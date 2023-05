Sabato 13 e domenica 14 maggio troviamo sul piano astrale la Luna, Saturno e Nettuno transitare nel segno dei Pesci, mentre Marte assieme a Venere stazioneranno nell'orbita del Cancro. Giove, invece, protrarrà il moto in Ariete, così come il Nodo Nord, Urano, Mercurio e il Sole resteranno stabili nel domicilio del Toro. Plutone, infine, proseguirà il transito in Acquario.

Oroscopo del weekend favorevole per Scorpione e Cancro, meno benevolo per Leone e Gemelli.

Sul podio

1° posto Cancro: amorevoli. Secondo l'oroscopo di sabato 13 e domenica 14 maggio [VIDEO], i nati Cancro sembreranno godere di eccelsi favori astrali nel ménage amoroso, ambito dove risulteranno più amorevoli che mai e la dolce metà non potrà che apprezzare di buon grado.

Attenzione soltanto alla mattinata di sabato, dove la fluidità dialettica tenderà a incepparsi e sarà facile innescare qualche equivoco per il segno d'Acqua.

2° posto Scorpione: ambiziosi. La predominanza del loro Elemento d'appartenenza smorzerà con dolcezza gli influssi ostici dello Stellium nel dirimpettaio Toro e ciò, con buona probabilità, permetterà ai nati Scorpione questo weekend di riprendere le redini della loro ambizione in modo da perseguire i loro obiettivi senza timore alcuno.

3° posto Pesci: organizzati. La tendenza a cimentarsi in molteplici attività lasciandone diverse in sospeso verrà probabilmente accantonata dai nati Pesci nelle quarantotto ore in questione, col segno Mutevole che si dimostrerà oltremodo organizzato sia per quanto riguarderà gli impegni inerenti la sfera famigliare che quella lavorativa.

I mezzani

4° posto Toro: consolidamenti. Complice qualche soddisfazione professionale, i nati Toro in queste due giornate di metà mese parranno rendersi conto di come alcuni progetti, per i quali hanno speso tempo e fatica ultimamente, si riveleranno di stampo duraturo ma anche alquanto profittevoli.

5° posto Bilancia: scaltri.

La qualità regina del weekend di casa Bilancia sarà, c'è da scommetterci, la spiccata capacità nativa di stare alla larga da persone tendenti al litigio e alla provocazione, dote che terrà al riparo il segno Cardinale da inutili nervosismi.

6° posto Ariete: accontentarsi. Se da un lato queste due giornate primaverili parranno regalare ai nati Ariete la consapevolezza che la loro esistenza si sta dirigendo verso i binari che hanno sempre sognato, dall'altro lato il carnet astrale sembrerà suggerire al segno di Fuoco di accontentarsi dei progressi fatti sinora senza calcare la mano.

7° posto Acquario: focus burocratico. In questo weekend i nati Acquario dovranno probabilmente concentrare gran parte delle loro attenzioni sul fronte burocratico, in quanto il colpo di coda mercuriale in retrogradazione cercherà in ogni modo di fargli dimenticare di pagare una bolletta o una multa, col rischio di evitabili more.

8° posto Capricorno: umore altalenante. Le giornate conclusive della settimana potrebbero risultare non troppo entusiasmanti per i nati Capricorno, specialmente per ciò che concerne la stabilità emotiva e umorale, col segno di Terra che risentirà di picchi di up e down continui.

9° posto Vergine: cercasi pausa. Le ultime sessioni lavorative, rese ancora più pressanti da alcuni impegni d carattere familiare, avranno buone chance di indurre i nati Vergine, nel corso di sabato e domenica, di ritagliarsi del tempo per il relax al fine di ritemprare il loro benessere psico-fisico.

Ultime posizioni

10° posto Leone: nostalgici. L'alea che correranno i nati Leone nel weekend in questione sarà presumibilmente di cimentarsi in qualche controproducente paragone tra la vita che svolgevano nel triennio 2020-2022 e quella attuale. In queste due giornate di primavera, difatti, risulterà ancora complicato al segno Fisso scorgere con lucidità quanto la loro esistenza sia nettamente migliorata in questo lasso di tempo.

11° posto Gemelli: insoddisfatti. La scomoda posizione del Grande Maestro nel decimo campo andrà a sommarsi alla destabilizzante congiunzione Luna-Nettuno in Pesci, coi nati Gemelli che potrebbero mettere in campo una certa insoddisfazione in merito ai recenti risultati ottenuti in campo finanziario.

12° posto Sagittario: speranze vane. Sabato e domenica i nati Sagittario guarderanno, c'è da scommetterci, al prossimo futuro con un'insolita rassegnazione impregnata di speranze vane, modo di proiettarsi nel nuovo che andrebbe accantonato prima possibile per far spazio a una visione più rosea.