Sul podio

1° posto Toro: lucidi. Col flirt che terrà banco tra il Messaggero degli Dei e la Bianca Signora, i nati Toro trascorreranno probabilmente un martedì dove potranno godere di ottima perspicacia, doti intuitive e un'eccelsa capacità di concentrazione.

2° posto Capricorno: risposte. Secondo l'oroscopo di martedì 4 aprile, il terzo segno di Terra nelle ventiquattro ore in questione avrà buone chance di veder giungere al suo cospetto delle risposte che attendeva da tempo, le quali faranno da apripista a nuove avventure professionali.

3° posto Vergine: voglia di spensieratezza. Scadenze burocratiche, impegni mondani e lavorativi potrebbero pesare considerevolmente sul groppone di casa Vergine in questo giorno d'inizio mese, coi nativi che preferiranno di gran lunga dedicarsi a ciò che li farà sentire spensierati, ad esempio rispolverando un vecchio hobby.

I mezzani

4° posto Ariete: piccoli successi. Sia che si tratti di riuscire a fare una torta in casa per la prima volta che di riuscire a impartire una significativa lezione a loro figlio, i nati Ariete questo martedì coroneranno, c'è da scommetterci, un piccolo ma enormemente gratificante successo.

5° posto Acquario: focus finanziario. Sarà bene che il quarto segno Fisso, nel corso del 4 aprile, ponga gran parte delle sue attenzioni sul fronte monetario, in quanto il rischio sarà rappresentato dalla propensione nativa di spendere per oggetti non troppo funzionali.

6° posto Leone: cambi d'opinione. Giornata d'aprile che potrebbe vedere i felini alle prese con un cambio d'opinione verso una persona che conoscono da parecchio tempo, col segno di Fuoco che parrà ricredersi favorevolmente sulla stessa.

7° posto Gemelli: scivoloni dialettici. L'alea di casa Gemelli questo martedì sarà rappresentata, con buona probabilità, dalla leggerezza con la quale i nativi affronteranno qualsiasi discorso, leggiadria che potrebbe portarli a innescare qualche imbarazzante equivoco.

8° posto Scorpione: con le unghie e coi denti. Il clima nel luogo di lavoro non sembrerà essere particolarmente armonioso, tanto che i nati Scorpione in questa giornata si renderanno conto che per arrivare "indenni" a fine turno servirà metterà in campo resilienza fisica e mentale.

9° posto Pesci: scuse. Se da una parte il bottino energetico del dodicesimo segno zodiacale segnerà la riserva, dall'altra parte i nati Pesci questo martedì avranno buone chance di essere inclini a inventarsi qualche scusa pur di dribblare gli impegni più invasivi.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: occasioni sfiorite. Il primo segno d'Acqua, nel corso di questo martedì, potrebbe non accorgersi delle occasioni, perlopiù di carattere finanziario, che aleggeranno attorno a lui, col serio rischio di perdere tali proficui treni.

11° posto Sagittario: cocciuti. Far smuovere gli arcieri dalle loro posizioni sarà, con ogni probabilità, un'ardua impresa che partner, figli e amici capiranno ben presto che sarà meglio non intraprendere.

Terza decade particolarmente insoddisfatta del mondo professionale.

12° posto Bilancia: rinunce. Martedì durante il quale i nati Bilancia potrebbero dover sacrificare parte del loro tempo libero per dedicarsi a una persona cara, ad esempio accompagnando un'amica all'aeroporto oppure rimanendo a casa a giocare con loro figlio.