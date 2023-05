L'oroscopo del weekend 13 e 14 maggio 2023 in amore vedrà il Cancro risollevarsi insieme al segno del Leone, ma saranno i segni di acqua a detenere le prime posizioni. Alcuni segni di terra invece saranno in calo.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo sull'amore del fine settimana 13-14 maggio: Cancro responsabile

1° Pesci: farete un incontro molto interessante, che vi farà risvegliare i sensi e dare alle vostre emozioni quella carica che nel corso delle ultime settimane si è leggermente assopita. Secondo l'oroscopo anche con il partner si ritroverà la passione, ma anche quella tipologia di dialogo che potrebbe essere davvero risanatore per alcuni rapporti.

2° Scorpione: il romanticismo per il vostro segno rinascerà in tutta la sua esperienza creativa, regalandovi delle serate del weekend sorprendentemente originali. Crescerà la voglia di stare insieme alla persona amata, ma anche la voglia di responsabilizzarvi e di incrementare la famiglia.

3° Cancro: avrete un grande senso di responsabilità che potrebbe conoscere un ulteriore incremento nel corso della serata di sabato. Secondo l'oroscopo l'atteggiamento molto più positivo che riscontrerete in famiglia potrebbe dare luogo a qualche esperienza da vivere assieme senza incorrere in discussioni negative.

4° Sagittario: sicuramente avrete delle novità in amore che vi daranno un enorme ottimismo e una propensione a dare il massimo nello stabilire dei rapporti che siano duraturi e sinceri.

State dando il meglio di voi sul piano sentimentale, specialmente con la persona amata, secondo l'oroscopo. Continuate così.

Toro stabile

5° Leone: Giove farà la sua parte negli incontri, soprattutto per quelli che concernono le amicizie. Uscire e fare qualcosa che possa in qualche modo distrarvi dalle faccende quotidiane sarà un modo per poter finalmente dare libero sfogo a quella parte sentimentale che nel frattempo è rimasta un po' sopita per cause di forza maggiore.

6° Gemelli: avrete una grande vitalità che vi permetterà di fare qualche conoscenza interessante, di uscire e di fare esperienze che si tradurranno in una storia d'amore che potrebbe realmente fare la differenza, questa volta. Con la famiglia si vivrà qualche piccola tensione, scandita da riappacificazioni molto rapide.

7° Toro: avrete una relativa stabilità in famiglia che vi darà la giusta carica anche sul piano sentimentale.

Sicuramente le questioni di carattere sentimentale si limiteranno ad alcuni scambi di battute che però potranno darvi una spinta per poter trascorrere con la persona amata un sabato e una domenica di relax, secondo l'oroscopo.

8° Ariete: avrete dei miglioramenti in amore solamente se lo vorrete. L'oroscopo consiglierà di fare tanto per ravvivare l'intesa di coppia e non lasciarvi andare alle questioni che probabilmente dovrebbero essere semplicemente lasciate perdere. La musica vi aiuterà ad avere qualche idea originale.

Acquario in calo

9° Vergine: una ampia maturazione mentale in questo momento implica una bella riflessione in solitaria, ma soprattutto di amarvi nel migliore dei modi. Secondo l'oroscopo farete pace con voi stessi per una negligenza che vi avete inflitto da soli.

Prendervi più cura di voi sarà uno strumento efficace sia per il corpo che per la mente.

10° Acquario: l'umore non sarà dei più rosei in questo momento, ma l'aiuto di una persona amata potrebbe essere davvero provvidenziale in queste due giornate. La fortuna potrebbe calare un po' in amore, ma allo stesso tempo regalarvi quella pace e serenità che attendevate da tanto tempo a questa parte.

11° Bilancia: l'amore affronterà qualche ostacolo, qualche incomprensione che potrebbe portare la vostra relazione al capolinea. Il morale probabilmente non aiuterà a fare qualcosa, ma lasciare che le cose facciano il loro corso sarà una idea da prendere in considerazione, secondo l'oroscopo.

12° Capricorno: avrete un atteggiamento molto schivo e di romanticismo, probabilmente, non vorrete sentire affatto parlare. Sarà soltanto un momento in cuinon farete altro che consultare le vostre conoscenze per altre situazioni, secondo l'oroscopo.